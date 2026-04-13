રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 13થી 16 એપ્રિલે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની મુલાકાતે, રાજકોટ AIIMSના દીક્ષાંત સમારોહમાં આપશે હાજરી
રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલયે જાહેર કર્યો 4 દિવસીય પ્રવાસનો કાર્યક્રમ, ગુજરાતમાં 2 દિવસ દરમિયાન રાજકોટ અને ગાંધીનગરના શૈક્ષણિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે.
Published : April 13, 2026 at 3:22 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આગામી 13 એપ્રિલથી 16 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની મુલાકાતે આવશે. રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા એક નિવેદન અનુસાર, આ ચાર દિવસીય પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ અનેક મહત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે.
રાષ્ટ્રપતિ તેમના પ્રવાસના પ્રથમ તબક્કા અંતર્ગત 13 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત પહોંચશે. અહીં તેઓ રાજકોટ ખાતે આવેલી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (એઈમ્સ) ના પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપશે. આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં તેઓ વિદ્યાર્થીઓને પદવી પ્રદાન કરશે.
તેના બીજા દિવસે એટલે કે 14 એપ્રિલના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ ગાંધીનગર જશે. આ દિવસે ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતી નિમિત્તે લોક ભવન ખાતે આયોજિત 'સામાજિક સમરસતા મહોત્સવ'માં તેઓ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી કાર્યક્રમની શોભા વધારશે. આ જ દિવસે, રાષ્ટ્રપતિ ગાંધીનગર સ્થિત રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના પાંચમા દીક્ષાંત સમારોહમાં પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
ત્યારબાદ 15 એપ્રિલના રોજ, દ્રૌપદી મુર્મુ તેમના પ્રવાસના બીજા તબક્કા અંતર્ગત મહારાષ્ટ્ર જવા રવાના થશે. મહારાષ્ટ્રમાં તેઓ નાગપુર ખાતે આવેલી એઈમ્સના બીજા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપશે. આ ઉપરાંત, તે જ દિવસે નાગપુર સ્થિત રાષ્ટ્રીય પ્રત્યક્ષ કર અકાદમી (નેશનલ એકેડેમી ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ) ખાતે ભારતીય મહેસૂલ સેવા (આવકવેરા) ના 78મા બેચના અધિકારી તાલીમાર્થીઓના વિદાય સમારોહમાં પણ તેઓ શોભા વધારશે.
રાષ્ટ્રપતિ 16 એપ્રિલના રોજ વર્ધા ખાતે મહાત્મા ગાંધી અંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દી વિશ્વવિદ્યાલયના છઠ્ઠા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપીને પોતાના ચાર દિવસીય પ્રવાસનું સમાપન કરશે.
A youth delegation from Jammu and Kashmir attending the programme 'Watan Ko Jano', organised by the Ministry of Home Affairs, called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan.
આ પ્રવાસ પૂર્વે, બુધવારના રોજ એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જમ્મુ અને કાશ્મીરના યુવા પ્રતિનિધિમંડળે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રતિનિધિમંડળ ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત "વતન કો જાનો" કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવન દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પર કરવામાં આવેલી પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, "ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત 'વતન કો જાનો' કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરના યુવા પ્રતિનિધિમંડળે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની મુલાકાત લીધી હતી."
ઉલ્લેખનીય છે કે 'વતન કો જાનો' કાર્યક્રમ ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયના ભંડોળ હેઠળ જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારી આશ્રયગૃહોમાં રહેતા 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને દેશના અન્ય ભાગોના સાંસ્કૃતિક, ઐતિહાસિક અને પ્રૌદ્યોગિક વિકાસથી પરિચિત કરાવીને રાષ્ટ્રીય એકતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ગૃહ મંત્રાલયના અધિકૃત પ્રકાશન અનુસાર, 'વતન કો જાનો' કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રીય એકતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં, દેશના યુવાનોમાં એકતા કેળવવામાં અને વધુ સમાવેશી અને સુમેળભર્યા સમાજના નિર્માણમાં મદદરૂપ સાબિત થયો છે.
