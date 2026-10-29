સુરત ગ્રામ્ય ટ્રાફિક પોલીસના ASI વતી 9 હજારની લાંચ લેતો ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટર ઝડપાયો
માંડવી રોડ પર કરંજ ટોલનાકા નજીક સહયોગ હોટલ ખાતે વડોદરા ગ્રામ્ય ACBની કાર્યવાહી
Published : October 29, 2026 at 1:05 PM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્ય ટ્રાફિક પોલીસના આર્મ્ડ ASI વતી રેતી-કપચીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છ ટ્રકોને રોકીને હેરાનગતિ નહીં કરવા બદલ એક ટ્રક દીઠ ₹1,500 લેખે કુલ ₹9,000ની લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ અંગે જાગૃત નાગરિકે ACBનો સંપર્ક કરતાં વડોદરા ગ્રામ્ય ACBએ છટકું ગોઠવી લાંચની સમગ્ર રકમ ₹9,000 સાથે એક ખાનગી સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટરને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ કેસમાં સંબંધિત ASIની પણ સંડોવણી સામે આવતાં બંને સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ફરિયાદીના મામા છૂટક તથા જથ્થાબંધ રેતી-કપચીનો વ્યવસાય કરે છે અને ફરિયાદી આ વ્યવસાયની દેખરેખ રાખે છે. વ્યવસાયમાં કુલ છ ટ્રકો ચાલતી હોવાથી આ ટ્રકોને રસ્તામાં આવતા-જતા રોકીને હેરાન કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ હેરાનગતિ નહીં કરવા માટે સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસમાં ફરજ બજાવતા આર્મ્ડ ASI કિરણભાઈ રમણભાઈ રોહિત વતી ખાનગી વ્યક્તિ અમીતકુમાર નગીનભાઈ પ્રજાપતિએ એક ટ્રક દીઠ ₹1,500 લેખે છ ટ્રકોના કુલ ₹9,000ની લાંચ લેવાનું નક્કી કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.
ફરિયાદી લાંચની રકમ આપવા ઇચ્છતા ન હોવાથી તેમણે ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન માંડવી રોડ પર કરંજ ટોલનાકા નજીક આવેલી સહયોગ હોટલ ખાતે આરોપી અમીતકુમાર પ્રજાપતિએ ASI કિરણભાઈ રોહિત વતી ફરિયાદી પાસેથી ₹9,000ની લાંચની રકમ સ્વીકારી હતી. ACBની કાર્યવાહી દરમિયાન લાંચની સંપૂર્ણ રકમ રિકવર કરવામાં આવી હતી.
ACBના જણાવ્યા મુજબ, ASI કિરણભાઈ રોહિતે લાંચની રકમ સ્વીકારવા માટે ખાનગી વ્યક્તિને સંમતિ આપી એકબીજાની મદદગારી કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ કેસમાં ASI કિરણભાઈ રમણભાઈ રોહિત અને ખાનગી સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર અમીતકુમાર નગીનભાઈ પ્રજાપતિ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર ટ્રેપની કાર્યવાહી વડોદરા ગ્રામ્ય ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.એન. વાઘેલા તથા તેમની ટીમે હાથ ધરી હતી. આ કામગીરીમાં વડોદરા શહેર ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. ગોસાઈ તથા તેમની ટીમે મદદ કરી હતી.
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