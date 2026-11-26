વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027ઃ ગિફ્ટ સિટીમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગિફ્ટ સિટીની મુલાકાત લઈને તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું, ત્યારબાદ અધિકારીઓ સાથે બેઠક પણ કરી હતી.
Published : November 26, 2026 at 8:36 PM IST
ગાંધીનગર: પાટનગરમાં 'વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2027'ની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 'વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027' (VGGS 2027) માટેની પૂર્વ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા ગિફ્ટ (GIFT) સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે વિવિધ કાર્યક્રમો માટે નક્કી કરાયેલા સ્થળોનું નિરીક્ષણ કર્યું અને ચાલી રહેલા કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા પણ કરી હતી.
'વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2027'ની તૈયારીઓની CMએ કરી સમીક્ષા
VGGS 2027ના ભાગરૂપે, 10થી 12 જાન્યુઆરી 2027 દરમિયાન ગિફ્ટ સિટીમાં ઉચ્ચ-સ્તરીય કાર્યક્રમો યોજાશે. આ કાર્યક્રમો વૈશ્વિક નાણાકીય સંસ્થાઓ, રોકાણકારો, ઉદ્યોગ અગ્રણીઓ અને ભારતીય ડાયસ્પોરા (પ્રવાસી ભારતીયો)ના સભ્યોને એક મંચ પર લાવવાનો પ્રયાસ થશે.
આ કાર્યક્રમો આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સહયોગ, વૈશ્વિક મૂડી પ્રવાહ, ઉભરતી નાણાકીય તકનીકો, નાણાકીય સેવા ક્ષેત્રે 'ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ' (GCCs), ઉદ્યોગ ભાગીદારી અને રોકાણની તકો પર કેન્દ્રિત હશે. વધુમાં આ કાર્યક્રમો આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સેવાઓમાં ગુજરાતની વધતી જતી ક્ષમતાઓને પ્રદર્શિત કરવા, વૈશ્વિક સંસ્થાકીય ભાગીદારીને મજબૂત કરવા અને રાજ્યમાં નવું રોકાણ આકર્ષવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ મંચ પૂરો પાડશે.
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અધિકારીઓ સાથે કરી બેઠક
આ તૈયારીઓના સંદર્ભમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગિફ્ટ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારબાદ તેમણે અધિકારીઓ સાથે એક સમીક્ષા બેઠક પણ કરી હતી. CMની આ મુલાકાત દરમિયાન તેમની સાથે મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ, મુખ્ય સલાહકાર ડૉ. હસમુખ અઢિયા અને વરિષ્ઠ સચિવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન VGGS 2027ની તૈયારીઓ અંગે પ્રસ્તુતિઓ આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત 2030 સુધીના ગિફ્ટ સિટીના વિકાસ રોડમેપ, તેના નાણાકીય અને વ્યવસાયિક ઇકોસિસ્ટમના વિસ્તરણ તથા ભૌતિક અને સામાજિક માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
'વાઈબ્રન્ટ સમિટ'ની ઉત્તરોત્તર સફળતાને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રીએ ગિફ્ટ સિટીમાં વ્યવસાય, રોજગાર અને રહેઠાણના હેતુથી વસવાટ કરતા લોકો માટે વિકસાવવામાં આવી રહેલી હોસ્પિટલો અને શોપિંગ મોલ્સ જેવી પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓની પ્રગતિની પણ સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે વિવિધ ચાલુ બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સની પ્રગતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને જ્યાં વિકાસ કાર્યો ચાલી રહ્યા છે તે સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં નાણા વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ નટરાજન, મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર, અધિક અગ્ર સચિવ ડૉ. વિક્રાંત પાંડે, સચિવ અજય કુમાર તથા ગિફ્ટ સિટી (GIFT City)ના એમ.ડી. અને ગ્રુપ સી.ઈ.ઓ. સંજય કૌલ સહિત અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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