વાઇબ્રન્ટ સમિટ-2027ની તૈયારીઓ: 12 IAS વિદેશ પ્રવાસે, જાણો કોના સ્થાને કોને સોંપાયો વધારાનો ચાર્જ?
અધિકારીઓની ગેરહાજરીમાં વહીવટી કામગીરી ન ખોરવાય તે માટે GADનો આદેશ, વિવિધ વિભાગોનો વધારાનો ચાર્જ અન્ય અધિકારીઓને સોંપાયો
Published : October 19, 2026 at 8:12 PM IST
ગાંધીનગર: વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2027ની તૈયારીઓ વચ્ચે રાજ્યના 12 IAS અધિકારીઓ વિદેશ પ્રવાસે જવાના હોવાથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓની ગેરહાજરી દરમિયાન સંબંધિત વિભાગો અને સરકારી સંસ્થાઓની કામગીરીને અસર ન થાય તે માટે અન્ય અધિકારીઓને વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા 19 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આ અંગે સત્તાવાર આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
આ વ્યવસ્થા હેઠળ સામાન્ય વહીવટ, મહેસૂલ, ઉદ્યોગ, નાણાં, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી સહિતના મહત્વના વિભાગોની જવાબદારીઓ અન્ય અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટને અનુલક્ષીને વિદેશી રોકાણકારો સાથે સંપર્ક અને રોકાણલક્ષી પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવાના પ્રયાસો વચ્ચે આ વહીવટી ફેરબદલ કરવામાં આવી છે.
કોના સ્થાને કોને સોંપાયો વધારાનો ચાર્જ?
- અંજુ શર્મા: સામાન્ય વહીવટ વિભાગનાં અધિક મુખ્ય સચિવની ગેરહાજરીમાં નાણાં વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ ટી. નટરાજન જવાબદારી સંભાળશે.
- જયંતિ એસ. રવિ: મહેસૂલ વિભાગનાં અધિક મુખ્ય સચિવની ગેરહાજરીમાં જમીન સુધારણા કમિશનર અને મહેસૂલ વિભાગની હોદ્દાની જવાબદારી બી. એ. શાહ સંભાળશે.
- મમતા વર્મા: ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગનાં અધિક મુખ્ય સચિવના સ્થાને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ રાજીવ ટોપનોને ચાર્જ સોંપાયો છે.
- લોચન સેહરા: શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગના સચિવની ગેરહાજરીમાં વન અને પર્યાવરણ વિભાગના અગ્ર સચિવ ડૉ. વિનોદ રામચંદ્ર રાવ જવાબદારી સંભાળશે.
- રૂપવંત સિંહ: ચીફ કમિશનર ઑફ સ્ટેટ ટેક્સની જવાબદારી ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અજય ભાદુ સંભાળશે.
- સ્વરૂપ પી.: ઉદ્યોગ કમિશનર અને ગુજરાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડના CEOની જવાબદારી શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવ મિલિંદ શિવરામ તોરવણેને સોંપવામાં આવી છે.
- પોનુગુમલા ભારતી: વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિભાગનાં સચિવની ગેરહાજરીમાં પંચાયત, ગ્રામ આવાસ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના અગ્ર સચિવ ધનંજય દ્વિવેદી ચાર્જ સંભાળશે.
- જેનુ દેવાન: નાણાં વિભાગની ખર્ચ શાખાનાં સચિવના સ્થાને આર્થિક બાબતોના સચિવ સંદીપ કુમાર જવાબદારી નિભાવશે.
- અર્દ્રા અગ્રવાલ: સામાન્ય વહીવટ વિભાગનાં સચિવની જવાબદારી સ્ટેમ્પ્સ અને નોંધણી વિભાગના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ તથા ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ રાજેશ મંજુને સોંપવામાં આવી છે.
- ડૉ. ધવલકુમાર કિરીટકુમાર પટેલ: ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને ખાણ વિભાગના કમિશનરની ગેરહાજરીમાં ગૃહ વિભાગની કાયદો અને વ્યવસ્થા શાખાના અધિક સચિવ ડૉ. હર્ષિત પૃથ્વીરાજ ગોસાવી ચાર્જ સંભાળશે.
- પ્રવીણા ડી. કે.: ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GIDC)નાં વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની જવાબદારી ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના સચિવ ડૉ. કુલદીપ આર્ય સંભાળશે.
- વિજયકુમાર લાલુભાઈ ખરાડી: ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરની જવાબદારી સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગરના સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર નાગરાજન એમ. સંભાળશે.
સમિટની તૈયારીઓ સાથે વહીવટી કામગીરી પર નજર
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2027 રાજ્યમાં રોકાણ આકર્ષવા અને ઉદ્યોગલક્ષી વિકાસને વેગ આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ આયોજન છે. આ માટે વિદેશી રોકાણકારો સાથે સંવાદ અને વિવિધ રોકાણલક્ષી પ્રવૃત્તિઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે.
આ દરમિયાન 12 IAS અધિકારીઓ વિદેશ પ્રવાસે જવાના હોવાથી તેમના હસ્તકના વિભાગો અને સંસ્થાઓમાં કામગીરી સતત ચાલુ રહે તે માટે વધારાના ચાર્જની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. GADના આદેશ અનુસાર, સંબંધિત અધિકારીઓની ગેરહાજરી દરમિયાન નિયુક્ત અધિકારીઓ સોંપાયેલી જવાબદારીઓ સંભાળશે, જેથી સમિટની તૈયારીઓની સાથે સરકારી વિભાગોની દૈનિક કામગીરી પણ જળવાઈ રહે.
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