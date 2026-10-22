ગાંધીનગર મનપામાં હોદ્દેદારોની વરણીની કવાયત તેજ, મેયર પદ માટે આ પાંચ નામ ચર્ચામાં
ભાજપ કાર્યાલયમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં ઉમેદવારોને સાંભળ્યા બાદ નામો પ્રદેશ નેતાગીરી સમક્ષ રજૂ કરાશે.
Published : October 22, 2026 at 5:48 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 44માંથી 38 બેઠકો પર વિજય મેળવ્યો હોવા છતાં એક સપ્તાહ વીતી જવા છતાં નવા હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી નથી. બીજી તરફ, મહાનગરપાલિકાના વર્તમાન હોદ્દેદારોની ટર્મ પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, દંડક અને શાસક પક્ષના નેતાની વરણી માટે ભાજપમાં કવાયત તેજ બની છે. આજે ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર-8માં આવેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ગાંધીનગર શહેરને નવા મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, ચેરમેન સહિતના હોદ્દેદારો મળશે
ભાજપ દ્વારા મહાનગરપાલિકાના વિવિધ હોદ્દાઓ માટે દાવેદારી ધરાવતા ઉમેદવારોને સાંભળવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા તમામ ઉમેદવારોના અભિપ્રાય અને દાવેદારીને સાંભળ્યા બાદ સંભવિત નામો પ્રદેશ નેતાગીરી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રદેશ કક્ષાએ અંતિમ નિર્ણય લઈ હોદ્દેદારોનાં નામો પર મહોર મારવામાં આવશે. હવે ભાજપની પ્રદેશ નેતાગીરી કોને કઈ જવાબદારી સોંપે છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
ગાંધીનગર મહાનગર ભાજપના અધ્યક્ષ આશિષ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તમામ ઉમેદવારોને સાંભળવામાં આવશે. ત્યારબાદ યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ટૂંક સમયમાં ગાંધીનગર શહેરને નવા મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, ચેરમેન સહિતના હોદ્દેદારો મળશે.
મેયર પદ માટે પાંચ નામ ચર્ચામાં
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર પદને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે. જેમાં કનુ દેસાઈ, મહેશ ચૌધરી, ધર્મેન્દ્ર નાઈ, રૂપસિંહ ઠાકોર અને વિષ્ણુજી ઠાકોરનાં નામ આગળ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જોકે, આ તમામ નામો હાલ ચર્ચાના સ્તરે છે અને ભાજપ દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
બીજી તરફ, ડેપ્યુટી મેયર પદ માટે મહિલા ઉમેદવારને સ્થાન આપવામાં આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદ માટે પાટીદાર સમાજમાંથી આવતા ઉમેદવારને જવાબદારી સોંપવામાં આવે તેવી ચર્ચા પણ રાજકીય વર્તુળોમાં ચાલી રહી છે.
સામાજિક સમીકરણો અને સંગઠનના નિર્ણય પર નજર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી હોવાથી હવે પક્ષ સામે વિવિધ હોદ્દાઓ માટે યોગ્ય નેતાઓની પસંદગી કરવાનો પડકાર છે. હોદ્દેદારોની પસંદગીમાં રાજકીય અનુભવ, સંગઠનમાં યોગદાન અને સામાજિક સમીકરણોને કેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
મેયર સહિતના મહત્ત્વના હોદ્દાઓ પર થશે આગામી વરણી
હાલ ભાજપના કાર્યાલયમાં ચાલી રહેલી પ્રક્રિયા બાદ નામો પ્રદેશ નેતાગીરી સમક્ષ જશે અને અંતિમ નિર્ણય લેવાશે. ત્યારે મેયર સહિતના મહત્ત્વના હોદ્દાઓ પર ભાજપ કોને બેસાડે છે અને ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના આગામી વહીવટની કમાન કોના હાથમાં સોંપે છે તેના પર સૌની નજર છે.
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