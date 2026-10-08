ભાવનગરઃ પ્રિન્સિપાલે વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારતા ગ્રામજનો લાલઘૂમ, તાળાબંધીની ચીમકી
મહુવા તાલુકાની દુધેરી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય પર 7 વિદ્યાર્થીઓને ઢોર માર મારવાનો આરોપ લાગ્યો છે.
Published : October 8, 2026 at 10:26 PM IST
ભાવનગર: મહુવા તાલુકાના દુધેરી ગામમાં શાળાના આચાર્ય પર એક બે નહીં પરંતુ, 7 બાળકોને ઢોર માર મારવાનો આરોપ લાગ્યો છે. વાલીઓનો આરોપ છેકે, વિદ્યાર્થીઓને એ હદે મારવામાં આવ્યા હતા કે, તેમના મોઢા પણ સોજાઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને માર મારવાીન ઘટના બાદ વાલીઓ અને ગ્રામજનોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.
બાળકોના મોઢા પણ સોજાઈ ગયા
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના દૂધેરી ગામની SMCની કમિટી દ્વારા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તારીખ 1 ઓક્ટોબરના રોજ શાળાના આચાર્ય રજની બારૈયા દ્વારા ધોરણ 6ના 7 જેટલા બાળકોને નિર્દયી રીતે માર મારવામાં આવ્યો છે. શાળાએથી બાળકો ઘરે આવ્યા, ત્યારે વાલીને ખબર પડી કે, બાળકોના મોઢા અને આંખ સોજાઈ ગયેલા છે. વાલીઓએ તો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, આંખના ભાગે મૂઢ મારવાથી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની દૃષ્ટિ પણ ધૂંધળી થઈ ગઈ હતી.
લાલઘૂમ વાલીઓ, ગ્રામજનોની તાળાબંધીની ચીમકી
વિદ્યાર્થીને નિર્દયી રીતે માર મારવાની ઘટનામાં વાલીઓ અને ગ્રામજનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. શાળાની SMC કમિટી દ્વારા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મારફત જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ સુધી ફરિયાદ કરી છે અને શાળાના આચાર્ય સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે. જો કે, શિક્ષણાધિકારી દ્વારા પણ નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની બાંહેધરી આપી છે.
દૂધેરી પ્રાથમિક શાળાના SMCના અધ્યક્ષ અરજણ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, પહેલી તારીખના રોજ આ બનાવ બન્યો, જેમાં આચાર્યએ માર માર્યા બાદ બાળકોના મોઢા સોજી ગયા હતા. આથી બીજી તારીખે રજા હતી એટલે અમે ત્રીજી તારીખે મળવા ગયા હતા, ત્યારે આચાર્યએ સરખો જવાબ આપ્યો નહીં અને વાલી સાથે ગેરવર્તુણુંક કરી હતી . અમે લેખિત ફરિયાદ કરી છે. જો પગલા ભરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં શાળાને તાળાબંધી પણ કરીશું.
લાજવાના બદલે ગાજ્યાં નિર્દયી આચાર્ય
ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, બાળકોને ઢોર માર મારતા તેમના શરીર પર ઈજાના નિશાન ઉપસી આવ્યા હતા. વાલીઓએ એવો પણ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે, જ્યારે તેઓ આચાર્યને ફરિયાદ કરવા માટે ગયા, ત્યારે આચાર્યએ તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી. જ્યારે SMCના સભ્યો દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ આચાર્ય પોતાની અહમમાં જ રાચતા હતા અને કોઈ વાત સમજવા જ તૈયાર નહોતા તેવો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે.
બાળકોમાં આચર્યનો ભારે ડર
વાલીઓએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છેકે, વિકાસ માટે આવતી ગ્રાન્ટ પણ પૂરતી શાળામાં વાપરવામાં આવતી નથી. આચાર્યના સ્વભાવને કારણે શાળાનું વાતાવરણ તંગદીલી ભર્યું અને નાના બાળકોમાં ડર છે. આથી નિયમ અનુસાર શિસ્ત ભંગના પગલાં ભરાય તેવી વાલીઓની માંગ છે.
ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરિયાએ ETV BHARAT સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, મહુવા તાલુકાના દૂધેરી ગામના SMCના સભ્યો દ્વારા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. RTE એક્ટ પ્રમાણે કોઈ વિદ્યાર્થીને શારીરિક શિક્ષા પર પ્રતિબંધ છે. આમ છતાં કોઈ શિક્ષકે આમ કર્યું હશે તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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