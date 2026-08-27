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અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર ખાતે રાતોરાત બની ગયો પ્રીકાસ્ટ પેદેસ્ટ્રિયન સબ-વે, 8 કલાકનો રેલવે બ્લોક 7 કલાક 15 મિનિટમાં પૂર્ણ

નિર્ધારિત સમય કરતાં 45 મિનિટ વહેલા કામ પૂર્ણ કરી રેલવે કોરિડોરને ફરીથી ટ્રેન વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો હતો

નિર્ધારિત સમય કરતાં 45 મિનિટ વહેલા કામ પૂર્ણ કરી રેલવે કોરિડોરને ફરીથી ટ્રેન વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો હતો
નિર્ધારિત સમય કરતાં 45 મિનિટ વહેલા કામ પૂર્ણ કરી રેલવે કોરિડોરને ફરીથી ટ્રેન વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 7:32 PM IST

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અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં રેલવે ટ્રેક નીચે પ્રીકાસ્ટ પેદેસ્ટ્રિયન સબવે સ્થાપિત કરીને પશ્ચિમ રેલવે અને નિર્માણ ટીમે ઝડપી અને આધુનિક બાંધકામનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. 25 અને 26 ઓગસ્ટની મધરાતે મળેલા 8 કલાકના નિર્ધારિત રેલવે બ્લોક દરમિયાન ખોદકામ, સ્થળની તૈયારીથી લઈને પ્રીકાસ્ટ સબવેની સ્થાપના અને સમગ્ર કામગીરી માત્ર 7 કલાક 15 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. એટલે કે નિર્ધારિત સમય કરતાં 45 મિનિટ વહેલા કામ પૂર્ણ કરી રેલવે કોરિડોરને ફરીથી ટ્રેન વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો હતો. આ કામગીરી અમદાવાદ વિભાગના રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજર વેદ પ્રકાશ અને મુખ્ય વહીવટી અધિકારી, બાંધકામ પ્રદીપ ગુપ્તાની દેખરેખ હેઠળ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ફેક્ટરીમાં અગાઉથી તૈયાર કરવામાં આવેલા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પ્રીકાસ્ટ ઘટકોના કારણે સ્થળ પર બાંધકામનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાયો હતો.

ઝડપી, સુરક્ષિત અને આધુનિક બાંધકામ પદ્ધતિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ

અમદાવાદ ડીઆરએમ વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, વસ્ત્રાપુરમાં એક જ રેલવે બ્લોક દરમિયાન પ્રીકાસ્ટ પેદેસ્ટ્રિયન સબવેની સફળ સ્થાપના ઝડપી, સુરક્ષિત અને આધુનિક બાંધકામ પદ્ધતિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. રેલવે માટે મુસાફરોની સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. આવી ટેક્નોલોજીથી મર્યાદિત સમયમાં ગુણવત્તાયુક્ત કાયમી માળખું તૈયાર કરી શકાય છે અને રેલવે વ્યવહારમાં થતા વિક્ષેપને પણ ઓછો કરી શકાય છે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કામગીરી રેલવે અધિકારીઓ, ફૂજી સિલ્વરટેક કૉન્ક્રીટ અને ખોડલ કન્સ્ટ્રક્શન વચ્ચેના શ્રેષ્ઠ સંકલન અને ટીમવર્કનું પરિણામ છે. વસ્ત્રાપુરનો આ સબવે સ્થાનિક લોકોને સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક અવરજવર પૂરી પાડશે તેમજ રેલવે ટ્રેક પર અનધિકૃત રીતે પગપાળા અવરજવર અને ટ્રેક ક્રોસિંગ અટકાવવામાં મદદરૂપ થશે.

આ પ્રોજેક્ટની પહેલ કેન્દ્રીય રેલવે, માહિતી અને પ્રસારણ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેક્નોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના 4 જુલાઈ, 2026ના રોજ બાગોદરા સ્થિત પ્લાન્ટની મુલાકાત બાદ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે કંપની દ્વારા ભારતીય રેલવે માટે પ્રીકાસ્ટ માળખાકીય ઉકેલો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વસ્ત્રાપુરમાં રેલવે લાઇન નીચે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળો અને લીકેજરોધક પેદેસ્ટ્રિયન સબવે તૈયાર કરવાની કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી.

વેજલપુરના ધારાસભ્ય અમિત ઠાકેરે જણાવ્યું હતું કે વસ્ત્રાપુર વિસ્તારના સ્થાનિક લોકો લાંબા સમયથી સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક પગપાળા અવરજવરની માંગ કરી રહ્યા હતા. તેમણે કામગીરીના એક દિવસ અગાઉ વિસ્તારની મુલાકાત લઈને સ્થાનિક લોકો સાથે ચર્ચા કરી હતી અને રેલવે અધિકારીઓ સમક્ષ સબવેની જરૂરિયાત તથા ઝડપી સ્થાપનાનો મુદ્દો રજૂ કર્યો હતો. પ્રીકાસ્ટ ટેક્નોલોજીના કારણે આ કામગીરી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થતાં સ્થાનિક નાગરિકોને મોટી સુવિધા મળશે.રેલવે લાઇન નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ ક્રોસિંગ તૈયાર કરવું પડકારજનક કામગીરી માનવામાં આવે છે, કારણ કે ખોદકામ, માળખાની સ્થાપના અને રેલવે ટ્રેકની પુનઃસ્થાપના જેવી તમામ કામગીરી નિર્ધારિત ટ્રાફિક બ્લોકની અંદર જ પૂર્ણ કરવાની હોય છે. વસ્ત્રાપુરમાં આ સમગ્ર પ્રક્રિયા 8 કલાકના બ્લોકમાં 7 કલાક 15 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

પ્રીકાસ્ટ ટેક્નોલોજીમાં માળખાના મુખ્ય ભાગો ફેક્ટરીમાં ચોકસાઈપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સ્થળ પર ઝડપથી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. તેના કારણે પરંપરાગત બાંધકામની સરખામણીએ સ્થળ પરનો સમય ઘટે છે, રેલવે વ્યવહારમાં વિક્ષેપ ઓછો થાય છે અને ગુણવત્તા તથા મજબૂતી જાળવી શકાય છે.Conclusion:આ કામગીરી દરમિયાન પશ્ચિમ રેલવેના અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ સુરક્ષા અને ગુણવત્તાના તમામ નિર્ધારિત માપદંડોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ રેલવે લાઇનને નિર્ધારિત સમય પહેલાં ફરીથી ટ્રેન વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી.

વસ્ત્રાપુરમાં એક જ રાતમાં પૂર્ણ થયેલું આ કામ પ્રીકાસ્ટ ટેક્નોલોજી, ઝડપી સ્થળ અમલીકરણ અને રેલવે તથા નિર્માણ એજન્સીઓ વચ્ચેના અસરકારક સંકલનનું નોંધપાત્ર ઉદાહરણ બન્યું છે. જાપાની ‘મોનોઝુકુરી’ કાર્યશૈલીને ભારતીય માળખાકીય વિકાસ સાથે જોડતી આ પહેલ ભવિષ્યમાં પેદેસ્ટ્રિયન સબવે, અંડરપાસ અને રેલવે લાઇન નીચેના અન્ય માળખાના ઝડપી નિર્માણ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

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PRECAST PEDESTRIAN SUBWAY VASTRAPUR

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