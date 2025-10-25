ETV Bharat / state

લગ્નના કાયદામાં સુધારા અંગે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી પટેલે આપ્યું મોટું નિવેદન

વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલ અને હોદ્દેદારોએ આજે મહેસાણા જિલ્લાના પવિત્ર યાત્રાધામ ઊંઝા સ્થિત ઉમિયા માતાજીના ધામની મુલાકાત લીધી હતી

વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખે ઉમિયા ધામની મુલાકાત લીધી
વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખે ઉમિયા ધામની મુલાકાત લીધી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 6:18 PM IST

મહેસાણા: વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલ અને હોદ્દેદારોએ આજે મહેસાણા જિલ્લાના પવિત્ર યાત્રાધામ ઊંઝા સ્થિત ઉમિયા માતાજીના ધામની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન સંસ્થાના 70થી વધુ હોદ્દેદારો જોડાયા હતા. આ દરમિયાન તેમણે પ્રેમ લગ્નના કાયદામાં સુધારાની માંગ પર પોતાનું નિવેદન પણ આપ્યું હતું.

ઊંઝા ઉમિયાધામમાં દર્શન અને મુલાકાત: વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ અને તમામ હોદ્દેદારોએ ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મુલાકાત બાદ હોદ્દેદારો સાથે સંસ્થાકીય અને સામાજિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા-વિચારણા પણ કરવામાં આવી હતી. આ મુલાકાત બાદ વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “ઉમિયાધામ ઊંઝા અને વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન બંને એકબીજાની પૂરક સંસ્થાઓ છે. આ બંને સંસ્થાઓ હંમેશા પાટીદાર સમાજ અને સમગ્ર સમાજના ઉત્થાન માટે કામ કરી રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ સહિયારા પ્રયાસો ચાલુ રાખશે.”

વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખે ઉમિયા ધામની મુલાકાત લીધી (ETV Bharat Gujarat)

પ્રેમ લગ્ન કાયદા સુધારા અને સહી ઝુંબેશ મુદ્દે મોટું નિવેદન
આ ધાર્મિક મુલાકાતની સાથે જ, વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલે ગુજરાતમાં ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રેમ લગ્ન કાયદામાં સુધારા અને આ મામલે ચાલી રહેલી સહી ઝુંબેશના મુદ્દે પણ સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે સમાજની લાગણીઓ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “સમાજની દીકરીઓને લલચાવી-ફોસલાવીને પ્રેમ લગ્નના બહાના હેઠળ લગ્ન કરવામાં આવતા હોવાના અનેક બનાવો સામે આવ્યા છે, જેના કારણે સમાજમાં આક્રોશની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે.” તેમણે કાયદાકીય અને ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણ સમજાવતા કહ્યું કે, “કાયદો પુખ્ત વયની વ્યક્તિને લગ્ન કરવાની છૂટ આપે છે, પરંતુ હિન્દુશાસ્ત્રો પણ એવું કહે છે કે વિધિ મુજબ લગ્ન થાય એ જ સાચા લગ્ન છે. સમાજમાં જે સહી ઝુંબેશ ચાલી રહી છે, તે હકીકતમાં સમાજની તીવ્ર લાગણીનું પ્રતિબિંબ છે.”

વર્ગ વિગ્રહ અને લવ જેહાદની આશંકા
પ્રમુખે આવા બનાવોને કારણે થતા સંભવિત નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “આ પ્રકારના બનાવોને કારણે જાણે-અજાણે વર્ગ-વિગ્રહ અને લવ જેહાદ જેવી ઘટનાઓ બનવાનું જોખમ રહેલું છે.”

સમસ્યાના ઉકેલ માટે તેમણે નક્કર સૂચન આપ્યું કે, “આવા લગ્નમાં જે તે ગ્રામ પંચાયત અથવા વિસ્તારની અંદર લગ્નની નોંધણી થવી જોઈએ. જો બનાસકાંઠા કે મહેસાણાની દીકરીને ઉઠાવીને અમદાવાદના દરિયાપુરમાં લગ્ન નોંધણી કરાવવામાં આવે, તો તે સ્પષ્ટપણે સાબિત કરે છે કે લગ્ન કરનારનો ઈરાદો સારો નથી.”

સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા અપીલ
આર.પી. પટેલે સરકારને તાત્કાલિક દખલગીરી કરવા માટે વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, “આ બનાવોને રોકવા માટે સરકારે દખલગીરી કરીને સારો ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સહી ઝુંબેશ દ્વારા જે લાગણી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે, તે આવકાર્ય છે. આ પ્રશ્નની ગંભીરતા સમજીને સરકાર આમાં કંઈક એવું સંશોધન કરે, તેવી સમાજની લાગણી છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે, “સમાજની સંસ્થાઓ પણ આ મામલે ચિંતિત છે. વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન પણ આ પહેલાં લેખિત રજૂઆત કરી ચૂક્યું છે. આવનારા દિવસોમાં અમે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને રૂબરૂ મળીને આ મામલે વિગતવાર રજૂઆત કરીશું.” અંતે તેમણે જણાવ્યું કે, “સંસ્થાઓ અને સમાજ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે સરકાર આ મામલે તાત્કાલિક કોઈક પગલાં લે.

