દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટ સામે વિરોધ: પંજાબથી ગુજરાત આવેલા પ્રોફેસર કઈ વાત સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે?
સોશિયોલોજીના એક પ્રોફેસરે દિલજીત દોસાંજ દ્વારા લાઈવ શોમાં શરાબ અને હથિયારોને પ્રોત્સાહન આપતા ગીતો ગાવા સામે કાયદેસરની લડાઈ લડવાનો દાવો કર્યો છે.
Published : November 20, 2026 at 10:35 PM IST
અમદાવાદ: પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના જૂના આદેશો અને 'નશા મુક્ત ભારત અભિયાન' વચ્ચે પ્રખ્યાત ગાયક-અભિનેતા દિલજીત દોસાંજની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. સોશિયોલોજીના એક પ્રોફેસરે દિલજીત દોસાંજ દ્વારા લાઈવ શોમાં શરાબ અને હથિયારોને પ્રોત્સાહન આપતા ગીતો ગાવા સામે કાયદેસરની લડાઈ લડવાનો દાવો કર્યો છે. આ મામલે પંજાબથી કેઝ્યુઅલ લીવ લઈને આવેલા પ્રોફેસરે વિરોધ દર્શાવ્યો છે.
પ્રોફેસર પંડિતરાઓના જણાવ્યા અનુસાર, દિલજીત દોસાંજે ઇંદોર અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં પોતાના લાઈવ શો દરમિયાન 'પટિયાલા પેગ', 'લાજ છડીદા' અને 'પંચતારા ઠેકે' જેવા શરાબ અને નશાને ઉત્તેજન આપતા ગીતો ભરપૂર માત્રામાં ગાયા છે. આ પ્રકારના ગીતો સમાજમાં 'ગન કલ્ચર' અને નશાખોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે. પ્રોફેસરે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2019માં પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે કોઈ પણ સ્ટેજ કે મંચ પર લાઈવ શો દરમિયાન શરાબ, હથિયાર કે નશાવાળા ગીતો ન ગાઈ શકાય. આટલી કાનૂની સ્પષ્ટતા અને નોટિસ હોવા છતાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, જે અદાલતનો તિરસ્કાર સમાન છે.
દેશભરમાં 'નશા મુક્ત ભારત અભિયાન' અને સરકારના પ્રયાસો
દેશભરમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ દ્વારા 'નશા મુક્ત ભારત અભિયાન' ચાલી રહ્યું છે. આ અભિયાન પાછળ લાખો-કરોડો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવી રહ્યા છે અને રાજ્યના ગવર્નર પણ રસ્તા પર ઉતરીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે. પંજાબના ગવર્નર ગુલાબચંદ કટારીયા પણ સવારે ઉઠીને રોડ પર આ પ્રચારમાં જોડાય છે.
વિરોધ દર્શાવનાર પ્રોફેસરે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, જ્યારે દેશ અને રાજ્યોના મોટા અધિકારીઓ તેમજ પદાધિકારીઓ નશા વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છે, ત્યારે વિદેશી નાગરિકત્વ ધરાવતા કલાકારો હિન્દુસ્તાનમાં આવીને આપણા બાળકોને નશાવાળા ગીતો ગવડાવીને આ અભિયાનની ધજાગી ઉડાવી રહ્યા છે.
સોશિયોલોજીના પ્રોફેસરની નૈતિક જવાબદારી અને કાનૂની ચેતવણી
એક સોશિયોલોજીના પ્રોફેસર તરીકે પોતાની જવાબદારી સમજાવતા તેમણે કહ્યું કે, સરકાર દ્વારા તેમને કોલેજમાં ભણવા અને ઘરે સૂઈ જવા માટે પૈસા નથી આપવામાં આવતા, પરંતુ સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવીને નશા મુક્ત ભારત બનાવવાનું પ્રોફેસરનું કામ છે. પંજાબમાં ડીજીપી ગૌરવ યાદવ જેવા અધિકારીઓની સખ્તીથી ત્યાં આવા ગાયકોને ગાવા દેવામાં આવતા નથી, પરંતુ બહારના રાજ્યોમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોવાથી તેમને જાતે મેદાનમાં આવવું પડ્યું છે.
જો આ ગાયકો નહીં અટકે તો તેઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જઈને કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની ફરિયાદ ફાઇલ કરશે અને ગુજરાતમાં પણ પંજાબ-હરિયાણા હાઈકોર્ટ જેવા કડક આદેશોનું પાલન કરાવવાની માંગ કરશે જેથી આપણા બાળકોને બચાવી શકાય. શો દરમિયાન કોઈ વિરોધ કે હોબાળો કરવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નથી, પરંતુ કાયદાકીય માર્ગે લડીને ન્યાય મેળવવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે.
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