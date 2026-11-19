ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં દૂધ, છાશ, લસ્સી સહિતની વસ્તુઓના ભાવ નક્કી કરાયા, વધુ ચાર્જ લેનારા સામે થશે કાર્યવાહી
કારતક સુદ અગિયારસથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા આ પાંચ દિવસ દરમિયાન ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થવા જઈ રહી છે.
Published : November 19, 2026 at 9:41 AM IST
જુનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા 20મી તારીખની મધ્ય રાત્રીથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકોને ભોજન પ્રસાદ અને ચા મળી રહે તે માટે દૂધ, છાશ, લસ્સી અને રાંધણ ગેસના બજાર ભાવો જિલ્લા પુરવઠા શાખા દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. પુરવઠા શાખા દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા બજાર ભાવો સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ વધારે ભાવ પરિક્રમામાં આવેલા કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી લઈ શકશે નહીં. વધારે ભાવ લેનાર સામે પુરવઠા વિભાગ કાર્યવાહી પણ કરશે.
કારતક સુદ અગિયારસથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા આ પાંચ દિવસ દરમિયાન ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થવા જઈ રહી છે. પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં આવનારા શ્રદ્ધાળુ ભોજન-પ્રસાદની વ્યવસ્થામાં મહત્વનો ભાગ ભજવતા દહીં, છાશ અને રાંધણ ગેસ જેવા ખૂબ જ મહત્વના અને અનિવાર્ય ચીજોના પરિક્રમા દરમિયાન ભાવોનું નિર્ધારણ કરવામાં આવ્યું છે. પરિક્રમાના સમય દરમિયાન જો કોઈ પણ વ્યક્તિ દહીં, છાશ, લસ્સી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા બજાર ભાવો કરતા વધારે ભાવો લેતા માલુમ પડશે તો તેવા તમામ લોકો અને વેચાણ કરતા એકમો સામે જુનાગઢ જિલ્લા પુરવઠા શાખા દ્વારા કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જુનાગઢ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી સી.પી હિરવાણીયાએ આપેલી વિગતો અનુસાર પરિક્રમાના સમય દરમિયાન દૂધ, છાશ અને રાંધણ ગેસના બજાર ભાવો નિર્ધારિત કરાયા છે. જે અંતર્ગત અમૂલ દૂધ માટે જીણા બાવાની મઢી પાસે એક લીટરના 80, 500 mlના 42, અમુલ ગોલ્ડ 1 લીટરના 86, 500 mlના 45 રૂપિયા, અમૂલ છાશ 200 mlના 15 અને અમૂલ લસ્સી 200 મિલી લિટરના 25 રૂપિયા નિર્ધારિત કરાયા છે. તેવી જ રીતે માહી એક લીટર તાજા દૂધનો ભાવ પરિવહન ખર્ચ સાથે 79 રૂપિયા, છાશ 180 મીલી લીટર 02 રૂપિયા પરિવહન ચાર્જ સાથે 17 રૂપિયા, લસ્સી 180 ml 2 રૂપિયા પરિવહન ચાર્જ સાથે 22 રૂપિયા, માહી મિલ્ક શેક 180 એમ.એલ 02 રૂપિયા પરિવહન ચાર્જ સાથે 37 રૂપિયા તેવી જ રીતે અભય ડેરી તાજા એક લીટર દૂધના 75 રૂપિયા અને 500 ml દૂધના 38 રૂપિયા નિર્ધારિત કરાયા છે.
પરિક્રમાના આ સમય દરમિયાન રાંધણ ગેસ જે તે પુરવઠા એજન્સીઓ દ્વારા તેમને ફાળવવામાં આવેલા જથ્થા અનુસાર પરિક્રમામાં જરૂરિયાત મુજબ અન્નક્ષેત્રો અને રાંધણ ગેસની જરૂરિયાત છે તેવા તમામ લોકોને પુરવઠા વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા બજાર ભાવો પર વેચાણ થઈ શકશે. વધુમાં દૂધ, છાશ અને લસ્સી જેવી ખાદ્ય ચીજોનું વેચાણ કરવાની જવાબદારી અમુલ, મધર અને અભય ડેરીને સોંપવામાં આવી છે. આ તમામ ડેરીઓ દ્વારા જ તેમના સ્ટોલ પરિક્રમાના માર્ગ પર લગાવવામાં આવશે. જ્યાંથી ભાવિકો અને અન્નક્ષેત્રના સંચાલકો દૂધ, છાશ અને લસ્સીની ખરીદી કરી શકશે.
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