ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદ મિલકત વિવાદ મામલે નવો વળાંક, કલેક્ટરને આવેદન આપી કરાઈ રજૂઆત
ભરૂચ શહેરમાં આવેલી પ્રાચીન જામા મસ્જિદની મિલકતના સિટી સર્વે રેકોર્ડ અંગે આવેદનકર્તાઓએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે.
Published : November 28, 2026 at 10:37 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ શહેરની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદને લઈને મિલકતના રેકોર્ડનો વિવાદ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. સિટી સર્વે પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં ખાનગી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓનાં નામ ગેરકાયદેસર રીતે નોંધાવાયાં હોવાના આક્ષેપ સાથે સમસ્ત સનાતની હિન્દુ, જૈન, મહાનુભાવ અને રાષ્ટ્રપ્રેમી નાગરિકો દ્વારા રેલી કાઢવામાં આવી હતી. રેલી બાદ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી મિલકતના રેકોર્ડની તપાસ, કથિત ખોટી નોંધ દૂર કરવા અને રાષ્ટ્રીય ધરોહરનું સંરક્ષણ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ભરૂચ શહેરમાં આવેલી પ્રાચીન જામા મસ્જિદની મિલકતના સિટી સર્વે રેકોર્ડ અંગે આવેદનકર્તાઓએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, સંબંધિત મિલકત ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) અને ભારત સરકારના પુરાતત્વ વિભાગ સાથે સંકળાયેલી રાષ્ટ્રીય ધરોહરની મિલકત હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ મિલકતના પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં ખાનગી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓનાં નામ નોંધાવાયાં હોવાના આક્ષેપ સાથે રેકોર્ડની કાયદેસર તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આવેદનકર્તાઓએ રજૂઆતમાં દાવો કર્યો છે કે, આ મિલકત આશરે 2000 વર્ષ જૂના સનાતની હિન્દુ-જૈન મંદિર સાથે સંકળાયેલી છે તેમજ મહાનુભાવ પંથના સ્થાપક શ્રી ચક્રધર સ્વામીના જન્મસ્થળ તરીકે આસ્થાનું કેન્દ્ર હોવાનું તેઓ માને છે. આ દાવાઓને આધારે મિલકતના ઐતિહાસિક સ્વરૂપ અને માલિકીના રેકોર્ડ અંગે તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 1941થી આ મિલકત ભારત સરકારના પુરાતત્વ વિભાગની મિલકત તરીકે ભરૂચ સિટી સર્વે રેકોર્ડમાં નોંધાયેલી હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં, વર્ષ 1961ના મેજિસ્ટ્રેટના હુકમના આધારે ખાનગી ટ્રસ્ટના ત્રણ ટ્રસ્ટીઓનાં નામ મિલકતના પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં નોંધાવવામાં આવ્યાં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત, આવેદનકર્તાઓએ મિલકતના નગરપાલિકા નંબર C-1515 અને રાષ્ટ્રીય ધરોહર તરીકે દર્શાવાયેલા મિલકત નંબર C-1606 વચ્ચેના તફાવત અંગે પણ ધ્યાન દોર્યું છે. બંને રેકોર્ડની વિગતો, નોંધના આધાર અને તેની કાયદેસરતા અંગે તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
સમસ્ત સનાતની હિન્દુ, જૈન, મહાનુભાવ દ્વારા કલેક્ટરને પાઠવવામાં આવેલા આવેદનપત્રમાં સમગ્ર મામલે હસ્તક્ષેપ કરવા, સિટી સર્વે પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં થયેલી નોંધની કાયદેસર તપાસ કરવા અને જો નોંધ ખોટી હોવાનું જણાય તો તેને દૂર કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સાથે જ રાષ્ટ્રીય ધરોહરની મિલકતનું સંરક્ષણ, સુરક્ષા અને જાળવણી સુનિશ્ચિત કરવા પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
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