ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: સિરામિક ઉદ્યોગને આપવામાં આવતા ગેસમાં પ્રતિ કિલો 46 રૂપિયાનો ભાવ વધારો ઝિંકાયો, 90 ટકા એકમો બંધ

ગેસની અછતને કારણે થાનગઢ સિરામિક ઉદ્યોગ પર મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે, ગેસ સપ્લાય કરનારી કંપનીએ એક ઝાટકે પ્રતિ કિલો 46 રૂપિયાનો વધારો કર્યો

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો થાનગઢ તાલુકો સિરામિક ઉદ્યોગનું હબ ગણવામાં આવે છે. થાનગઢમાં નાના-મોટા 300થી વધુ સિરામિક ઉદ્યોગના કારખાનાઓ આવેલા છે અને ત્યાં એક લાખથી વધુ કામદારો ફરજ બજાવે છે. આ કામદારો પોતાનું જીવન ધોરણ સિરામિક ઉદ્યોગના કારખાનાઓમાં કામ કરી પસાર કરી રહ્યા છે પરંતુ હાલના તબક્કામાં મિડલ ઈસ્ટ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે જેને લઈને સ્ટીમર મારફતે આવતો ગેસ આવી રહ્યો નથી. ગેસ ભરેલી સ્ટીમરો પસાર થતી નથી જેને લઇને ગેસની અછત સર્જાઈ છે. ત્યારે હાલના તબક્કામાં રાંધણ ગેસના ભાવમાં પહેલા વધારો કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ હવે સિરામિક ઉદ્યોગને આપવામાં આવતા કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે એટલે થાનગઢ સિરામીક ઉદ્યોગને સૌથી મોટો ફટકો લાગ્યો છે.

અત્યાર સુધીમાં સૌથી મોટો ભાવ વધારો ઝિંકવામાં આવ્યો

પ્રતિ કિલોના ભાવમાં 46 રૂપિયાનો ભાવ વધારો ઝિંકવામાં આવતા સિરામિક ઉદ્યોગ અને તેની અસર હવે વર્તાવા લાગી છે. આજથી સિરામિક ઉદ્યોગના 90% કારખાનાઓ બંધ થઈ ગયા છે. કારણ કે હાલના તબક્કામાં પ્રતિ કિલોનો ભાવ 95 રૂપિયાએ પહોંચી ગયો છે જે સિરામિક ઉદ્યોગને પોસાય તેવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. એક તરફ મંદીનો માર છે, મિડલ ઈસ્ટ દેશોમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે વિદેશ વેપાર બંધ થઈ ગયા છે. કન્ટેનરો નથી મળતા ત્યારે બીજી તરફ ગેસના ભાવમાં પણ ગુજરાત ગેસ એજન્સી દ્વારા વધારો કરવામાં આવ્યો હોવા મુદ્દે થાનગઢ સિરામિક એસોસિયેશનના સભ્યો અને કારખાનેદારોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સિરામિક ઉદ્યોગકારો દ્વારા હવે બેઠકોનો દોર પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. બેઠકોમાં નિર્ણય કરી ત્યારબાદ સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવશે અને ગેસમાં ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે પરત ખેંચવામાં આવે અથવા તો સબસિડી આપવામાં આવે અને રાહત આપવામાં આવે તેવી મુખ્યમંત્રી સમક્ષ પણ માંગ કરવામાં આવશે. જોકે, હાલના તબક્કામાં આજથી 90 ટકા જેટલા કારખાનાઓ બંધ થઈ ગયા છે.

ગુજરાત ગેસના એજન્સી દ્વારા જે પત્ર લખી અને ભાવ વધારાની જાણ કરવામાં આવી 250 થી વધુ ઉદ્યોગકારો એકત્રિત થઈ અને હંગામી કારખાનાઓ ચાલુ રાખવા કે બંધ કરવા તે નિર્ણય કરશે - શાંતિલાલ પટેલ સિરામિક ઉદ્યોગકાર

સિરામિક ઉદ્યોગકારના આગેવાન શાંતિભાઈ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં ગુજરાત ગેસ એજન્સી દ્વારા ઉદ્યોગકારોને અને સિરામિક ઉદ્યોગના કારખાના ચલાવતા માલિકોને ગેસ સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સમગ્ર ભઠ્ઠીઓ ગેસના આધારે ચાલે છે ત્યારે અચાનક ભાવ વધારો કર્યા હોવાનો નિર્ણય કરી અને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. આ પત્ર મળતા સિરામિક ઉદ્યોગના કારખાનેદારો ચોંકી ગયા છે. કાલે 11:00 વાગ્યે ખાસ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ વિસ્તારના 250 થી વધુ કારખાનેદારો અને ઉદ્યોગકારો ઉપસ્થિત રહેશે અગામી દિવસોમાં કારખાનાઓ ચાલુ રાખવા બંધ કરવા કે સરકારમાં રજૂઆત કરી અને સરકાર જ્યાં સુધી ભાવ ઘટાડવાનો નિર્ણય ન લે ત્યાં સુધી કઈ દિશામાં કામ કરવું તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે.

TAGGED:

GAS PRICE INCREASE
CERAMIC INDUSTRY THANGADH
COMMERCIAL GAS CRISIS
IRAN WAR GAS PRICE
CERAMIC INDUSTRY THANGADH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.