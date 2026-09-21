રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ આજથી 3 દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે, આ કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 21 થી 23 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે રહેશે, આ દરમિયાન તેઓ અનેક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
By ANI
Published : September 21, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 10:39 AM IST
નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રપતિ ભવનના એક નિવેદન મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 21 થી 23 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે રહેશે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેવડિયાના એકતા નગર ખાતે 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં હાજરી આપશે. રાષ્ટ્રપતિના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને વહિવટીતંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
23 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ વડોદરામાં મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાના 75મા વાર્ષિક દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપશે. તે જ દિવસે, તેઓ બ્રહ્મા કુમારીઓના અભિયાન 'વિશ્વ નવીકરણ માટે આધ્યાત્મિક જાગૃતિ'નો પ્રારંભ કરશે અને વડોદરામાં 'ગ્લોબલ સ્પિરિચ્યુઅલ પેલેસ' રીટ્રીટ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
STORY | President Murmu's to be on 3-day visit to Gujarat from Sep 21— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
President Droupadi Murmu will be on a visit Gujarat during September 21-23, her office said on Sunday.
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(PTI File Photo) pic.twitter.com/7KLFmecLOq
આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપતિ આ પ્રસંગે બ્રહ્માકુમારી નડિયાદના અભિયાન "યુવા માટે વિકસિત ભારત : રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે આંતરિક શક્તિ જાગૃત કરવી"નો વર્ચ્યુઅલી પ્રારંભ કરાવશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 72 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર દિલ્હીની બહાર ગુજરાતના એકતા નગર, કેવડિયા ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. જણાવી દઈએ કે, 22 સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે વિજેતાઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી 13 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતાં, આ દરમિયાન તેમણે રાજકોટ ખાતે આવેલી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (એઈમ્સ) ના પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી અને આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પદવીઓ એનાયત કરી હતી. આ ઉપરાંત 14 એપ્રિલના રોજ, રાષ્ટ્રપતિએ ગાંધીનગરમાં ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતી નિમિત્તે લોક ભવન ખાતે આયોજિત 'સામાજિક સમરસતા મહોત્સવ'માં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી અને આજ દિવસે, રાષ્ટ્રપતિએ ગાંધીનગર સ્થિત રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના પાંચમા દીક્ષાંત સમારોહમાં પણ ઉપસ્થિતિ નોંધાવી હતી.
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ ગત વર્ષે પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતાં. ગત 9 થી 11 ઓક્ટોબર 2025માં ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ સોમનાથ મંદિર, ગીર નેશનલ પાર્કમાં સીદ્દી આદિવાસી સમુદાય સાથે મુલાકાત, દ્વારકાધીશ મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 71મા પદવીદાન સમારોહમાં પણ હાજરી આપી હતી.
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