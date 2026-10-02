174 મુસાફરોના જીવ બચાવનારા સ્મિત મચ્છરના સ્વસ્થ માટે ચોટીલામાં પ્રાર્થના
દુબઇથી તેલ અવીવ (ઇઝરાયેલ) જતી FlyDubaiની ફ્લાઇટમાં સવાર 174 લોકોનો જીવ બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે વિશ્વભરમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 2, 2026 at 12:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: દુબઇથી તેલ અવીવ (ઇઝરાયેલ) જતી FlyDubaiની ફ્લાઇટમાં સવાર 174 લોકોનો જીવ બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે વિશ્વભરમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં પણ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે ખાસ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. યાત્રાધામ ચોટીલા ચામુંડા માતાજી મંદિર ખાતે વિશેષ પૂજા, અર્ચના અને મહાપ્રાર્થનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
ચોટીલામાં સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના યાત્રાધામ ચોટીલા ચામુંડા માતાજી મંદિર ખાતે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્યને લઇને વિશેષ પૂજા, અર્ચના અને મહાપ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટર જી.એચ. સોલંકીની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તથા ચોટીલા મંદિર ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી શૈલેષ કલસરીયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મહાઆરતી સાથે કેપ્ટન સ્મિતની રક્ષા અને સ્વસ્થ થવા માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.
ચોટીલા ડુંગર પર માતાજીના મંદિરે પ્રાંત અધિકારી શૈલેષ કલસરીયા, મંદિરના પૂજારીઓ તેમજ વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓએ ભાવપૂર્વક મહાઆરતી સંપન્ન કરી માં ચામુંડાના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું હતું. સમગ્ર રાજ્ય અને દેશવાસીઓની સંવેદનાઓ તેમની સાથે છે ત્યારે કેપ્ટન સ્મિત વહેલી તકે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને પુનઃ દેશસેવામાં સક્રિય થાય અને દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત કરે તે માટે માતાજી સમક્ષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાવિભક્તો પણ શ્રદ્ધાભેર જોડાયા હતા.
"વિશેષ આરતીમાં માતાજીના ભક્તો સંતો મહંતો અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ જોડાયા માતાજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી કે સ્મિત મચ્છરની તબિયતમાં સુધારો થાય"- જીજ્ઞેશગિરી ગોસાઈ, મંદિર પૂજારી
સોમનાથમાં પણ ખાસ પ્રાર્થના કરાઇ
સોમનાથમાં પણ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે એક વિશેષ મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રનું ગૌરવ અને બહાદુર પાયલટ સ્મિત મચ્છરના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય તથા દીર્ઘાયુ માટે પ્રથમ જ્યોતિર્લિગ, સોમનાથ ખાતે વિશેષ 'મહાપૂજા' કરવામાં આવી હતી.
राष्ट्र के गौरव, वीर पायलट स्मित मच्छर के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा 🔱🇮🇳— Shree Somnath Temple (@Somnath_Temple) October 1, 2026
तेल-अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड़यंत्र को नाकाम कर 180 अनमोल जिंदगियों… https://t.co/Kcts3cxHmM pic.twitter.com/rASF3ILsoC
મૂળ ગુજરાતી પાયલોટ સ્મિત મચ્છરે તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટ દરમિયાન અદમ્ય સાહસ, સૂઝબૂઝ અને અજોડ કર્તવ્યનિષ્ઠાનું પ્રદર્શન કરીને 9/11 જેવી ભયાનક સાજિશને નિષ્ફળ બનાવી 174 લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા. આ સાથે જ, તેમના માટે 'મહામૃત્યુંજય મંત્ર'ના અવિરત જાપનો અનુષ્ઠાન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
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