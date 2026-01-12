ETV Bharat / state

રાજપીપળામાં મંદિરના બંધ રૂમમાંથી મળેલા કથિત વાઘના ચામડા-નખને લઈને મોટો ખુલાસો, હવે DFOએ શું કહ્યું?

રાજપીપળા શહેર નજીક આવેલા ધરમેશ્વર મહાદેવ મંદિરના જૂના મકાનમાંથી જાનવરના નખ અને ચામડા મળી આવ્યા હતા.

મંદિરના બંધ મકાનના રૂમમાંથી વાઘના ચામડા મળ્યા હતા
મંદિરના બંધ મકાનના રૂમમાંથી વાઘના ચામડા મળ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 8:32 PM IST

|

Updated : January 12, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: રાજપીપળા નજીક ધર્મેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂજારીના રૂમના ઉપલા માળ પરથી વન્ય પ્રાણીના ચામડા અને નખ મળી આવ્યા હતા. ત્યારે આ ચામડા અને નખ વાઘના હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે, તો બીજી આ ચામડા અને નખ પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ નકલી હોવાનો દાવો નર્મદા વન વિભાગના ડીએફઓ અભય સિંહે જણાવ્યું હતું.

નર્મદા વન વિભાગના ડીએફઓ અભય સિંહે જણાવ્યું હતું કે, થોડા દિવસ અગાઉ રાજપીપળા નજીક ધર્મેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂજારીના રૂમના ઉપલા માળ પરથી વન્ય પ્રાણીના ચામડા અને નખ મળી આવ્યા હતા. એ પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ નકલી છે. આ ચામડા અને નખની ચકાસણી બાબતે અમે હૈદરાબાદ ખાતે એફ.એસ.એલ ખાતે મોકલી અપાયા છે, જેનું પરિણામ આવતા ત્રણથી ચાર મહિનાનો સમયગાળો લાગી શકે છે. અમે જ્યારે ચામડા અને નખની જાત તપાસ કરી ત્યારે એનો કલર પણ નિકળતો ન્હોતો, એનો પ્રકાર પણ નક્કી નથી જણાતો એટલે અમને એ નકલી લાગે છે. છતાં અમે એફ.એસ.એલ માટે સેમ્પલ મોકલી અપાયા છે. વન્ય પ્રાણીના ચામડા અને નખ ક્યાંથી આવ્યા એ દિશામાં હાલ તપાસ ચાલી રહી છે.

મંદિરના બંધ મકાનના રૂમમાંથી વાઘના ચામડા મળ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

હવે DFOના જણાવ્યા અનુસાર આ FSL રિપોર્ટ 3 મહિના પછી આવશે, તો હવે આ ચામડા અને નખ નકલી કે અસલીની ખબર પડશે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

રાજપીપળા શહેર નજીક આવેલા ધરમેશ્વર મહાદેવ મંદિરના જૂના મકાનમાંથી જાનવરના નખ અને ચામડા મળી આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં સંભવતઃ પ્રથમવાર આટલી મોટી સંખ્યામાં વાઘના અવશેષો મળી આવવાનો આ પ્રથમ કિસ્સો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. મંદિરના ટ્રસ્ટી દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી કે મંદિરના એક જૂના મકાનમાં શંકાસ્પદ વસ્તુઓ પડી છે. આ બાતમીના આધારે રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) અને તેમની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન વન વિભાગની ટીમ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. સર્ચ ઓપરેશનમાં 37 આખા વાઘના ચામડા, 4 ચામડાના ટુકડા, 133 જેટલા વાઘના નખ મળી આવ્યા હતા.

આ ચામડા અને નખ આશરે 35 વર્ષથી વધુ સમયથી આ જગ્યા પર હોવાનું અનુમાન છે. મંદિરમાં રહેતા મહારાજ, જેઓ મૂળ મધ્યપ્રદેશના હોવાનું કહેવાય છે, તેમનું ગત 7 જુલાઈ, 2025 ના રોજ નિધન થયું છે. આ તમામ વાઘના નખ અને ચામડા તે જ રૂમમાંથી મળી આવ્યા છે જ્યાં મહારાજ રહેતા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત: ઓલપાડના મહિલા નાયબ મામલતદાર હિનીષા પટેલે જીવન ટૂંકાવ્યું, મહેસૂલ વિભાગમાં ખળભળાટ
  2. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગની કાર્યવાહી, મલેશિયાથી આવેલા પેસેન્જર પાસેથી 44 લાખનું સોનું મળ્યું
Last Updated : January 12, 2026 at 9:27 PM IST

TAGGED:

RAJPIPLA TIGER SKIN
NARMADA NEWS
RAJPIPLA MAHADEV TEMPLE
TIGER SKIN AND NAIL
RAJPIPLA TIGER SKIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.