સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની પ્રક્રિયા આજથી વિધિવત શરૂ
ઉમેદવારી ફોર્મ વિતરણ અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની વિધિવત પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સાથે જ ઉમેદવારી ફોર્મ વિતરણ અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે.
જિલ્લાના અલગ-અલગ નક્કી કરેલા સ્થળોએ સરકારી કચેરીઓ, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાઓમાં ઈચ્છુક ઉમેદવારો માટે ફોર્મ લેવા અને ભરવાની વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચૂંટણીની વિગતો:
- તાલુકા પંચાયત: ૧૮૨ બેઠકો
- મહાનગરપાલિકા: ૫૨ બેઠકો
- ધાંગધ્રા નગરપાલિકા: ૩૬ બેઠકો
- અન્ય ચાર નગરપાલિકાઓની બેઠકો
તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પ્રથમ દિવસની વ્યવસ્થા અને વિગતો:
આજે પ્રથમ દિવસે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર ઓફિસ, મામલતદાર કચેરી અને વઢવાણ મામલતદાર કચેરી ખાતે ફોર્મ વિતરણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે અલગ-अલગ તાલુકા પંચાયત કચેરીઓમાં ફોર્મ વિતરણ થયું.
ચાલુ વર્ષે નવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે દરેક ઉમેદવારે ફોર્મ ઉપાડવા માટે ૫૦ રૂપિયા પ્રતિ ફોર્મ ચૂકવવા પડશે. પ્રથમ દિવસે ૩૫૦થી વધુ ફોર્મ વેચાયા છે.
રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારોની તૈયારી:
આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ, ભાજપ તેમજ અપક્ષ ઉમેદવારો દ્વારા ઉમેદવારી દાખલ કરવા માટે તૈયારીઓ દેખાઈ રહી છે.
- ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૧ એપ્રિલ
- ફોર્મ પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૩ એપ્રિલ
આ તારીખો પછી જ સમગ્ર ઉમેદવારોની યાદી સ્પષ્ટ થશે. હજુ સુધી ભાજપ અને કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી જાહેર કરી નથી.
ચૂંટણી વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા પગલાં:
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ ૩,૧૫૨ મતદાન મથકો છે, જેમાં ૬,૫૦૦થી વધુ કર્મચારીઓને ફરજે લગાવવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજાય તે માટે તંત્ર દ્વારા વિવિધ જાહેરનામાઓ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.
- ફોર્મ ભરવા આવનાર ઉમેદવાર માત્ર ૪ જ લોકોને સાથે લાવી શકશે.
- રેલી દરમિયાન ડીજે અને વાહનો વચ્ચે ૧૦૦ મીટરનું અંતર રાખવું જરૂરી છે.
શાંતિપૂર્ણ માહોલ જાળવવા માટે ખૂંખાર ગુનેગારો અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ધરાવતા તત્વો પર પાશા એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી અને તડીપારના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. પોલીસ વિભાગ પાસેથી આવી વ્યક્તિઓની વિગતો મંગાવવામાં આવી છે.
હથિયારોની જપ્તી:
ચૂંટણી દરમિયાન શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે ૨,૦૦૦થી વધુ હથિયાર પરવાનાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. રિન્યુ કરેલા અને નવા પરવાનાઓ ધરાવતા તમામ હથિયારોને અલગ-अલગ પોલીસ મથકોમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ જ આ હથિયારો પરત આપવામાં આવશે.
આ તમામ પગલાંઓથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ અને સ્વચ્છ ચૂંટણી યોજાય તેની તંત્ર દ્વારા પૂર્ણ તૈયારી કરવામાં આવી છે.
