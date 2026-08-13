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ગાંધીનગરના પેથાપુરમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું, 10 જુગારીઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહી

પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડ રકમ સહિત કુલ રૂ.22,700નો મુદ્દામાલ કબજે કરી તમામ 10 જુગારીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ગાંધીનગરના પેથાપુરમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું
ગાંધીનગરના પેથાપુરમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 4:13 PM IST

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ગાંધીનગર: જિલ્લામાં પ્રોહિબિશન અને જુગારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી જુગાર રમતા 10 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડ રકમ સહિત કુલ રૂ.22,700નો મુદ્દામાલ કબજે કરી તમામ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.એમ. દેસાઈ દ્વારા સ્ટાફને અસરકારક કામગીરી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન સર્વેલન્સ ટીમના પોલીસ કર્મચારીઓ પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે સમયે ધર્મેન્દ્રસિંહ દલપતસિંહને બાતમી મળી હતી કે, પેથાપુર-ફતેપુરા ગામમાં શનાજી આતાજી ઠાકોરના બોરકૂવા નજીક આવેલા અર્જુન બાબુજી ઠાકોરના નવા બની રહેલા મકાનની ઓસરીમાં કેટલાક લોકો જુગાર રમી રહ્યા છે.

10 શખ્સો જુગાર રમતા ઝડપાયા

  1. નરેન્દ્રસિંહ રામસિંહ સોલંકી, ઉંમર 40 વર્ષ, રહે. ઉનાવા ગામ, સોલંકીવાસ, તા.જી. ગાંધીનગર
  2. વિક્રમજી કચરાજી ઠાકોર, ઉંમર 50 વર્ષ, રહે. ઉનાવા ગામ, આંટાવાળો વાસ, તા.જી. ગાંધીનગર
  3. ચંદુભાઈ લાલાભાઈ રાવળ, ઉંમર 65 વર્ષ, રહે. ઉનાવા ગામ, પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં, તા.જી. ગાંધીનગર
  4. ભવાનજી અરજણજી ઠાકોર, ઉંમર 43 વર્ષ, રહે. રાંધેજા ગામ, માર્કેટ યાર્ડ, તા.જી. ગાંધીનગર
  5. ગુલાબજી મોમજી ઠાકોર, ઉંમર 46 વર્ષ, રહે. રાંધેજા ગામ, માર્કેટ યાર્ડ, તા.જી. ગાંધીનગર
  6. દિપકજી રામાજી ઠાકોર, ઉંમર 36 વર્ષ, રહે. રાંધેજા ગામ, જોડીયા, તા.જી. ગાંધીનગર
  7. સેંધાજી પ્રતાપજી ઠાકોર, ઉંમર 52 વર્ષ, રહે. ઉનાવા ગામ, આંટાવાળો વાસ, તા.જી. ગાધીનગર
  8. મણીલાલ ગોવિંદભાઈ વણકર, ઉંમર 67 વર્ષ, રહે. ઉનાવા ગામ, વણકર વાસ, તા.જી. ગાંધીનગર
  9. દશરથજી જુગાજી ઠાકોર, ઉંમર 44 વર્ષ, રહે. ફતેપુરા ગામ, ખેતરમાં બોર ઉપર, તા.જી. ગાંધીનગર
  10. શંકરજી અમાજી ઠાકોર, ઉંમર 43 વર્ષ, રહે. રાંધેજા ગામ, ઠાકોર વાસ, તા.જી. ગાંધીનગર

રોકડ સહિત રૂ.22,700નો મુદ્દામાલ કબજે

પોલીસે ઝડપાયેલા શખ્સોની પાસેથી 21,400 રૂપિયા રોકડા અને જુગારના દાવ પરથી રૂ.1,300 રોકડા મળી કુલ રૂ.22,700ની રોકડ રકમ કબજે કરી હતી. આ ઉપરાંત સ્થળ પરથી ગંજીપાનાં 52 નંગ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા. પેથાપુર પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી જુગારની પ્રવૃત્તિનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢ્યો હતો. ઝડપાયેલા તમામ 10 શખ્સો વિરુદ્ધ જુગારધારા હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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