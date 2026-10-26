જૂનાગઢ જિલ્લામાં જળાશયોના દેખાયા તળિયા, સિંચાઈ વિભાગે સૌની યોજનાથી પાણી ભરવા ફરી એકવાર કરી દરખાસ્ત
જૂનાગઢ જિલ્લાની સિંચાઈ યોજનાને લઈને કાર્યપાલક ઈજનેર એમ.એમ. પાંચાએ જળાશયોની સ્થિતિ અંગે માહિતી આપી હતી.
Published : October 26, 2026 at 10:24 PM IST
જૂનાગઢઃ ચાલુ વર્ષે જૂનાગઢ જિલ્લામાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ ખૂબ ઓછો પડ્યો છે. ઓછા વરસાદના કારણે જળાશયોમાં દર વર્ષની સરખાણીએ આ વર્ષે જળનો સંગ્રહ ખૂબ જ ઓછો થયો છે. જૂનાગઢ જિલ્લાના જળાશયોમાં પાણીનો જથ્થો ખૂબ ઓછો છે. આવા સમયમાં ઉનાળુ અને રવિ પાક માટે સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણીની તંગી ન સર્જાય તે માટે સિંચાઈ વિભાગે સૌની યોજના થકી જૂનાગઢ જિલ્લાના જળાશયોમાં પાણી છોડવામાં આવે તેવી દરખાસ્ત કરી છે.
ઓછા વરસાદને પગલે જૂનાગઢ જિલ્લાની સિંચાઈ યોજનાને લઈને કાર્યપાલક ઇજનેર એમ.એમ. પાંચાએ ઈટીવી ભારત સાથે વિવિધ જળાશયોમાં સંગ્રહિત પાણીના જથ્થાને લઈને એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના જળાશયોમાં પાણીની સ્થિતિ અને આગામી દિવસોમાં સૌની યોજના દ્વારા જળાશયોને ભરવાને લઈને વિગતો આપી હતી.
26 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લામાં જળાશયોની સ્થિતિ:
|જળાશયનું નામ
|જળસંગ્રહની સ્થિતિ
|ઓઝત 2 ડેમ
|26.12%
|બાટવા ખારો ડેમ
|51.94%
|ઓઝત વીયર શાપુર
|60.50%
|ઓઝત વીયર વંથલી
|9.38%
|ઓઝત વીયર આણંદપુર
|81%
|ઓઝત વીયર કેરાળા
|55%
|શેરડી ડેમ
|20.61%
|મધુવંતી ડેમ
|37.63%
|મધરડી ડેમ
|15.10%
|મોટા ગુજરીયા ડેમ
|15.83%
|ગળથ ડેમ
|10%
|ઉબેણ સિંચાઈ યોજના
|2.23%
|ઓઝત વિયર ટીકર
|સંપૂર્ણપણે ખાલી
|ગોરવિયાળી ડેમ
|સંપૂર્ણપણે ખાલી
જૂનાગઢ જિલ્લાનો સૌથી મોટો ગણાતા ઓજત-2 ડેમમાં હાલ 26 ટકા જેટલો પાણીનો જળસંગ્રહ છે, આ ઉપરાંત અન્ય ચાર જેટલા જળાશયોમાં 50 ટકાથી વધુ પાણીનો જથ્થો છે, જ્યારે બાકીના જળાશયોમાં 20 ટકાથી પાણી ઓછું પાણી બચ્યું છે. ઉપરાંત બે ડેમ તો એવા છે જે સંપૂર્ણપણે કોરાકટ થઈ ગયા છે. હજુ તો શિયાળાની જ શરૂઆત થઈ છે. ઉનાળો આવ્યે કેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. હાલ તો, જૂનાગઢના સૌથી મોટા ઓઝત-2 ડેમને સૌની યોજના થકી પાણીથી ભરવા માટે સિંચાઈ વિભાગે દરખાસ્ત મોકલી છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સૌની યોજનામાંથી પાણી ન મળે ત્યાં સુધી, સિંચાઈ અને પીવાના પાણીના જથ્થાને લઈને આગામી દિવસોમાં જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા આયોજન થનાર છે.
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