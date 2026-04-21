સાબરકાંઠામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની તૈયારીઓ પૂર્ણ: 26મીએ મતદાન
જિલ્લામાં કુલ 7,438 પોલિંગ સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
Published : April 21, 2026 at 9:38 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના ગણતરીના દિવસો બાકી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા તેનું સંપૂર્ણ આયોજન કરી લેવામાં આવ્યું છે.
આજે સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આગામી ચૂંટણી માટે કરવામાં આવેલી તૈયારીઓની વિગતો આપવામાં આવી હતી. સાથે જ આદર્શ આચારસંહિતાના પાલન અંગે પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિવિધ તૈયારીઓની માહિતી પણ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 838 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી યોજાવાની છે. જેમાં:
- જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 107 ઉમેદવારો
- તાલુકા પંચાયતની 170 બેઠકો માટે 500 ઉમેદવારો
- નગરપાલિકાઓ માટે 231 ઉમેદવારો
26 એપ્રિલના રોજ સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાશે.
વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં કુલ 7,438 પોલિંગ સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓમાં 2,783 ઇવીએમની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
આદર્શ આચારસંહિતાનું કડક પાલન થાય તે માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત 1,200 પોલીસ જવાનો અને 1,800 GRD જવાનોને ફરજે લગાડવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં 10 ચેકપોસ્ટો પર 24 કલાક નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓમાં ઇવીએમ દ્વારા મતદાન થશે. આ માટે તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતમાં 1,210 મતદાન મથકો અને નગરપાલિકાઓમાં 137 મતદાન મથકો ફાળવવામાં આવ્યા છે.
મતદારોની સંખ્યા:
- તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં: 9,18,194
- નગરપાલિકામાં: 1,17,976
વિજયનગર તાલુકા પંચાયતમાં એક ઉમેદવારનું આકસ્મિક અવસાન થતાં તે બેઠક માટેનું મતદાન રદ કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠક માટે ફરીથી જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરીને ચૂંટણી યોજવામાં આવશે.
વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ તમામ તૈયારીઓ સરળ અને સફળ રીતે પાર પડે તે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ તૈયારીઓ કેટલી અસરકારક સાબિત થાય છે તે આવનારા દિવસોમાં જોવા મળશે.
