નાતાલના તહેવારને લઈને જુનાગઢ ચર્ચમાં શરૂ થઈ વિશેષ તૈયારી, ભેટ-સોગાત અને મીઠાઈની આપ-લે થી થશે ઉજવણી
ભગવાન ઈસુના જન્મદિવસને મનાવવા માટે જુનાગઢ ચર્ચમાં વિશિષ્ટ તૈયારીઓ થઈ રહી છે.
Published : December 24, 2025 at 5:04 PM IST
જુનાગઢ: આવતીકાલે ભગવાન ઈસુનો જન્મદિવસ એટલે કે ક્રિસ્મસનો તહેવાર મનાવવામાં આવશે. જુનાગઢમાં આવેલા સેન્ટ આંટ ચર્ચમાં નાતાલની ઉજવણીની વિશેષ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પ્રેમ અને ભાઈચારાના તહેવાર તરીકે મનાવવામાં આવતા નાતાલના તહેવારમાં ભેટ સોગાત અને મીઠાઈની આપ-લે દ્વારા ભગવાન ઈસુના જન્મદિવસને મનાવવા માટે જુનાગઢ ચર્ચમાં વિશિષ્ટ તૈયારીઓ થઈ રહી છે.
આવતી કાલે નાતાલ ઉજવણીની તૈયારી શરૂ
આવતી કાલે ભગવાન ઈસુના જન્મ દિવસ નાતાલ પર્વની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી થવા જઈ રહી છે. જૂનાગઢમાં આવેલા સેન્ટ આન્ટ ચર્ચમાં પણ નાતાલ પર્વની ઉજવણીની તૈયારીઓનો ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. જુનાગઢ ચર્ચમાં પાદરી અબ્રાહમના વિશેષ દિશાનિર્દેશ અનુસાર ભગવાન ઈસુના જન્મદિવસના વધામણાને લઈને મોટા ભાગની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. ચર્ચની અંદર જીંગલબેલ સ્ટાર અને વિશેષ તોરણો અને સુશોભનો દ્વારા ભગવાન ઈસુના જન્મદિવસને મનાવવા માટેની તૈયારીઓ આજ સાંજ સુધીમાં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.
મીઠાઈ અને વિશેષ ભેટ સોગાતની આપ-લે
ભગવાન ઈસુનો જન્મ કોઈ એક ધર્મ સાથે જોડાયેલા પ્રસંગનો ઉત્સવ નથી પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં રહેતા લોકો માટે પ્રેમ, ભાઈચારા અને ખુશીના તહેવાર તરીકે પણ નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ખાસ નાતાલના તહેવારને દિવસે મીઠાઈ અને ભેટ સોગાતની સાથે સૌ કોઈ ભાઈચારા, પ્રેમ અને એકબીજાની લાગણી સમજીને જીવનમાં આગળ વધે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે આવતી કાલની નાતાલની ઉજવણી થશે. જુનાગઢમાં રહેતા ક્રિશ્ચન સમુદાયના લોકોની સાથે દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જુનાગઢવાસીઓ પણ નાતાલની ઉજવણી કરવા માટે ખાસ સેન્ટ આંટ ચર્ચમાં આવતા હોય છે, જેને લઈને પણ આવતીકાલની નાતાલ વિશેષ બનવા જઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો: