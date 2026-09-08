નવસારીમાં PM મોદીના આગમનની તડામાર તૈયારીઓ, 2 હજાર જેટલા જવાનો સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં
નવસારીમાં PM મોદીના આગમનની તડામાર તૈયારીઓ, દિવ્યાંગો-વયોશ્રી લાભાર્થીઓને સહાયક સાધનોનું વિતરણ
Published : September 8, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 12:20 PM IST
નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે નવસારીની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેમના કાર્યક્રમને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. બપોરે 2:15 કલાકે વડાપ્રધાન નવસારી ખાતે પહોંચશે.
વડાપ્રધાનના હસ્તે 917 જેટલા વયોશ્રી લાભાર્થીઓને આશરે 69 લાખ રૂપિયાના સહાયક સાધનો, જ્યારે 274 દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને 28.29 લાખ રૂપિયાના સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આમ, કુલ 1,191 દિવ્યાંગજનો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 93.39 લાખ રૂપિયાના જરૂરિયાત મુજબના સહાયક ઉપકરણો આપવામાં આવશે.
વડાપ્રધાનના આગમન સમયે ભવ્ય પરંપરાગત સ્વાગતનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આશરે 1,100 જેટલી બહેનો પરંપરાગત વેશભૂષામાં કળશ સાથે ઉપસ્થિત રહી વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરશે. જ્યારે આશરે 500 પુરુષો ડમરુ વગાડીને વડાપ્રધાનનું અભિવાદન કરશે. નમો કમલમના પરિસરમાં 30 બહેનો ઢોલ-ત્રાંસા સાથે વાદન કરી પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કરશે.
'નમો કમલમ'નું ઉદઘાટન કરશે PM
આ મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નવનિર્મિત અને અત્યાધુનિક ‘નમો કમલમ’ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ કાર્યાલયના વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત લેશે. જેમાં મુખ્ય કાર્યાલય, મીડિયા વિભાગ, કોલ સેન્ટર, લાઈબ્રેરી ઉપરાંત સાંસદ અને ધારાસભ્યની કેબિનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન પંડિત દિનદયાળ મીટિંગ હોલ, શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી હોલ અને અટલ સભાખંડની પણ મુલાકાત લેશે.
વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને સુરક્ષાની પણ ચુસ્ત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પોલીસ, હોમગાર્ડ, ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો અને પોલીસ અધિકારીઓ સહિત કુલ 2,000 જેટલા જવાનો સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં તૈનાત રહેશે. વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને સમગ્ર નવસારીમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: