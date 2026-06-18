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અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ગર્ભવતી મહિલાનું મોત, પરિજનોનો ડોક્ટર પર બેદરકારીનો આક્ષેપ

બાપુનગરના સંજયનગરના છાપરામાં રહેતી પ્રિયાબેન પટણી નામની 35 વર્ષીય મહિલાને ગઈકાલે ડિલિવરી માટે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ગર્ભવતી મહિલાનું મોત
અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ગર્ભવતી મહિલાનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 12:16 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી માટે લવાયેલી એક ગર્ભવતી મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે. જે બાદ પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની બેદરકારીના લીધે મહિલાનું મોત થયું છે. મોટી સંખ્યામાં પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકો શારદાબેન હોસ્પિટલમાં એકઠા થયા હતા.

વિગતો મુજબ, બાપુનગરના સંજયનગરના છાપરામાં રહેતી પ્રિયાબેન પટણી નામની 35 વર્ષીય મહિલાને ગઈકાલે ડિલિવરી માટે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે વહેલી સવારે 4:00 વાગ્યા તેમનું હોસ્પિટલમાં જ મોત થઈ ગયું. પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ડોક્ટરની બેદરકારીને લીધે આ ઘટના બની છે અને તેમણે હવે પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે માંગણી કરી છે.

અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ગર્ભવતી મહિલાનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક પ્રિયાબેન નામની મહિલાના દેરાણીએ જણાવ્યું કે, અમે 12:00 વાગે તેમને શારદાબેન હોસ્પિટલમાં લઈને આવ્યા હતા. ગઈકાલે બપોરે તેમને દાખલ કરવામાં આવ્યા, તેમનું ચેકઅપ કર્યું અને એડમિટ કરવા માટે કહ્યું પણ અમે ના પાડી હતી. પરંતુ એમની હાલત જોઈને અમે એમને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી દીધા. અમે એમની સોનોગ્રાફી કરાવી ત્યારપછી અમને અંદર આવવા દીધા નહીં. પ્રિયાબેનને ડિલિવરીનો દુખાવો ચાલુ થઈ ગયો હતો. પરંતુ ડોક્ટરો ધ્યાન આપતા ન હતા. પ્રિયાબેન મારી ભાભી હતા અને રાત્રે મને કહેતા હતા કે મને અહીંયાથી લઈ જાઓ અથવા ઓપરેશન કરાવી દો. અમે ડોક્ટરને પણ ઓપરેશન કરવા માટે કહી દીધું હતું. અમે સહી પણ કરી દીધી. પરંતુ પ્રિયાબેનનું સિઝેરિયન કરવામાં આવ્યું નહીં. પછી રાત્રે 2:00 વાગે એમની હાલત લથડી ગઈ હતી. તેમને ઉલટી થવા લાગી હતી. ત્યાર પછી પણ અમે ડોક્ટર પાસે ગયા અને હાલત વિશે જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, મોટા સાહેબ આવશે તો જોશે. અમે એમને અહીંયાથી લઈ જવા માટે રજા માંગતા હતા, પરંતુ એ પણ આપવા માટે ના પાડી દીધી. પછી ચાર વાગે તેમનું મોત થઈ ગયું. અમે ડોક્ટરને પૂછ્યું તો ડોક્ટરે જવાબ આપ્યો કે અચાનક જ તેમને ધબકારા વધી ગયા હતા. તે બેભાન થઈ ગયા હતા જેના કારણે તેમનું મોત થયું છે.

આમ મહિલાનું મોત થતા પરિવારજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પરિવારજનો આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે માંગણી કરી રહ્યા છે.

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AHMEDABAD NEWS
SHARDABEN HOSPITAL
PREGNANT WOMAN DIES IN HOSPITAL
શારદાબેન હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતાનું મોત
PREGNANT WOMAN DIES IN HOSPITAL

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