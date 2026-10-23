બનાસકાંઠામાં વડાપ્રધાનના આગમનની તૈયારીઓ: 30મીએ ભીલડીમાં બનાસ ડેરીના પ્રોજેક્ટ અને સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરશે
ભીલડીમાં PM મોદી બનાસ ડેરીના પ્રોજેક્ટ અને સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરશે. આ દરમિયાન PM કિસાનનો 24મો હપતો પણ આપશે.
Published : October 23, 2026 at 10:03 PM IST
બનાસકાંઠા: વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે. 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ડીસાના ભીલડી ખાતે આવશે. ભીલડીમાં PM મોદી બનાસ ડેરીના પ્રોજેક્ટ અને સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરશે. આ દરમિયાન PM કિસાનનો 24મો હપતો પણ આપશે. વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમની તૈયારીઓના ભાગરૂપે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાનના આગમન, સુરક્ષા વ્યવસ્થા, કાર્યક્રમ સ્થળનું સંચાલન અને જનમેદનીની સુવિધા સહિતની બાબતો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારમા કરવામાં આવી હતી.
30મીએ ભીલડી આવશે વડાપ્રધાન મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીથી સીધા બનાસકાંઠાના ભીલડી ખાતે પહોંચશે અને બનાસકાંઠાની ધરા પરથી દેશભરના કરોડો અન્નદાતાઓ માટે 'પી.એમ. કિસાન સન્માન નિધિ' યોજનાનો 24મો હપ્તો ડિજિટલી સીધો ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરાવીને મોટી ભેટ આપશે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણે વડાપ્રધાન વિશાળ જનમેદનીને સંબોધિત કરશે, તેમજ બનાસકાંઠાની જીવાદોરી સમાન શ્વેતક્રાંતિની અગ્રેસર મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો, પ્રગતિશીલ ખેડૂતો અને યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ સાધીને તેમની સફળતા અને અનુભવો વિશે ચર્ચા કરશે.
ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરનું ઉદ્દઘાટન
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાનના વરદ્ હસ્તે બનાસ ડેરીના મહત્ત્વપૂર્ણ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થશે જેમાં મુખ્યત્વે ભીલડી ખાતે 127 એકર વિસ્તારમાં 325 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત ‘ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર’ (BBBRC) રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવશે. આ કેન્દ્ર OPU-IVF અને ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણ જેવી આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓથી સજ્જ છે, જે વાર્ષિક 25,000 ભ્રૂણ ઉત્પાદનના લક્ષ્ય સાથે દેશી પશુઓની ઓલાદ સુધારણા અને ઉત્પાદકતા વધારવામાં સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે. આ ઉપરાંત બનાસ ડેરીના પાલનપુર સંકુલ ખાતે અત્યાધુનિક 'ઓટોમેટેડ સ્ટોરેજ એન્ડ રિટ્રીવલ સિસ્ટમ' (ASRS) તથા સણાદર સ્થિત બટાકા પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટના ક્ષમતા વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટનું પણ લોકાર્પણ થશે. સાથોસાથ ગ્રીન એનર્જીને વેગ આપવા માટે રાધનપુર અને થરાદ ખાતે પશુઓના છાણ આધારિત બનાસ બાયો-CNG પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે.
આ પ્રસંગે અધિકારીઓને માર્ગદર્શન આપતાં કલેક્ટર મિહિર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દેશના વડાપ્રધાન બનાસકાંઠા જિલ્લાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર વહીવટી તંત્ર પરસ્પર ઉત્કૃષ્ટ સંકલન સાધીને સંપૂર્ણ સજ્જતા સાથે કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે. તેમણે કાર્યક્રમ સ્થળે કાયદો-વ્યવસ્થા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન, પીવાના પાણી, આરોગ્ય અને ઈમરજન્સી સેવાઓ, પાર્કિંગ તેમજ ફાયર સેફ્ટી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓમાં લેશમાત્ર ક્ષતિ ન રહે તે દિશામાં આયોજન કરવા સંબંધિત વિભાગોને તાકીદ કરી હતી. તેમણે દૂધ ઉત્પાદકો, ખેડૂતો અને નાગરિકોને કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચવામાં કે પરત ફરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ન પડે તે માટે પ્રોટોકોલ મુજબની સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે અને સમયપાલનનું ચુસ્તપણે પાલન થાય.
વડાપ્રધાનનુ આગમન અને કાર્યક્રમ
- 30મી ઓક્ટોબરે રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી વાવ-થરાદ જિલ્લાના લાખણી તાલુકા સ્થિત નાંણી એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે વિમાન મારફતે ઉતરાણ કરશે.
- વડાપ્રધાન નાણી ઉતરાણ બાદ ત્યાંથી હેલિકોપ્ટર મારફત ભીલડી પહોંચશે
- ભીલડી પહોંચી પહેલા દેશભરના કરોડો ખેડૂતોને પી.એમ. કિસાન યોજનાના 24માં હપ્તાની ભેટ આપશે.
- ભીલડી ખાતેથી વડાપ્રધાન બનાસ ડેરીના 325 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત અત્યાધુનિક બોવાઈન બ્રીડિંગ સેન્ટરનુ લોકાર્પણ કરશે.
- બનાસ ડેરીના પાલનપુર સંકુલ ખાતે અત્યાધુનિક 'ઓટોમેટેડ સ્ટોરેજ એન્ડ રિટ્રીવલ સિસ્ટમ' (ASRS) લોકાર્પણ કરશે.
- સણાદર સ્થિત બટાકા પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટના ક્ષમતા વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટનું પણ લોકાર્પણ કરશે.
- ગ્રીન એનર્જીને વેગ આપવા માટે રાધનપુર અને થરાદ ખાતે પશુઓના છાણ આધારિત બનાસ બાયો-CNG પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરશે.
- શ્વેતક્રાંતિમાં અગ્રેસર મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો, પ્રગતિશીલ ખેડૂતો અને યુવાનો સીધો સંવાદ કરશે.
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