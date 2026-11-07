રજાના દિવસોનો પગાર બાળકોની ખુશીઓ અને પક્ષીઓની સુવિધા માટે વાપરી દિવાળી ઉજવે છે આ શિક્ષક
ફટાકડા, મીઠાઈ સાથે બાળકોને આપ્યા ચકલીના માળા, પર્યાવરણ અને પક્ષીપ્રેમનો સંદેશ આપતી આચાર્યની અનોખી પહેલ
Published : November 7, 2026 at 10:16 PM IST
ગીર સોમનાથ: દિવાળીના પર્વને લોકો પોતાની રીતે ઉજવતા હોય છે. અમુક લોકો પોતે અને પરિવાર સાથે રજા-મજા માણીને ઉજવણી કરે છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેઓ પોતાની ખુશીઓની સાથે અન્યના જીવનમાં પણ આનંદનો પ્રકાશ ફેલાવે છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ભેભા ગામની પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યએ આવું જ એક પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરી શિક્ષણ જગતની સાથે સમગ્ર સમાજમાં અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પોતાના રજાના દિવસોના પગારમાંથી બાળકો માટે દર વર્ષે તહેવારોની ખુશીઓ વહેંચતા આચાર્યએ આ વર્ષે પણ દિવાળી નિમિત્તે શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને લાખો ખુશીઓની ભેટ આપી છે.
દિવાળીની અનોખી ઉજવણી
ઉનાના ભેભા ગામે આવેલી ભેભા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય કિશોરસિંહ જેમુભા રાઠોડ દ્વારા દર વર્ષની પરંપરા જાળવી રાખીને આ વર્ષે પણ શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોને દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે ફટાકડા અને મીઠાઈનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આચાર્યની આ પહેલથી શાળાના બાળકોમાં દિવાળીના પર્વને લઈને વિશેષ ઉત્સાહ અને ખુશી જોવા મળી હતી. આચાર્યએ બાળકોને માત્ર ફટાકડા અને મીઠાઈ જ નહીં, પરંતુ ચકલીના માળા પણ ભેટ સ્વરૂપે આપ્યા હતા. આજના સમયમાં પર્યાવરણનું જતન અને પક્ષીઓનું સંરક્ષણ અત્યંત જરૂરી બન્યું છે, ત્યારે બાળકોમાં નાનપણથી જ પ્રકૃતિ અને પક્ષીઓ પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના વિકસે તેવા ઉમદા હેતુથી ચકલીના માળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
બાળકોની સાથે પક્ષીઓની સુખ-સુવિધાનો પણ રાખે છે ખ્યાલ
બાળકો પોતાના ઘરે ચકલીના માળા લગાવી શકે અને પક્ષીઓ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરી શકે તેવો સંદેશ પણ આ પહેલ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. આમ, દિવાળીની ઉજવણીને માત્ર મનોરંજન પૂરતી મર્યાદિત ન રાખતાં તેમાં પર્યાવરણ જાગૃતિનો ઉમદા વિચાર પણ જોડવામાં આવ્યો હતો.
રજાના દિવસોના પગારથી વહેંચી ખુશીઓ
આચાર્ય કિશોરસિંહ રાઠોડની સેવાભાવનાની વિશેષતા એ છે કે તેઓ પોતાની ફરજ દરમિયાન મળતા રજાના દિવસોના પગારની રકમનો અંગત ઉપયોગ કરતા નથી. આ રકમ શાળાના બાળકોની ખુશીઓ અને તેમના માટે વિવિધ તહેવારોની ઉજવણી પાછળ ખર્ચે છે. દર વર્ષે પોતાની રજાના દિવસોના પગારમાંથી બાળકોને અલગ-અલગ તહેવારો નિમિત્તે ભેટ-સોગાદો આપીને તેમની સાથે ખુશીઓ વહેંચે છે.
આ વર્ષે પણ દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે શાળાના તમામ બાળકો માટે ફટાકડા, મીઠાઈ અને ચકલીના માળા સહિતની ભેટ-સોગાદો પાછળ અંદાજે રૂ. એક લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આચાર્ય કિશોરસિંહ રાઠોડની આ પહેલ શિક્ષકની ફરજ માત્ર વર્ગખંડમાં શિક્ષણ આપવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ બાળકોમાં સંસ્કાર, સેવાભાવ, પ્રકૃતિપ્રેમ અને સામાજિક જવાબદારીનું સિંચન કરવાનું પણ મહત્ત્વનું કાર્ય છે તે વાતને સાર્થક કરે છે.
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