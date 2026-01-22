અમદાવાદમાં CHC સેન્ટરમાં કેન્સરનું પ્રાથમિક નિદાન થશે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મહત્ત્વનો નિર્ણય
અમદાવાદના CHC સેન્ટરોમાં કેન્સરનું પ્રાથમિક તબક્કામાં નિદાન થાય તે માટે AMC દ્વારા નવી સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.
Published : January 22, 2026 at 10:34 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં એક મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે AMC સંચાલિત CHC સેન્ટર ખાતે ઓરલ કેન્સરની તપાસ થઇ શકશે. CHC સેન્ટર ખાતે ઓરલ કેન્સર ટેસ્ટ માટે સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે. ટેસ્ટ દ્વારા કેન્સરનું પ્રાથમિક નિદાન થઇ શકશે.
અમદાવાદમાં CHC સેન્ટરમાં કેન્સરનું પ્રાથમિક નિદાન થશે
અમદાવાદમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કેન્સરની પ્રાથમિક સારવારને લઇને મહત્ત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના CHC સેન્ટરોમાં કેન્સરનું પ્રાથમિક તબક્કામાં નિદાન થાય તે માટે AMC દ્વારા નવી સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે. કેન્સરની પ્રાથમિક સારવાર અંગે માહિતી આપતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની અંદર અલગ અલગ હોસ્પિટલ ચાલતી હોય છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની SVP,LG અને શારદાબેન સહિતની હોસ્પિટલ આવેલી છે. SVP હોસ્પિટલની અંદર મેમોગ્રાફી કેન્સરનું પ્રાયમરી સ્ટેજનું નિદાન કરવામાં આવે છે. આવી રીતે જ ઓરલ કેન્સરની માત્રા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે. મહાનગરપાલિકા સંચાલિત 9 જેટલા CHC સેન્ટર જે સાતેય ઝોનમાં આવેલા છે ત્યાં ઓરલ કેન્સરની પ્રાથમિક સુવિધા ઉભી થાય તે માટે આયોજન કરવામાં આવશે."
દેવાંગ દાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક સ્ટેજમાં કેમેરા દ્વારા મોંઢાની અંદર તપાસ કરવાથી કેન્સર છે કે નહીં તેનું ગ્રીન સિગ્નલ મળશે અને બાયોપ્સીની જરૂર લાગે તો રેડ સિગ્નલ બતાવશે. કોઇ પણ વ્યક્તિમાં આ કેન્સર આગળ વધતુ જતા અટકે અને પ્રાયમરી સ્ટેજ પર જ તેનું નિદાન થાય તે માટેની સુવિધા આગામી સમયમાં ઉભી કરવામાં આવશે.
એલજી હોસ્પિટલની મેમોગ્રાફી વિગતો
|મહિનો
|કેસ
|સપ્ટેમ્બર-25
|80
|ઓક્ટોબર-25
|10
|નવેમ્બર-25
|22
|ડિસેમ્બર-25
|22
|જાન્યુઆરી-26
|33
|ટોટલ-
|167
