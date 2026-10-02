ગુજરાતમાં UCC બિલને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની મંજૂરી, લિવ-ઈન, લગ્નની નોંધણી સહિત આ કાયદા બદલાયા
ઉત્તરાખંડ બાદ ગુજરાત UCC લાગુ કરનારું બીજું રાજ્ય બની ગયું છે.
Published : October 2, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 4:28 PM IST
અમદાવાદ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુજરાતમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આ બાદ ગુજરાત ઉત્તરાખંડ બાદ UCC લાગુ કરનારું બીજું રાજ્ય બની ગયું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાનીમાં સરકારે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એટલે કે સમાન નાગરિક સંહિતાનો કાયદો વિધાનસભામાં પાસ કરીને મંજૂરી માટે રાષ્ટ્રપતિ પાસે મોકલ્યો હતો. જે બાદ તેને આજે 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ મંજૂરી મળી ગઈ છે.
UCC બિલ લાગુ થયા બાદ હવે શું બદલાશે?
UCC બિલ લગ્ન, છૂટાછેડા અને કુટુંબ સંબંધિત બાબતોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લાવશે. લગ્નની ફરજિયાત નોંધણી તેમજ લિવ-ઇન રિલેશનશિપની પણ નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. નોંધણી નહીં કરાવનાર સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
બળજબરીથી લગ્ન કરવાના કેસમાં 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે. ઉપરાંત, લગ્ન અને છૂટાછેડાની નોંધણી 7 દિવસમાં નહીં કરાવાય તો ₹10,000 સુધીનો દંડ થશે. કોર્ટ બહાર કરવામાં આવેલા છૂટાછેડા અમાન્ય ગણાશે અને આવા કેસમાં 3 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. લિવ-ઇન રિલેશનશિપને કાનૂની સુરક્ષા આપવા કલમ 384 હેઠળ તેની નોંધણી ફરજિયાત બનાવાઈ છે.
વિધાનસભામાં UCC બિલ પસાર થયું તે વખતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અલગ અલગ ધર્મ અથવા સમુદાય માટે અલગ નિયમો રહી શકે નહીં. બંધારણ જે રીતે દરેકને સમાન રીતે લાગુ પડે છે, એ જ રીતે આ કાયદો પણ સૌ માટે લાગુ પડશે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કેટલીક પરંપરાઓ, જેમ કે લઘુમતી સમાજમાં કાકાની દીકરી સાથે લગ્ન કરવાની પ્રથા, સમાજની પરંપરા મુજબ ચાલુ રહી શકે છે અને તેમાં કાયદો અવરોધ બનશે નહીં. નારી સન્માનને કેન્દ્રમાં રાખીને બનાવાયેલા આ બિલ હેઠળ ગુજરાતની દરેક દીકરીને પિતાની સંપત્તિમાં દીકરા જેટલો હક મળશે. સાથે જ “નિકાહ હલાલ” જેવી અમાનવીય પ્રથાઓનો અંત લાવવા પણ આ બિલ મહત્વપૂર્ણ છે.
આદિવાસી સમાજ અંગે ફેલાવવામાં આવતી ભ્રામક માહિતી પર મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ બિલ કોઈપણ રીતે આદિવાસી સમાજને નુકસાન પહોંચાડનારું નથી.