ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસના 46 મકાન સીલ કર્યા, શું છે કારણ?

ભાડુઆત શોધી કાઢ્યા બાદ મળેલી નોટિસને પગલે મકાન ખાલી કરવામાં ના આવતા સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસના 46 મકાન સીલ કર્યા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસના 46 મકાન સીલ કર્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં ભાડે આપવામાં આવતા મકાન માલિકો સામે કાર્યવાહી કરી છે. આ પહેલા ભાડુઆત શોધી કાઢ્યા બાદ મળેલી નોટિસને પગલે મકાન ખાલી કરવામાં ના આવતા સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભાવનગરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં શરતોનું પાલન ના થતા કાર્યવાહી

સરકાર દ્વારા ગરીબોને આવાસ બનાવી આપવામાં આવે છે ત્યારે શહેરમાં આવાસોનું સંચાલન મહાનગરપાલિકાઓ કરતી હોય છે. ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા આવાસ બનાવીને આપવામાં આવ્યા બાદ તેની શરતોનું પાલન નહીં થતા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેવી જ હાલમાં ભાડુઆતની થયેલી કાર્યવાહીમાં મહાનગરપાલિકાએ વધુ એક ડગલું આગળ ભરીને સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસના 46 મકાન સીલ કર્યા
ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસના 46 મકાન સીલ કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનો બનાવવામાં આવેલા છે ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આવાસ વિભાગના અધિકારી એન વી વઢવાણિયાએ માહિતી આપી હતી કે 2017માં કુલ 1506 જેટલા મકાન સોંપવામાં આવેલા, ત્યારબાદ 4500 જેટલા મકાન બનાવીને સોંપવામાં આવેલા હતા. હાલમાં 1252 જેટલા મકાન તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે જેની સોંપણી આગામી દિવસોમાં થશે. આમ શહેરમાં અંદાજે 5000 જેટલા આવાસો થઈ ચુક્યા છે.

સરકારની માલિક સાથે શરત આવાસોના પગલે

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા પ્રધાનમંત્રી આવાસને લઈને ભાડુઆતને પગલે વારંવાર ચેકિંગ થયું છે. અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે 2022માં પ્રથમ સર્વે કરીને 800 જેટલી નોટિસ આપી હતી જેમાં બાદમાં બોન્ડ આપ્યા બાદ આવાસો ખોલી આપ્યા હતા. હાલમાં તાજેતરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 74 જેટલા ભાડુઆત હોય તેવા લાભાર્થીઓને નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી જેમાં સાત દિવસમાં મકાન ખાલી કરવા માટે મહાનગરપાલિકાએ એનઓસી પાઠવી હતી.

ભાવનગરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં શરતોનું પાલન ના થતા કાર્યવાહી
ભાવનગરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં શરતોનું પાલન ના થતા કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

આવાસોને અંતે સીલ કરવામાં આવ્યા

"તાજેતરમાં 320 જેટલા મકાનનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં 120 ભાડુઆત મળી આવ્યા હતા. 74 જેટલા ભાડુઆતને નોટિસ આપીને સાત દિવસમાં ખાલી કરવા જણાવ્યું હતું. સમય વિતી ગયા બાદ પણ મકાન ખાલી ના કરતા મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા સુભાષનગર હમીરજી પાર્ક પ્લોટ નંબર 29માં તમામ મકાનને પગલે 46 જેટલા મકાનોને સીલ મારીને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે." એન.વી.વઢવાણિયા, આવાસ વિભાગ અધિકારી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

