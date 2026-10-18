જામનગર ભાજપમાં ભડકો: ખાતમુહૂર્તની પત્રિકામાં નામને લઈ વિવાદ, પૂર્વ કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ વિરૂદ્ધ લાગ્યા 'હાય હાય'ના નારા
જોડિયા તાલુકાના બારાડી ગામે નવા ચેકડેમના ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમ દરમિયાન પૂર્વ કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ સામે વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું.
Published : October 18, 2026 at 6:49 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ-જોડિયા પંથકના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે. સત્તાધારી પક્ષ ભાજપમાં જ આંતરિક વિખવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે અને જાહેરમાં સામે આવ્યો છે. જોડિયા તાલુકામાં યોજાયેલા એક વિકાસના કાર્યક્રમમાં ભાજપના જ કાર્યકરોએ પૂર્વ કૃષિ મંત્રી અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય રાઘવજી પટેલનો ઉગ્ર વિરોધ કરતા રાજકીય ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. એક સામાન્ય આમંત્રણ પત્રિકામાંથી ઉભો થયેલો આ વિવાદ છેક 'હાય-હાય'ના નારા સુધી પહોંચી ગયો હતો. તો કાર્યક્રમ દરમિયાન રાઘવજી પટેલે પણ વિરોધ કરનારાઓને સણસણતો જવાબ આપ્યો હતો.
આમંત્રણ પત્રિકામાં નામ નહીં છપાતા શરૂ થયો વિવાદ
જોડિયા તાલુકાના બારાડી ગામે નવા ચેકડેમના ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સરકારી અને વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમ માટે છાપવામાં આવેલી આમંત્રણ પત્રિકામાં જોડિયા તાલુકા પંચાયતનાં પ્રમુખ વૈશાલીબેન ચનીયારાનું નામ લખવામાં આવ્યું ન હતું. પ્રોટોકોલ અને પક્ષના હોદ્દા મુજબ પ્રમુખનું નામ ન હોવાના કારણે તેમના સમર્થકો અને ભાજપના જ એક જૂથમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. આ મામલો ત્યારે વધુ વકર્યો, જ્યારે પ્રમુખના પતિ મયુર ચનિયારા અને પૂર્વ મંત્રી રાઘવજી પટેલ વચ્ચે થયેલી કથિત ટેલિફોનિક વાતચીતનો એક ઓડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. આ ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થયા બાદ બંને પક્ષો વચ્ચેની ખાઈ વધુ પહોળી બની હતી.
જ્યારે બારાડી ગામે ચેકડેમનું ખાતમુહૂર્ત ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે અસંતુષ્ટ કાર્યકરો અને આગેવાનો કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. તેમણે ખુલ્લેઆમ પોતાનો આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો અને પૂર્વ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલની હાજરીમાં જ તેમની વિરુદ્ધ 'રાઘવજી પટેલ હાય હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા. પોતાની જ પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા કરાયેલા આ વિરોધથી કાર્યક્રમમાં ભારે અફરાતફરી અને તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
વિરોધીઓને રાઘવજી પટેલનો રોકડો જવાબ
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને વિરોધ વચ્ચે રાઘવજી પટેલે પણ વિરોધ કરનારાઓને મંચ પરથી જ સણસણતો અને રોકડો જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "જો આમંત્રણ પત્રિકામાં કોઈ ભૂલથી નામ રહી ગયું હોય કે ન છપાયું હોય, તો તેમાં ચોક્કસ સુધારો કરી શકાય છે. તે કોઈ મોટો મુદ્દો નથી, પરંતુ આ રીતે જાહેરમાં હોબાળો કરવો અને કાર્યક્રમમાં વિઘ્ન નાખવું એ જરાય યોગ્ય નથી." રાઘવજી પટેલે પક્ષની શિસ્તનો ઉલ્લેખ કરતા વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "પક્ષના કાર્યકરોએ ઘરની વાત ઘરમાં જ રાખવી જોઈએ. આપણી આંતરિક બાબતોને લઈને જાહેરમાં આ રીતે વિરોધ કરવો પાર્ટીના હિતમાં નથી."
વાયરલ ઓડિયોમાં શું છે?
આ વાયરલ ઓડિયોમાં મયુર ચનીયારાએ રાઘવજી પટેલને ફોન કર્યો હતો અને નામ ન લખવાનું કારણ માંગીને ભારે આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો. તેમણે રાઘવજી પટેલ પર કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને આગળ કરવા અને ભાજપના જૂના પાયાના કાર્યકરોની સતત અવગણના કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. આ વાયરલ ઓડિયોથી જામનગર ભાજપમાં અંદરખાને ચાલતી જૂથબંધી અને લડાઈ ખુલ્લી પડી છે, જેનાથી રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે અને બંને નેતાઓની ભૂમિકા સામે અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે.
ધ્રોલ-જોડિયા પંથકના રાજકારણ ગરમાવો
આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને હાલ જામનગર જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક તર્ક-વિતર્કો સર્જાયા છે. સ્થાનિક સ્તરે જૂથવાદે જે રીતે માથું ઊંચક્યું છે, તે જોતાં આગામી દિવસોમાં ભાજપના હાઈકમાન્ડે ડેમેજ કંટ્રોલ માટે મેદાનમાં ઉતરવું પડે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. હાલ તો ધ્રોળ અને જોડિયા પંથકમાં આ ઘટના ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે.
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