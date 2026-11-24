રાજ્યમાં 30 નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે મગની ખરીદી શરૂ થશે, જાણો ખેડૂતોને શું ભાવ મળશે
ખેડૂત દીઠ મહત્તમ 2,500 કિલો મગની ખરીદી કરાશે, ચુકવણીમાં વિલંબ ટાળવા બેંક ખાતાનું આધાર સીડિંગ કરાવવા અપીલ
Published : November 24, 2026 at 10:36 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના ખેડૂતોને તેમની ખેત પેદાશોના પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે અને આર્થિક નુકસાનથી રક્ષણ મળે તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી 30 નવેમ્બર, 2026થી ખરીફ મગની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે. વર્ષ 2026-27 માટે ભારત સરકાર દ્વારા મગનો ટેકાનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,780 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી પ્રતિ હેક્ટર 550 કિલો (27.5 મણ) અને ખેડૂત દીઠ મહત્તમ 2,500 કિલો (125 મણ) સુધી મગની ખરીદી કરવામાં આવશે. હાલ રાજ્યની વિવિધ APMCમાં ખરીફ મગનો સરેરાશ બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,190 (પ્રતિ મણ રૂ. 1,638) ચાલી રહ્યો છે. જે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ટેકાના ભાવ કરતાં ઓછો હોવાથી ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે તે માટે ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર ખરીદી ભારત સરકારની 'પ્રધાનમંત્રી અન્નદાતા આય સંરક્ષણ અભિયાન' (પીએમ આશા યોજના)ની માર્ગદર્શિકા મુજબ કરવામાં આવશે. ટેકાના ભાવે મગ વેચવા માટે નોંધણી કરાવનારા ખેડૂતોને SMS મારફતે જાણ કરવામાં આવશે. SMS મળ્યા બાદ ખેડૂતોએ તેમને ફાળવવામાં આવેલા ખરીદ કેન્દ્ર પર નિયત ધોરણ મુજબનો મગનો જથ્થો લઈને હાજર રહેવાનું રહેશે.
ખરીદી કરવામાં આવેલા મગના જથ્થાની રકમ સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં DBT મારફતે જમા કરવામાં આવશે. જોકે, ચુકવણી પ્રક્રિયામાં કોઈ વિલંબ ન થાય તે માટે ખેડૂતોએ પોતાના બેંક ખાતાનું આધાર સીડિંગ કરાવી ખાતું એક્ટિવ રાખવું જરૂરી છે. આ અંગે કૃષિ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને ખાસ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં પીએમ આશા યોજના હેઠળ સમાવિષ્ટ અન્ય ખરીફ પાકોના સરેરાશ બજાર ભાવ હાલ નિયત ટેકાના ભાવ કરતાં વધુ ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે મગના બજાર ભાવ ટેકાના ભાવ કરતાં ઓછા હોવાથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ન થાય તે માટે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
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