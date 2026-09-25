અમદાવાદઃ ઢાલગરવાડમાં વેપારી પર હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત, 1000થી વધુ દુકાનો રહી બંધ
ઢાલગરવાડ કાપડ બજારમાં એક દુકાનમાં ઘૂસીને વેપારી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલાના વિરોધમાં વેપારીઓએ બંધ પાળ્યો હતો.
Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદ શહેરના સૌથી વધુ ધમધમતી રહેતા ઢાલગરવાડ કાપડ બજારની 1000થી વધુ દુકાનોને આજે તાળા લાગેલા રહ્યા. તહેવારોની સિઝનમાં પણ ઢાલગરવાડ કાપડ બજારમાં સન્નાટો જોવા મળ્યો હતો. વેપારી પર થયેલા હુમલાના વિરોધમાં ઢાલગરવાડમાં કાપડના વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાળ્યો હતો.
ઢાલગરવાડમાં વેપારી પર હુમલાને લઈને ભારે આક્રોશ સાથે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હુમલાની ઘટનાના વિરોધમાં એકજૂટ થઈને વેપારીઓએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. 1000થી વધુ દુકાનો સજ્જડ રીતે બંધ રાખીને વેપારીઓએ હુમલાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
અસામાજિક તત્વોએ કરેલા હુમલામાં ઘાયલ થયેલા વેપારીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલો હાલ કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો છે. કારંજ પોલીસે ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. કારંજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદીએ જણાવેલા આરોપીઓ ઈરાફાન ઘાંચી, રીયાઝ શેખ, નૂર મોહમ્મદ શેખ, ઈરફાન શેખ અને ઈકબાલ શેખ સહિતના આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પકડાયેલા આરોપીઓની સઘન તપાસ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત હુમલામાં સામેલ અને પોલીસ પકડથી દૂર રહેલા અન્ય આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડવા માટે પોલીસની અલગ અલગ ટીમ બનાવીને શોધખોળ કરાઈ રહી છે. વિવિધ સ્થળે પોલીસ દરોડા કરી રહી છે. પોલીસનું કહેવું છેકે, કાયદો હાથમાં લઈને જાહેરમાં મારામારી કરનારા અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. શહેરમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિત જાળવી રાખવા પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે.
શું બની હતી ઘટના?
થોડા સમય પહેલા ઢાલગરવાડ કાપડ બજારમાં વેપારી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અસામાજિક તત્વોએએ દુકાનમાં ઘૂસીને એક વેપારીને ઢોર માર માર્યો હતો. કાર ટકરાવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને 17 વર્ષીય એક કિશોરને રસ્તા પર જાહેરમાં ક્રૂરતાપૂર્વક માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ સાંજના સમયે પણ કેટલાક લુખ્ખા તત્વો દુકાનમાં ઘૂસી ગયા હતા અને કિશોરના કાકા પરને પણ ઢોર માર માર્યો હતો. લુખ્ખા તત્વોએ પહેલા અપશબ્દોનો વરસાદ વરસાવ્યો અને ત્યારબાદ એટલો ક્રૂરતાપૂર્વક માર માર્યો હતો કે હુમલામાં વેપારી લોહીલુહાણ થઈ ગયા હતા. અસામાજિક તત્વોએ કરેલી લુખ્ખાગીરીની આ ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી.
તહેવારોની સિઝન ચાલી રહી છે. નવરાત્રિને આડે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. નવરાત્રિની ખરીદી માટે ઢાલગરવાડ ગ્રાહકોથી ઉભરાયેલું રહેતું હોય છે. અસંખ્ય વેપારીઓ અહીં વેપાર-ધંધા કરે છે પરંતુ દુકાનમાં ઘૂસીને થયેલા હુમલાથી વેપારીઓમાં ભયની સાથે આક્રોશ પણ છે. વેપારીઓની માંગ છે કે, ઝડપથી હુમલાખોરોની ધરપકડ કરીને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે જેથી વેપારીઓને સુરક્ષિત વાતાવરણ મળી રહે.
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