રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કાળઝાળ ગરમી બાદ વીજળીના કડાકા સાથે ઝાપટાં, હવામાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો
અસહ્ય ઉકળાટ અને લૂથી ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલી સુરતની જનતાને મળી રાહત, વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની શરૂઆત, અમરેલી જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી.
Published : May 31, 2026 at 3:10 PM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક સમયથી અસહ્ય ઉકળાટ અને કાળઝાળ ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલી સુરતની જનતા માટે આજના દિવસની શરૂઆત ભારે રાહતભરી રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર આગાહી વચ્ચે આજે સુરતના વાતાવરણમાં એકાએક મોટો પલટો આવ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલું જોવા મળ્યું હતું અને જોતજોતામાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થઈ ગયા હતા. લાંબા સમય બાદ પડેલા આ છૂટાછવાયા વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ગુલાબી ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.
સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ
હવામાનમાં આવેલા અચાનક બદલાવને પગલે સુરતના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને લિંબાયત, ભેસ્તાન, પાંડેસરા, ઉધના અને પર્વતપાટિયા સહિતના ટેક્સટાઈલ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાનું ધમાકેદાર આગમન થયું હતું. લાંબા સમયથી અસહ્ય બફારા અને ગરમીથી કંટાળેલા લોકોએ ઘરની બહાર આવીને આ પ્રથમ વરસાદી માહોલની મનભરીને મજા માણી હતી. રોડ-રસ્તાઓ ભીના થતાં જ વાતાવરણ આહલાદક બની ગયું હતું.
તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
આ પ્રી-મોન્સૂન વરસાદને કારણે સુરતના મહત્તમ તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી લૂ અને અસહ્ય ગરમીનો સામનો કરી રહેલા સુરતીઓને તાપમાન ઘટતાં મોટી રાહત મળી છે. વરસાદની સાથે સમગ્ર શહેરમાં ઠંડો પવન ફૂંકાવાનું શરૂ થતાં લોકોને ગરમીમાંથી મોટી મુક્તિ મળી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ અચાનક આવેલો પલટો ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલાની પ્રી-મોન્સૂન સિસ્ટમનો એક ભાગ છે. હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાના કારણે સમગ્ર રાજ્ય સહિત ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં આ મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં પણ સુરત સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની અને કેટલાક વિસ્તારોમાં તેજ પવન સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે.
અમરેલી જિલ્લામાં પણ વરસાદ
રાજ્યના હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાતો દ્વારા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કરવામાં આવી રહેલી વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમરેલી જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ આગમન કર્યું છે. વહેલી સવારે રાજુલા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા સમગ્ર શહેરમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. વરસાદના કારણે મુખ્ય માર્ગો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા, જેના કારણે શહેરવાસીઓને ચોમાસાની શરૂઆતનો અહેસાસ થયો હતો.
રાજુલામાં ધોધમાર વરસાદ
રાજુલા શહેરમાં સવારે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા હતા અને થોડા જ સમયમાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો હતો. વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પર પાણીના પ્રવાહો જોવા મળ્યા હતા. ગરમી અને ઉકળાટથી પરેશાન બનેલા લોકોને વરસાદથી મોટી રાહત મળી હતી. શહેરના બજાર વિસ્તારો તેમજ રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદને કારણે ઠંડકનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
રાજુલા ઉપરાંત જાફરાબાદ તાલુકાના અનેક ગામોમાં તેમજ સાવરકુંડલા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદ નોંધાયો હતો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ચોમાસા પૂર્વે થયેલા આ વરસાદને ખેતી માટે લાભદાયક માનવામાં આવી રહ્યો છે. ખેડૂતો હવે આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે જેથી વાવણીની તૈયારીઓને વેગ મળી શકે.
આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર અરબી સમુદ્ર તરફ સર્જાયેલી સિસ્ટમના કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું હોવાથી સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી રહ્યા છે. અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદના આગમનથી વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ઠંડક પ્રસરી છે અને લોકો ગરમીના પ્રકોપમાંથી રાહત અનુભવી રહ્યા છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદ યથાવત રહેશે તો ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
