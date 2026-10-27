PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસની તડામાર તૈયારી, ભીલડી ખાતે Dy.CM હર્ષ સંઘવીએ કર્યું નિરીક્ષણ
બનાસકાંઠાના ભીલડી ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કાર્યક્રમ સ્થળનું નિરીક્ષણ કરીને તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.
Published : October 27, 2026 at 9:04 PM IST
બનાસકાંઠાઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પશુપાલકોને વધુ એક ભેટ આપવા જઈ રહ્યા છે. PM મોદી ડીસાના ભીલડી ખાતે બનાસ ડેરીના મહત્વના'ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર'નું કરશે લોકાર્પણ કરવાના છે. PM મોદીના આગમન પહેલા ભીલડીમાં તેમના કાર્યક્રમને લઈને તૈયારીઓ પુરજોશમાં ચાલી રહી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભીલડી ખાતે પીએમ મોદીના કાર્યક્રમ પહેલા તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આગામી 30 ઓક્ટોબર 2026, શુક્રવારના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભીલડી ખાતેથી બનાસ ડેરીના પાંચ મોટા વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યત્વે ભીલડી ખાતે 127 એકર જમીનમાં રૂપિયા 325 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલું અત્યાધુનિક 'ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર' (BBBRC) દેશના પશુપાલકોને અર્પણ કરશે. સાથે જ પીએમ કિસાન યોજના હેઠળના 24મો હપ્તો પણ ખેડૂતોના ખાતાઓમાં રિલીઝ કરવાના છે.
PM મોદીના ભીલડી ખાતે કાર્યક્રમને લઈને બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર હાલમાં એલર્ટ મોડ પર જોવા મળી રહ્યું છે અને સુરક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની ચુક ન રહી જાય તે પ્રકારની તમામ વ્યવસ્થાઓ અત્યારે ગોઠવવામાં આવી રહી છે. વિશાળ ડોમ અને વિશાળ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા સહિતના તમામ આયોજનો કરવામાં વહીવટીતંત્ર અત્યારે સતત વ્યસ્ત જોવા મળી રહ્યું છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ભીલડી આગમન પૂર્વે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ સ્થળ પર પહોંચી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ ભીલડી ખાતે ચાલી રહેલી તૈયારીઓની રૂબરૂ સમીક્ષા કરી હતી. સાથે જ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર સાથે તૈયારીઓ અને સુરક્ષાને લઈને સમીક્ષા કરી હતી. તેમની સાથે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તેમણે નવનિર્મિત 'ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર' પરિસર અને મુખ્ય સભા મંડપની વિઝિટ કરીને ચાલી રહેલી તૈયારીઓનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમજ સ્થળ પર હાજર સંબંધિત અધિકારીઓને આયોજન સુચારુ રીતે પાર પડે તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનારા હજારો નાગરિકો, ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે વાહન પાર્કિંગ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા, પીવાના પાણી અને બેઠક વ્યવસ્થા જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ કોઈપણ અડચણ વિના જળવાઈ રહે તે અંગે સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
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