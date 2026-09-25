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ભાવનગરમાં હોલ-પાર્ટી પ્લોટના ભાડામાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત, જાણો કેટલું છે હાલનું ભાડું

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાના હોલ કે પાર્ટી પ્લોટમાં લગ્ન કે ધાર્મિક કાર્યક્રમના આયોજન માટે જો આ દરખાસ્ત મંજૂર થાય તો વધારે પૈસા ચુકવવા પડી શકે છે.

ભાવનગરમાં હોલ-પાર્ટી પ્લોટના ભાડામાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત
ભાવનગરમાં હોલ-પાર્ટી પ્લોટના ભાડામાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 10:05 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આગામી દિવસોમાં ભાડું વધારવા માટે સામાન્ય સભામાં દરખાસ્ત મુકવામાં આવી છે. ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાના હોલ કે પાર્ટી પ્લોટમાં લગ્ન કે ધાર્મિક કાર્યક્રમના આયોજન માટે જો આ દરખાસ્ત મંજૂર થાય તો વધારે પૈસા ચુકવવા પડી શકે છે. ભાવનગરવાસીઓને કદાચ ખ્યાલ નહિ હોય કે તેનું ભાડુ શું છે અને આ કયા સ્થળ ઉપર આવેલા છે.

ઓડિટોરિયમ હોલનું ભાડું

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા પાસે એકમાત્ર ઓડિટોરિયમ હોલ આવેલો છે ત્યારે લીગલ વિભાગના અધિકારી ધવલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાએ કોમ્યુનિટી હોલ ઓપનએર થિયેટર, કોમ્યુનિટી હોલ, ઓડિટોરિયમ અને પાર્ટી પ્લોટ બનાવવામાં આવેલા છે ત્યારે સરદારનગર ખાતે ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ આવેલો છે જેમાં 24,000થી લઈને 36,000 સુધીનું ભાડું દૈનિક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલુ છે.

ભાવનગરમાં હોલ-પાર્ટી પ્લોટના ભાડામાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

કોમ્યુનિટી હોલ અને ઓપનનું ભાડું

લીગલ વિભાગના અધિકારી ધવલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અખિલેશ સર્કલ કોમ્યુનિટી હોલ પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલો છે જેનું દૈનિક ભાડું 9000 નક્કી કરવામાં આવેલું છે. ભાવનગરના મધ્યમાં અટલ બિહારી વાજપાઈ ઓપનએર થિયેટર આવેલું છે જેમાં કોમર્શિયલ માટે દૈનિક 10,000 રૂપિયા, લગ્ન અને સામાજિક માટે 8000 રૂપિયા, ધાર્મિક ઉપયોગ માટે 5000 રૂપિયા અને શૈક્ષણિક કાર્ય માટે 4000 રૂપિયા ભાડું હતું જેમાં એજન્સીનો સમયગાળો પૂર્ણ થતા હવે આગામી દિવસોમાં 20,000 ભાડું કરવા માટે સામાન્ય સભામાં દરખાસ્ત મુકાય છે.

ભાવનગર શહેરમાં આગામી દિવસોમાં ભાડું વધારવા માટે સામાન્ય સભામાં દરખાસ્ત મુકવામાં આવી છે
ભાવનગર શહેરમાં આગામી દિવસોમાં ભાડું વધારવા માટે સામાન્ય સભામાં દરખાસ્ત મુકવામાં આવી છે (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્વ-પશ્ચિમમાં બે કોમ્યુનિટી હોલ બનશે

લીગલ વિભાગના અધિકારી ધવલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર પૂર્વમાં હાલ બે પાર્ટી પ્લોટ શરૂ છે તેનો લાભ લોકો લઈ રહ્યા છે તેમાં પાર્ટી પ્લોટનું ભાડું 12,000 અને 14,000 રૂપિયા નક્કી કરાયેલું છે. મહાનગરપાલિકા રુવા ગામે આગામી દિવસોમાં બે વધુ કોમ્યુનિટી હોલ આપવા જઈ રહી છે જેમાં રુવામાં હાલમાં કામગીરી શરૂ છે અને ફુલસર વિસ્તારમાં પાર્ટી પ્લોટ માટેની કામગીરી શરૂ છે જે આગામી દિવસોમાં પૂર્ણ થતા ભાવનગરવાસીઓ તેનો લાભ લઈ શકશે.

ભાવનગરમાં જાણો કોમ્યુનિટી હોલ અને ઓપનનું ભાડું
ભાવનગરમાં જાણો કોમ્યુનિટી હોલ અને ઓપનનું ભાડું (ETV Bharat Gujarat)

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HALLS AND PARTY PLOTS
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
PROPOSAL TO INCREASE RENT HALLS
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