આચાર્ય જ નિકળ્યો હેવાન: શિક્ષક દિવસે જ વિધાર્થિની સાથે શાળાના વર્ગખંડમાં દુષ્કર્મ આચર્યું!
વાવ થરાદ જિલ્લામાં શિક્ષણ મંદિર લજવાયું, આચાર્ય સામે 11મા ધોરણની વિદ્યાર્થીની સાથે શાળામાં દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે માવસરી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે
Published : September 8, 2026 at 8:57 AM IST
વાવ થરાદ: જિલ્લામાં ચકચારી અને શિક્ષણ જગતને કલંકિત કરનારી ઘટના બની છે. જિલ્લાની એક માધ્યમિક શાળાના આચાર્ય દ્વારા ધોરણ 11ની વિદ્યાર્થીની સાથે શાળાના જ રૂમમાં બંધ કરીને બળજબરી મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચાર્યની ફરિયાદ માવસરી પોલીસ મથકે નોંધાતા આવી શાળાઓમાં દીકરીઓની સુરક્ષા સામે અણિયાળા સવાલો ઉઠ્યા છે.
માવસરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની એક સરકારી માધ્યમિક શાળાના આચાર્ય મનીષ પરમાર સામે વિદ્યાર્થીનીએ માવસરી પોલીસ પથકે બળજબરી મરજી વિરુદ્ધ શાળાનો રૂમ બંધ કરી બળજબરી મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ચકચારી ફરિયાદ નોંધાવી છે. દુષ્કર્મ બાદ આચાર્ય દ્વારા 'કોઈને કહીશ તો જાનથી મારી નાખીશું' તે પ્રકારની ધમકી આપી હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે.
મહેસાણા જિલ્લાના છઠીયારડા ગામના અને હાલમાં થરાદની કૃષ્ણનગર સોસાયટીમાં રહેતા તેમજ માવસરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી સરકારી માધ્યમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા મનીષ પરમાર સામે ફરિયાદ નોંધાતા જ શિક્ષણ જગત કલંકિત થયું છે આવા લંપટ શિક્ષકો શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ સામે જ નજર બગાડી પોતાની હવસ સંતોષતા હોય છે ત્યારે હવે સમગ્ર મામલે માવસરી પોલીસ મથકે પોસ્કો અને દુષ્કર્મની કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોધી નરાધમ આચાર્ય મનીષ પરમારની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો છે.
5 સપ્ટેમ્બરે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે અને શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા શિક્ષકોને રાજ્યપરમાં સન્માનિત કરવામાં આવતા હોય છે પરંતુ 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન નિમિત્તે જ આ શિક્ષકે એવું કામ કર્યું કે વિદ્યાનું મંદિર લજવાયું છે સમગ્ર ઘટના બાદ હાલમાં લોકો આવા આચાર્ય સામે ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર કેસ મામલે ડીવાયએસપી એસ.એમ વારોતરીયાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સરકારી માધ્યમિક શાળામાં આચાર્ય દ્વારા દુષ્કર્મ આચરતા પોસ્કો અને દુષ્કર્મની કલમો હેઠળ માવસરી પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આચાર્ય મનીષ પરમારની ધરપકડ કરી તેને હાલમાં જેલ હવાલે કર્યો છે અને આ પ્રકારના ગંભીર ગુનામાં પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે.
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