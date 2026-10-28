ગુજરાતમાં સરકારી જમીનો પરથી દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા બનશે સરળ, વિનામૂલ્યે થશે માપણી
જાહેર રસ્તા, સરકારી પડતર અને ગૌચર જમીન પરનાં દબાણો દૂર કરવા મહેસૂલ વિભાગનો નિર્ણય, માપણીની કામગીરીને અપાશે સર્વોચ્ચ અગ્રતા
Published : October 28, 2026 at 9:28 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં જાહેર રસ્તાઓ, સરકારી પડતર જમીન અને ગૌચર જમીન પર થયેલાં ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવાની કામગીરીને વેગ આપવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. મહેસૂલ વિભાગે આ પ્રકારનાં દબાણો દૂર કરવા માટે જમીનની માપણીની પ્રક્રિયા સરળ અને ઝડપી બનાવવાના હેતુથી પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મંજૂર થયેલા આ પરિપત્ર મુજબ દબાણ દૂર કરવા માટેની માપણીની કામગીરીને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપવામાં આવશે.
રાજ્યમાં અનેક સ્થળોએ જાહેર રસ્તાઓ, સરકારી પડતર જમીનો અને ગૌચરની જમીનો પર દબાણો થયાં હોવાની ફરિયાદો સામે આવતી હોય છે. આવા દબાણો દૂર કરવા માટે જમીનની હદ નક્કી કરવી અને સ્થળ પર માપણી કરાવવી જરૂરી બને છે. જોકે, માપણીની પ્રક્રિયામાં વિલંબ થવાથી દબાણ હટાવવાની કામગીરી પણ અટવાતી હોય છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મહેસૂલ વિભાગે માપણીની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે સૂચનાઓ આપી છે.
માપણી માટે ફી વસૂલવામાં નહીં આવે
મહેસૂલ વિભાગના પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જાહેર રસ્તાઓ, સરકારી પડતર જમીન અને ગૌચર જમીન પરથી દબાણ દૂર કરવા માટે કરવામાં આવતી માપણી વિનામૂલ્યે હાથ ધરવામાં આવશે. એટલે કે, દબાણ હટાવવાની કામગીરીના ભાગરૂપે થતી માપણી માટે ફી લેવામાં આવશે નહીં.
દબાણ હટાવવાની કામગીરીને મળશે વેગ
પરિપત્ર અનુસાર, આવી જમીનો પરનાં દબાણો દૂર કરવા માટેની માપણીની અરજીઓ અને કામગીરીને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપીને ઝડપથી કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. સંબંધિત તંત્ર દ્વારા માપણીની પ્રક્રિયામાં વિલંબ ન થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
સરકારના આ નિર્ણયથી જાહેર રસ્તાઓ પરનાં દબાણો દૂર કરવામાં, સરકારી જમીનોનું રક્ષણ કરવામાં તેમજ ગૌચરની જમીનોને દબાણમુક્ત બનાવવાની કામગીરીમાં ઝડપ આવવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ગામડાંઓમાં ગૌચરની જમીન અને જાહેર ઉપયોગની સરકારી જમીનો પરનાં દબાણો દૂર કરવાની પ્રક્રિયામાં આ નિર્ણય ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, વાસ્તવિક પરિણામ સંબંધિત તંત્ર દ્વારા પરિપત્રના અમલ અને સમયસર થતી કાર્યવાહી પર નિર્ભર રહેશે.
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