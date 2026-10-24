ફી બાકી હોય તો બાળકને પરીક્ષાથી રોકવું ગુનો! અમદાવાદની વધુ એક સ્કૂલ વિવાદમાં, DEOએ ₹10 હજારના દંડ અંગે માગ્યો ખુલાસો
આ મામલે અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) રોહિત ચૌધરીએ શાળાને શો-કોઝ નોટિસ ફટકારી ખુલાસો માગ્યો છે.
Published : October 24, 2026 at 12:29 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની શાળાઓમાં ફી બાકી હોવાના મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાથી દૂર રાખવાના કિસ્સાઓ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. વટવા વિસ્તારમાં આવેલી રાજારામ વિદ્યાવિહાર સ્કૂલમાં ધોરણ-5માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીને ફી સંબંધિત વિવાદને કારણે પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં ન આવી હોવાની વાલીએ ફરિયાદ કરી છે. આ મામલે અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) રોહિત ચૌધરીએ શાળાને શો-કોઝ નોટિસ ફટકારી ખુલાસો માગ્યો છે. એટલું જ નહીં, શાળાને ₹10 હજારનો દંડ કેમ ન કરવો તે અંગે પણ જવાબ રજૂ કરવા જણાવાયું છે. વિદ્યાર્થિનીને આગામી પરીક્ષામાં બેસવા દેવા અને જે પરીક્ષા રહી ગઈ છે તે ફરી યોજવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સવાલ ઊભો કર્યો છે કે શાળાની ફી બાકી હોય તો તેની અસર બાળકના શિક્ષણ અને પરીક્ષા પર પાડવી કેટલી યોગ્ય છે? જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ફી બાકી હોવાના કારણે કોઈ બાળકને પરીક્ષા આપતાં અટકાવી શકાય નહીં.
બસની ₹6,800 ફી ભર્યા બાદ પણ પરીક્ષાનો વિવાદ
વાલીની ફરિયાદ મુજબ, રાજારામ વિદ્યાવિહાર સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી તેમની દીકરીની ફી ભરવામાં આર્થિક મુશ્કેલીને કારણે વિલંબ થયો હતો. આ દરમિયાન શાળા દ્વારા આગામી ત્રણ મહિનાની ફી તાત્કાલિક ભરવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો અને ફી નહીં ભરાય તો પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસવા નહીં દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
વાલીએ DEO કચેરીમાં કરેલી રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થિનીની સ્કૂલ બસની બાકી રહેલી ₹6,800ની ફી 21 ઓક્ટોબરે શાળામાં જમા કરાવી દેવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ફી સંબંધિત વિવાદને કારણે વિદ્યાર્થિનીના અભ્યાસ અને પરીક્ષાને અસર થઈ હોવાનો આક્ષેપ છે. પરીક્ષામાં બેસવા ન મળતાં વાલીએ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી.
DEOએ પૂછ્યું: ₹10 હજારનો દંડ કેમ ન કરવો?
વાલીની ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીએ શાળાને શો-કોઝ નોટિસ પાઠવી છે. નોટિસમાં વિદ્યાર્થિનીને પરીક્ષામાં બેસવા નહીં દેવા પાછળનું કારણ સ્પષ્ટ કરવા જણાવાયું છે. સાથે જ શાળાના સંબંધિત રેકોર્ડ, દસ્તાવેજો અને બસ ફી ભર્યાની રસીદ સહિતના પુરાવા રજૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, વટવામાં આવેલી આ શાળામાં પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન એક વાલીએ ફરિયાદ કરી હતી કે તેમની ધોરણ-5માં અભ્યાસ કરતી દીકરીને ફી બાકી હોવાના કારણે પરીક્ષા આપવા દેવામાં આવી નથી. બાળક પર આવી ઘટનાની માનસિક અસર થઈ શકે છે, તેથી મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાને શો-કોઝ નોટિસ આપવામાં આવી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, શાળાને ₹10 હજારનો દંડ કેમ ન કરવો તે અંગે પણ ખુલાસો માગવામાં આવ્યો છે. શાળાનો જવાબ અને સમગ્ર મામલાની હકીકતોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જે પરીક્ષા રહી ગઈ છે તે ફરી લેવાશે
DEO રોહિત ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, વિદ્યાર્થિનીને આગામી પરીક્ષામાં બેસવા દેવા માટે શાળાને સૂચના આપવામાં આવી છે. જે પેપરની પરીક્ષા તે આપી શકી નથી, તે પરીક્ષા પાછળથી યોજવા પણ જણાવાયું છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, RTEના નિયમો અને વિદ્યાર્થીના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ બાળકને માનસિક ત્રાસ થાય તેવું વર્તન કરી શકાય નહીં. વાલીઓએ પણ શાળાની ફી સમયસર ભરવા માટે પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે, પરંતુ ફી બાકી હોવાના કારણે બાળકને પરીક્ષાથી વંચિત રાખવું યોગ્ય નથી. પરીક્ષા પહેલાં વાલીને ફી ભરવા અંગે જાણ કરી શકાય, પરંતુ તેની સજા વિદ્યાર્થીને ન મળવી જોઈએ.
ફી વિવાદમાં બાળકના ભણતર પર અસર કેમ?
શાળાની ફી અને વાલી વચ્ચેના નાણાકીય વિવાદમાં વિદ્યાર્થીને પરીક્ષાથી દૂર રાખવામાં આવે તો તેની સીધી અસર તેના અભ્યાસ, આત્મવિશ્વાસ અને માનસિક સ્થિતિ પર પડી શકે છે. વટવાની આ ઘટના ફરી એ ચર્ચા સામે લાવી છે કે ફીની વસૂલાત માટેની કાર્યવાહી અને બાળકના શિક્ષણના અધિકાર વચ્ચે સંતુલન જાળવવું જરૂરી છે.
હાલમાં રાજારામ વિદ્યાવિહાર સ્કૂલને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને તેનો ખુલાસો માગવામાં આવ્યો છે. શાળાનો જવાબ મળ્યા બાદ શિક્ષણ વિભાગ આગળની કાર્યવાહી કરશે. સાથે જ વિદ્યાર્થિનીની બાકી રહેલી પરીક્ષા લેવાય અને તેને આગામી પરીક્ષામાં બેસવાની તક મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
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