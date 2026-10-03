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નવરાત્રિના 4 મહિના પહેલાથી તૈયારી! ‘દેશી’ ગરબા કે ‘થાન’ના ગરબા, જાણો ભાવ અને ખાસિયત

ખાર વિસ્તારમાંથી ચીકણી માટી લાવીને દેશી ગરબા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે થાનથી તૈયાર ગરબા લાવી તેને કલર અને ડિઝાઇનથી શણગારવામાં આવે છે.

નવરાત્રિ પહેલાં 4 મહિના પહેલાથી તૈયારી!
નવરાત્રિ પહેલાં 4 મહિના પહેલાથી તૈયારી! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 2:33 PM IST

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ચીરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: નવરાત્રિને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ભાવનગરના કુંભારવાડામાં કુંભાર પરિવારો ગરબા તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે તૈયારીઓ નવરાત્રિના ચાર મહિના પહેલાં જ શરૂ થઇ જાય છે. ખાર વિસ્તારમાંથી ચીકણી માટી લાવીને દેશી ગરબા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે થાનથી તૈયાર ગરબા લાવી તેને કલર અને ડિઝાઇનથી શણગારવામાં આવે છે. આ વર્ષે દેશી ગરબા અને થાનના ગરબાના ભાવમાં શું ફેરફાર રહેશે? બન્ને ગરબાની ખાસિયત શું છે? ચાલો આ અહેવાલમાં જાણીયે...

ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી

વર્ષોથી માટી સાથે નાતો બંધાયેલા કુંભાર પરિવારોને સૌથી મોટી કમાણી નવરાત્રીમાં ગરબા અને દિવાળીમાં દિવડાઓની હોય છે. આ બંને તહેવારોમાં કમાવવા માટે પુરી તાકાત કુંભારો દ્વારા લગાવવામાં આવે છે. દરીયાના ખાર વિસ્તારમાંથી ચીકણી માટી 4 મહિના પહેલા લાવવામાં આવે છે. જાણો બધું વિગતથી

નવરાત્રિ પહેલાં 4 મહિના પહેલાથી તૈયારી! (ETV Bharat Gujarat)

ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી

વર્ષોથી માટી સાથે નાતો બંધાયેલા કુંભાર પરિવારોને સૌથી મોટી કમાણી નવરાત્રિમાં ગરબા અને દિવાળીમાં દિવડાઓની હોય છે. આ બન્ને તહેવારોમાં કમાવવા માટે પુરી તાકાત કુંભારો દ્વારા લગાવવામાં આવે છે. દરિયાના ખાર વિસ્તારમાંથી ચીકણી માટી 4 મહિના પહેલા લાવવામાં આવે છે.

નવરાત્રિમાં કમાણી માટે શ્રાદ્ધમાં કામગીરી હાથ ઉપર લેવામાં આવે છે. કુંભાર પરિવારની કે જેઓ શ્રાદ્ધમાં તડામાર તૈયારીઓ કરતા હોય છે. દેશી ગરબા અને થાનના ગરબા વચ્ચે ભાવનગર શહેરમાં હરીફાઈ ચાલી રહી છે.

‘દેશી’ ગરબા કે ‘થાન’ના ગરબા
‘દેશી’ ગરબા કે ‘થાન’ના ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

યોગેશ પ્રજાપતિનું માનવું છે કે, સાચો ગરબો એટલે દેશી ગરબો જ કહેવાય છે. યોગેશ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, અમારે અહીં એક કિલોમીટર નજીકથી ખારમાંથી માટી આવે છે. સમય અનુસાર, બધું મોઘું થતું જાય છે એટલે પાંચ કે 10 રૂપિયાનો વધારો આ વર્ષે રહેશે. ગયા વર્ષે 40થી 45 રૂપિયા આવતા હતા ત્યારે આ વર્ષે 55થી 60 રૂપિયા થશે. દર વર્ષે 1500 જેટલા ગરબા બનાવું છું અને હું ઘોઘા જકાતનાકા વહેચું છું.

થાનના ગરબાની શણગાર

કુંભારવાડામાં રહેતા વિજય પ્રજાપતિ તૈયાર લાવેલા ગરબાઓને શણગારી રહ્યા છે. વિજય પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ગરબાનો અમારો વ્યવસાય પરંપરાગત છે. આ માટીના ગરબા અમે થાનથી લાવીએ છીએ. એમાં પેઇન્ટિંગ અને ડિઝાઇન વગેરે કરતા હોઇએ છીએ. ચારથી પાંચ મહિનાની મહેનત હોય છે. અમે ત્યાંથી 25થી 30 રૂપિયામાં લાવીએ છીએ તેને અહીં કલર ડિઝાઇન કરીને 50થી 60 રૂપિયામાં વેચીએ છીએ.

ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી
ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

કુંભારવાડામાં થાન અને દેશી ગરબા બનાવતા પરિવાર

વિજયભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે,દેશી ગરબામાં અત્યારે ચલણ ઓછું છે. લોકોને થાનના ગરબાનું મહત્વ વધારે હોય છે પણ સાચો ગરબો દેશી ગરબો કહેવાય છે જે ઓગળી જાય છે. થાનથી આવતો ગરબો શોભાનો હોય છે. અમારા કુંભારવાડામાં આખો પરિવાર ગરબાની તૈયારીમાં લાગી જતો હોય છે. અહીંયા કુંભારવાડામાં 20થી 25 જેટલા કારીગરો દેશી ગરબા બનાવે છે ત્યારે થાનથી ગરબા લાવીને તૈયાર કરતા હોય તેવા 50 જેટલા કારીગરો છે.

ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી
ગરબો બનાવવા 4 મહિના પહેલા તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

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Last Updated : October 3, 2026 at 2:33 PM IST

TAGGED:

PREPARATIONS NAVRATRI
GARBA NAVRATRI
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