આજે પીએમ મોદી ગુજરાતમાં, સાણંદમાં માઇક્રોન કંપનીના સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું કરશે ઉદ્ઘાટન

પ્રધાનમંત્રી સાણંદમાં માઇક્રોન સેમિકન્ડક્ટર ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી, ટેસ્ટ અને પેકેજિંગ (ATMP) સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ લોકોને સંબોધિત પણ કરશે.

Published : February 28, 2026 at 6:56 AM IST

નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. બપોરે 3:45 વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચશે. પ્રધાનમંત્રી સાણંદમાં માઇક્રોન સેમિકન્ડક્ટર ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી, ટેસ્ટ અને પેકેજિંગ (ATMP) સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ લોકોને સંબોધિત પણ કરશે.

પીએમઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર માહિતી મુજબ, " સાણંદ ATMP સુવિધામાંથી ભારતમાં બનેલા પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર મેમરી મોડ્યુલ્સના વાણિજ્યિક ઉત્પાદન અને શિપમેન્ટની શરૂઆત સાથે, ઉદ્ઘાટન ભારતની સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ વિકાસ વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર મૂલ્ય શૃંખલામાં ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું રજૂ કરે છે."

સપ્ટેમ્બર 2023માં ATMPના પ્લાન્ટ માટે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) હેઠળ મંજૂર કરાયેલ પ્રથમ દરખાસ્ત હતી. ₹22,500 કરોડથી વધુના કુલ ખર્ચ સાથે, મંજૂરી પછી તરત જ બાંધકામ શરૂ થયું, જે દેશમાં વ્યૂહાત્મક સેમિકન્ડક્ટર રોકાણોને ઝડપી બનાવવા માટેની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

માઇક્રોન ટેકનોલોજીના ચેરમેન, પ્રમુખ અને સીઈઓ સંજય મેહરોત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, સાણંદ પ્લાન્ટના પ્રથમ તબક્કામાં બાંધવામાં આવેલો ક્લીનરૂમ 5 લાખ ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલો છે. બાંધકામ માટે એફિલ ટાવરમાં વપરાતા લોખંડ કરતાં સાડા ત્રણ ગણું અને 100 ઓલિમ્પિક કદના સ્વિમિંગ પુલમાં વપરાતા કોંક્રિટ જેટલું કોંક્રિટ વપરાયું છે.

સંજય મેહરોત્રાએ ભારતમાં વધુ રોકાણને પ્રોત્સાહન આપતી નીતિઓ રજૂ કરવા અને મજબૂત સમર્થન આપવા બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારને શ્રેય આપ્યો. તેમણે નોંધ્યું કે, સાણંદ પ્રોજેક્ટ દેશ માટે એક મુખ્ય પહેલ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, કંપનીને તેને આગળ વધારવામાં કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર બંને સાથે ભાગીદારી કરવાનો ગર્વ છે.

માઈક્રોન ટીમના જણાવ્યા મુજબ, સાણંદ પ્લાન્ટમાં મોટો ક્લીનરૂમ વૈશ્વિક ધોરણો અનુસાર વિકસાવવામાં આવ્યો છે. અંદરની હવા ઘણીવાર ઓપરેશન થિયેટર કરતાં વધુ સ્વચ્છ હોય છે. એક વાળ પણ ચીપને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જે ઉચ્ચતમ સ્તરની સ્વચ્છતા જાળવવી જરૂરી બનાવે છે. આ હાંસલ કરવા માટે, ફિલ્ટર કરેલી હવા ઉપરથી નીચે સુધી એકસમાન અને સપ્રમાણ પ્રવાહમાં ઊભી રીતે ફ્લો થાય છે. સમગ્ર જગ્યામાં હવાની ગતિ સ્થિર અને નિયંત્રિત રહે છે. ક્લીનરૂમનો ફ્લોર જમીનના સ્તરથી થોડો ઊંચો છે, જે તેની નીચે હવાને ફરવા દે છે અને સાથે સાથે કૂલિંગ, વીજ પુરવઠો અને ડેટા કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે.

ક્લીનરૂમની અંદર તાપમાનમાં એક ડિગ્રીનો ફેરફાર પણ મશીન કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે, જેના કારણે પરિસ્થિતિઓ અસાધારણ ચોકસાઈ સાથે જાળવવામાં આવે છે. આ વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે કારણ કે મેમરી ટેસ્ટર મશીનો કામગીરી દરમિયાન નોંધપાત્ર હીટ ઉત્પન્ન કરે છે. વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત રહેવું જોઈએ, કારણ કે ચિપમાં પ્રવેશતો એક સૂક્ષ્મ કણ પણ ઉત્પાદનને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જેની અસર ક્યારેક વર્ષો પછી પણ દેખાય છે. કોઈપણ વિક્ષેપ સામે રક્ષણ આપવા માટે, પાવર, કૂલિંગ અને એર સર્ક્યુલેશન માટે વ્યાપક બેકઅપ સિસ્ટમ્સ મૂકવામાં આવી છે, જે ખાતરી કરે છે કે એક સિસ્ટમ પ્રભાવિત થાય તો પણ કામગીરી અવીરતપણે ચાલુ રહે.

ક્લીનરૂમ ભારતમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જે માઇક્રોન ટેકનોલોજીના વૈશ્વિક ધોરણો સાથે સંરેખિત છે. આ પ્લાન્ટના કમિશનિંગ સાથે, ભારત વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવે છે. કંપની 2019 થી ભારતમાં કાર્યરત છે, જેમાં બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદમાં સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્રો છે. આજે, માઇક્રોન ભારતમાં લગભગ 24,000 લોકોને રોજગારી આપે છે, અને તેની ભારત સ્થિત ટીમો વૈશ્વિક ઇનોવેશનને ચલાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કંપનીના કેટલાક સૌથી એડવાન્સ DRAM મેમરી ઉત્પાદનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ટીમોના સહયોગથી ભારતમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

