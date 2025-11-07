મહેસાણામાં પ્રહલાદ મોદીનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન: અનાજના કાળા બજાર માટે સરકાર જવાબદાર, દુકાનદારો નિર્દોષ
પ્રહલાદ મોદીએ જણાવ્યું છે કે સરકારી અનાજના કાળા બજાર માટે દુકાનદાર જવાબદાર નથી. તેમણે સમગ્ર મામલાનો દોષ NFSA હેઠળ કાર્ડ ધરાવતા ગ્રાહકો પર ઢોળ્યો છે.
Published : November 7, 2025 at 8:28 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાત ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રહલાદ મોદીએ સરકારી અનાજના કાળા બજારના મુદ્દે મહેસાણામાં એક મોટું અને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે આ કાળા બજાર માટે સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે અને રેશનિંગ દુકાનદારોનો બચાવ કર્યો છે.
પ્રહલાદ મોદીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે સરકારી અનાજના કાળા બજાર માટે દુકાનદાર જવાબદાર નથી. તેમણે આ સમગ્ર મામલાનો દોષ NFSA (નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ) હેઠળ કાર્ડ ધરાવતા ગ્રાહકો પર ઢોળ્યો છે."
કાળા બજાર માટે સરકાર જવાબદાર છે. કાળા બજાર માટે દુકાનદાર જવાબદાર નથી," પ્રહલાદ મોદીએ ભારપૂર્વક કહ્યું.
તેમણે સમજાવ્યું કે કાળા બજાર કેવી રીતે થાય છે. "ગ્રાહકો જેમને ખાવું નથી, એવા લોકોના NFSAમાં કાર્ડ છે. આવા ગ્રાહકો માલ લે છે અને ફેરિયાઓને વેચી મારે છે."
આગળ વાત કરતાં તેમણે ઉમેર્યું કે, "ફેરિયાઓ માલ ભેગો કરે છે અને એ ભેગો કરીને માલ પકડાય એટલે નામ દુકાનદારનું આવે. બાકી દુકાનદાર આપતો નથી. દુકાનદાર કાળા બજાર કરી શકે એવી સ્થિતિમાં છે જ નહીં."
પ્રહલાદ મોદીએ ટેક્નિકલ પાસા પર પણ ધ્યાન દોર્યું: "ગ્રાહકનો અંગૂઠો ન પડે તો પછી માલ વેચવો કેવી રીતે? તમે અંગૂઠો માર્યો, વાત પતી ગઈ."
અંતે, તેમણે સીધો સરકાર પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે, "પછી એ માલ ક્યાં ગયો, ખાડામાં ગયો કે ગટરમાં ગયો, એ સરકારનો વિષય છે. મારા દુકાનદારનો એમાં કોઈ રોલ છે જ નહીં."
પ્રહલાદ મોદીના આ નિવેદનથી સરકારી અનાજના વિતરણ અને કાળા બજારને રોકવાના મુદ્દે નવો વિવાદ ઊભો થયો છે. તેમના મતે, જે ગ્રાહકોને અનાજની જરૂર નથી તેઓ જ માલ લઈને ફેરિયાઓને વેચી દે છે, અને એકવાર ગ્રાહકનો અંગૂઠો પડી જાય પછી દુકાનદારની જવાબદારી પૂરી થઈ જાય છે.
આ નિવેદન બાદ હવે સરકાર આ અંગે શું પગલાં લે છે અથવા રેશનિંગ દુકાનદારોના સંગઠનના પ્રમુખના આ દાવાઓ પર શું પ્રતિક્રિયા આપે છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે.
આ પણ વાંચો: