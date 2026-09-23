MSUના 75મા પદવીદાન સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનો સંદેશ: આજની સમસ્યાઓનું સમાધાન શિક્ષણ છે
રાષ્ટ્રપતિએ ડિગ્રી અને મેડલ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવી શિક્ષણને વર્તમાન સમસ્યાઓના સમાધાનનું માધ્યમ ગણાવ્યું
Published : September 23, 2026 at 6:37 PM IST
વડોદરા: મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાના 75મા પદવીદાન સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પદવીદાન સમારોહને સંબોધતા રાષ્ટ્રપતિએ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહીને આનંદ અને ગર્વની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમૃત મહોત્સવમાં અમૃત પીવા અને અમૃત વહેંચવા ઉપસ્થિત રહીને તેમને ગર્વ થયો છે. રાષ્ટ્રપતિએ ડિગ્રી અને મેડલ મેળવનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પોતાના સંબોધનમાં પદવીદાન સમારોહમાં ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાં દીકરીઓની સંખ્યા વધારે હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે તેને બદલાતા ભારતની તસવીર ગણાવી હતી અને દેશમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધી રહી હોવા તરફનો સંકેત ગણાવ્યો હતો. સાથે જ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે દીકરીઓ આગળ વધી રહી છે તેનો અર્થ એ નથી કે દીકરાઓ દેશ માટે કામ નથી કરી રહ્યા. તેમણે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહેલી દીકરીઓને ધન્યવાદ પણ પાઠવ્યા હતા.
તમામ વર્તમાન સમસ્યાઓનું સમાધાન શિક્ષણ
રાષ્ટ્રપતિએ વડોદરાની ધરતી પર એમ.એસ. યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાથી લઈને અત્યાર સુધી જ્ઞાનની ગંગા વહેતી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે શિક્ષણના મહત્વ પર ભાર મૂકતા કહ્યું હતું કે આજની તમામ વર્તમાન સમસ્યાઓનું સમાધાન શિક્ષણ છે. પદવીદાન સમારોહનો અવસર વિદ્યાર્થીઓના જીવનનો મહત્વનો પડાવ હોવાનું જણાવતાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓને અહીંથી દેશ અને સમાજના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધવા માટે સંદેશ આપ્યો હતો.
શિક્ષણ ત્યારે જ સાર્થક થશે જ્યારે તેનો લાભ દેશને અને સમાજને થાય
રાષ્ટ્રપતિએ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણની સાર્થકતા અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે શિક્ષણ ત્યારે જ સાર્થક થશે જ્યારે તેનો લાભ દેશને અને સમાજને થાય. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની શૈક્ષણિક સિદ્ધિને માત્ર વ્યક્તિગત પ્રગતિ પૂરતી મર્યાદિત ન રાખીને દેશ અને સમાજના હિતમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેવો સંદેશ તેમણે આપ્યો હતો. ટેક્નોલોજીના ઝડપી બદલાવનો ઉલ્લેખ કરતાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આજે ટેક્નોલોજિકલ બદલાવો ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યા છે. AI કોઈ પ્રશ્નનું સમાધાન કરી શકે છે, પરંતુ તમે શું પૂછો છો તે તમારા પર નિર્ભર છે. આ સંદર્ભમાં તેમણે ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ સાથે વ્યક્તિની વિચારશક્તિ અને પ્રશ્ન પૂછવાની ક્ષમતાના મહત્વ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું.
સમગ્ર વિશ્વની નજર ભારત તરફ
વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે રાષ્ટ્રીય મૂલ્યોને સાથે રાખીને આગળ વધવાનો સંદેશ પણ રાષ્ટ્રપતિએ વિદ્યાર્થીઓને આપ્યો હતો. તેમણે એવા ભારતની વાત કરી હતી જેમાં દરેક નાગરિકને સમાન સન્માન સાથે જીવવાનો અવસર મળે. વિદ્યાર્થીઓ દેશના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા છે ત્યારે તેમના યોગદાનથી દેશ આગળ વધશે તેવો સંદેશ તેમણે આપ્યો હતો.
રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના સંબોધનમાં ભારત તરફ સમગ્ર વિશ્વની નજર હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારત તરફ મીટ માંડીને બેઠું છે અને યુવાઓના પ્રયાસથી દેશ ખૂબ આગળ વધશે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પોતાના યોગદાનથી દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આગળ વધવા આહ્વાન કર્યું હતું.
પદવીદાન સમારોહના આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિએ ડિગ્રી અને મેડલ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને ફરી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અવસર જીવનનો મહત્વનો પડાવ હોવાનું જણાવ્યું હતું. યુનિવર્સિટીમાંથી શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ હવે દેશ અને સમાજના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની નવી યાત્રા શરૂ કરશે તેવો સંદેશ પણ તેમના સંબોધનમાં જોવા મળ્યો હતો.
રાષ્ટ્રપતિના સમગ્ર સંબોધનમાં શિક્ષણ, મહિલાઓની વધતી ભાગીદારી, ટેક્નોલોજી અને AI, રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો તથા દેશ અને સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી જેવા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને મળેલી ડિગ્રી અને મેડલને નવી જવાબદારી સાથે જોડીને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.
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