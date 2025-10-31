ETV Bharat / state

જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો, ખેતી પદ્ધતિની સાથે પાકો બદલવા પડે તેવી ઊભી થઈ શકે છે વિપરીત પરિસ્થિતિઓ

જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હવામાન શાસ્ત્રી પ્રો.ડી.આર. વઘાસીયા જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને લઈને મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પર પાડ્યો છે.

જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો
જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હવામાન શાસ્ત્રી પ્રો.ડી.આર. વઘાસીયા જણાવે છે કે, 'જળવાયુ પરિવર્તન' આ શબ્દ આજથી એક દસકા પૂર્વે એકદમ નવો અને સામાન્ય લાગતો હતો. હવે આ જળવાયુ પરિવર્તન આજે સમગ્ર વિશ્વ માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી બની રહ્યો છે. જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે ઋતુચક્રમાં ખૂબ મોટો અને ગંભીર ફેરફાર થયો છે. જેને કારણે ઠંડી, ગરમી અને વરસાદના દિવસો અને સમયમાં અસામાન્ય વધારો કે ઘટાડો થયો છે, જેની વિપરીત અસર વિશ્વના પર્યાવરણ પર જોવા મળે છે.

ત્યારે જળવાયુ પરિવર્તનની સૌથી માટી અને દેખીતી અસર ચોમાસાની ઋતુમાં પણ જોવા મળે છે, જેના કારણે ચોમાસાનો સમયગાળો અને વરસાદની તીવ્રતા વધી છે, જેથી ચોમાસા દરમિયાન થતા કૃષિ પાકો પર સૌથી મોટો ખતરો આજના દિવસે ઉભો થયો છે, જે આવનારા વધુ એક દશકમાં સમગ્ર વિશ્વ માટે ચિંતાજનક બની શકે છે.

જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો (Etv Bharat Gujarat)

જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો

જળવાયું પરિવર્તન આજથી એક દશકા પૂર્વે વિશ્વના દેશો માટે શરૂ થઈ રહેલી નવી સમસ્યાના ભાગરૂપે જોવા મળતો હતો, વાતાવરણમાં થયેલા બદલાવને કઈ રીતે અટકાવી શકાય તેમજ જળવાયુ પરિવર્તન જેવો સામાન્ય શબ્દ પર્યાવરણને વધુ નુકસાન કરતો કેમ રોકી શકાય તેના પર સમગ્ર વિશ્વના દેશોમાં મનોમંથન થયું હતું. કેટલાક તારણો પણ સામે આવ્યા હતા. જેમાં જળવાયું પરિવર્તનને અટકાવવા માટે આધુનિક જીવનશૈલી અને આડેધ થતાં કુદરતી સંસાધનોના ઉપયોગને કાબુમાં કરીને જળવાયું પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને રોકી શકાય છે.

આ વિચારો આજથી એક દાયકા પૂર્વે વિશ્વના પર્યાવરણ અને તમામ દેશોની સરકારના વડાઓએ વિચાર્યા હતા. આજે આ જળવાયું પરિવર્તન એક દાયકા બાદ સમગ્ર વિશ્વના દેશો માટે સૌથી મોટી અને ચિંતાજનક સમસ્યા બનીને સામે આવી રહ્યો છે. જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને કારણે ઠંડી ગરમી અને વરસાદના દિવસો અને તેની તીવ્રતામાં અચાનક ખૂબ વધારો કે સરેરાશ કરતાં ખૂબ ઘટાડો જોવા મળે છે. જેને કારણે સમગ્ર વિશ્વનું પર્યાવરણ ધીમે ધીમે બદલાઈ રહ્યું છે. જેને સૌથી મોટી અને વિપરીત અસરો કૃષિ ઉત્પાદન પર જોવા મળી રહી છે.

અનાજ, ફળફળાદી અને તેલબિયા પર માઠી અસર

જળવાયું પરિવર્તનની માઠી અસરો કૃષિ ઉત્પાદન પર દર વર્ષે વધતી જતી જોવા મળે છે, જેમાં અનાજ, તેલીબીયા, ફળફળાદી અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે. વિશ્વના તમામ દેશોના લોકોનું ભરણ પોષણ અનાજ, ફળફળાદી, તેલીબીયા અને શાકભાજી થકી થતું હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જળવાયું પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને કારણે કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન ધીમે ધીમે સામાન્ય કરતાં પણ ઓછું થઈ રહ્યું છે. જે ખૂબ મોટી ચિંતાનો વિષય છે. આજના દિવસે જળવાયુ પરિવર્તનની જેટલી અસરો કૃષિ ઉત્પાદન પર થઈ રહી છે, તેની ટકાવારીમાં આવનારા વધુ એક દાયકામાં સૌથી વધારે જોવા મળી શકે છે, જેને કારણે તમામ પ્રકારના કૃષિ ઉત્પાદનોમાં મોટો ઘટાડો થવાની શક્યતા પણ જોવા મળી શકે છે.

ખેતી પદ્ધતિ અને કૃષિ પાકોમાં થઈ શકે ફેરફાર

જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને કારણે ખેતી પદ્ધતિ અને પરંપરાગત કૃષિ પાકોમાં પણ ખૂબ મોટો બદલાવ આવનારા એક દાયકામાં કરવો પડે તેવી સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થઈ શકે છે. ચોમાસાની ઋતુની વાત કરીએ તો ચાર મહિનાનું ચોમાસુ હવે પાંચ થી છ મહિના સુધી ચાલે છે, જેને કારણે પરંપરાગત કૃષિ પાકોમાં નુકસાન થાય છે. ખાસ કરીને પરિપક્વ અવસ્થાએ થતો વરસાદ કે માવઠું કૃષિ પાકોને નષ્ટ કરે .છે જેના કારણે ખેતી પાકોમાં બદલાવની સાથે ખેતી પદ્ધતિમાં પાયાથી ફેરફાર કરવો પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ આવનારા એક દશકામાં થઈ શકે છે.

લાંબા અને ટૂંકા ગાળાના કૃષિ પાકો તરફ વળવું પડે તેવી સ્થિતિ

સતત ઋતુ પરિવર્તનને કારણે ચોમાસાના દિવસોમાં વરસાદનું તીવ્ર પ્રમાણ અને લાંબા ચોમાસાને કારણે લાંબા કે ટૂંકા ગાળાના કૃષિ પાકોની પસંદગી ખેડૂતોએ કરવી પડશે. આવી સ્થિતિમાં પરંપરાગત કૃષિ પાકોની જગ્યા પર અન્ય કૃષિ પાકોનું વાવેતર કરવા તરફ પણ ખેડૂતોએ વળવું પડશે, આવી સ્થિતિનું નિર્માણ પણ થઈ શકે છે. જે વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ સૌથી વધારે અને લાંબો સમય જોવા મળે છે. ત્યાં પરંપરાગત કૃષિ પાકોના સ્થાન પર લાંબા ગાળાના કૃષિ પાકોનું વાવેતર કરવું પડે તેવી સ્થિતિ ઉદ્ભવતી જોવા મળી શકે છે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ટૂંકા ગાળાના કૃષિ પાકો તરફ ખેડૂતોએ વળવું પડશે.

આવી જ રીતે તેલીબીયા, ફળફળાદી અને શાકભાજીના પાકોમાં પણ જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરો જોવા મળી શકે છે. જેની સામે ખેડૂતોએ ટકી રહેવા માટે ખેતી પદ્ધતિની સાથે કૃષિ પાકોમાં બદલાવ કરવાની ફરજ જળવાયું પરિવર્તનને કારણે જેટલી આજે જોવા મળે છે, તેના કરતાં અનેક ગણી વધારે આવનારા એક દાયકામાં જોવા મળી શકે છે, જેના માટે ખેડૂતોએ અત્યારથી જ તૈયારી કરવી યોગ્ય ગણાશે.

  1. સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માવઠાના મારથી બેહાલ: પાક વીમા યોજના ફરી અમલમાં મૂકવાની માંગ
  2. રાજ્યમાં વરસાદને લઈને રમણીકભાઈ વામજાનું પૂર્વાનુમાન, ગિરનાર પરિક્રમા અને ખેડૂતોને લઇ કરી મોટી આગાહી

TAGGED:

GLOBLE WORMING
AGRICULTURAL UNIVERSITY JUNAGADH
JUNAGADH NEWS
GUJARAT CLIMATE
CLIMATE CHANGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.