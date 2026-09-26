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કમરનો દુખાવો અને વજન ઘટાડવા માટે નિયમિત કરો યોગા અભ્યાસ, જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ

જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં યોગ બોર્ડના ચેરમેન શિશપાલની હાજરીમાં સ્વસ્થ જીવન અંગેના યોગ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ
જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 6:27 PM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં યોગ બોર્ડના ચેરમેન શિશપાલની હાજરીમાં સ્વસ્થ જીવન અંગેના યોગ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યોગાભ્યાસમાં જૂનાગઢની સાથે આસપાસના વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા અને શરીરના સ્વસ્થ અને નીરોગી રાખતા યોગ અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરીને સ્વસ્થ જીવન તરફ એક ડગલું આગળ વધાર્યું છે.

જૂનાગઢમાં યોગ અને પ્રાણાયામનું મેગા આયોજન

આધુનિક યુગમાં બેઠાડું જીવન અને માનસિક તાણની વચ્ચે લોકો કામ કરી રહ્યા છે. બેઠાડું જીવન અને માનસિક તાણને કારણે રોગની સાથે અનેક સમસ્યાઓ આવી રહી છે. યોગ બોર્ડના ચેરમેન શિશપાલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના રમત ગમત સંકુલમાં યોગ અને પ્રાણાયામનું મેગા આયોજન થયું હતું જેમાં જૂનાગઢની સાથે આસપાસના વિસ્તારમાંથી લોકો હાજર રહ્યા હતા. સ્વસ્થ્ય જીવન માટે યોગ અને પ્રાણાયામ કેટલા મહત્વના છે તેની ટિપ્સ યોગ બોર્ડના ચેરમેન શિશપાલ પાસેથી મેળવી હતી.

જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ (ETV Bharat Gujarat)

યોગનું મહત્વ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય

યોગ ભારતની પ્રાચીનતમ સ્વાસ્થ્ય પ્રણાલી છે તે કસરત નથી પરંતુ સમગ્ર શરીરની સાથે મન અને આત્માને સંતુલિત કરવાની ભારતના ઋષિમુનિઓના સમયથી ચાલતી આવતી વિદ્યા છે. સ્વસ્થ્ય જીવન જીવવા માટે યોગ અને પ્રાણાયામને ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવ્યા છે જેને ધ્યાને રાખીને જૂનાગઢમાં મેગા યોગ અને પ્રાણાયામ શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું.

યોગ શા માટે મહત્ત્વનું?

યોગ અને પ્રાણાયામ શારીરિક મજબૂતી અને સ્નાયુઓની દ્રઢતા વધારવાની સાથે માનસિક સ્થિરતા અને શાંતિ પ્રદાન કરે છે. તેના નિયમિત અભ્યાસથી શરીરમાં એક અનોખી આંતરિક ઊર્જાનો સંચાર થાય છે, જે વ્યક્તિના મન અને બુદ્ધિને એકાગ્ર બનાવવામાં મહત્વનો ફાળો આપે છે. મજબૂત શરીર રચના અને સ્નાયુઓની સ્થિરતાને કારણે ઈજાઓનું જોખમ પણ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જાય છે. આ ઉપરાંત, ધ્યાન અને પ્રાણાયામ જીવનમાં આવતી ચિંતા અને તણાવને દૂર કરવામાં મદદરૂપ બને છે. યોગ કરવાથી શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ સુધરે છે અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધે છે, જે મગજને શાંત રાખે છે. પરિણામે, શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ કુદરતી રીતે જ મજબૂત બળે છે અને વ્યક્તિ તંદુરસ્ત તેમજ સ્વસ્થ જીવન તરફ આગળ વધે છે.

જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ
જૂનાગઢમાં યોગ મહાશિબિર યોજાઇ (ETV Bharat Gujarat)

વિવિધ યોગાસનો અને શરીરના અંગોને થતા ફાયદા

સૂર્ય નમસ્કાર આ યોગાસનને 12 આસનોના સમૂહ તરીકે યોગ ક્રિયામાં માનવામાં આવે છે. માથાથી લઈને પગ સુધીના તમામ સ્નાયુઓને સૂર્ય નમસ્કાર દ્વારા સતેજ કરવામાં મદદ મળે છે. સાથે સાથે સૂર્ય નમસ્કારથી હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય પણ વધે છે. સૂર્ય નમસ્કાર શરીરના વધેલા વજનને ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.

તાડાસન: પીઠ અને પગ આખા શરીરને ઉપર તરફથી ખેંચાણ આપે છે જેથી કરોડરજ્જુ એકદમ સીધું રહે છે જેનાથી શરીરની સ્થિતિસ્થાપકતામાં સુધારો થાય છે.

ભુજંગાસન: ભુજંગાસન કરવાથી કરોડરજ્જુ છાતી કમર અને પીઠમાં આવેલા સ્નાયુઓને મજબૂતાઈ આપવામાં આ આસન ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. વધુમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની છાતી કમર અને પીઠના ભાગે જો દુખાવો હોય તો તેમાં પણ રાહત આપે છે. ભુજંગાસન કરવાથી છાતી અને ફેફસાની કાર્ય ક્ષમતામાં પણ વધારો થતો હોય છે.

વૃક્ષાસન: વૃક્ષાસન કરવાથી પગના સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળે છે વૃક્ષની માફક એક પગ પર ઉભા રહીને થતા આસનથી પગની એડી અને સાથળ ના ભાગને પણ મજબૂત બનાવવાની સાથે વૃક્ષાસન માનસિક સંતુલન માટે પણ મહત્વનુ આસન માનવામાં આવે છે

કમરનો દુખાવો અને વજન ઘટાડવા માટે નિયમિત કરો યોગા અભ્યાસ
કમરનો દુખાવો અને વજન ઘટાડવા માટે નિયમિત કરો યોગા અભ્યાસ (ETV Bharat Gujarat)

વજ્રાસન: વજ્રાસન કોઈ પણ વ્યક્તિના ભોજન કર્યા બાદ કરી શકનારું આ એક માત્ર આસન છે. ભોજન બાદ થતા વજ્રાસનથી પાચનની ક્રિયાને વેગ મળે છે જેને કારણે ભોજન બાદ થતી કેટલીક સમસ્યાઓ જેવી કે ગેસ, એસીડીટી કે અપચાની સમસ્યામાંથી વજ્રાસન દ્વારા રાહત મેળવી શકાય છે.

પવનમુક્તાસન: યોગ અભ્યાસમાં પવનમુક્તાસન એ પેટ અને આંતરડા ના સ્નાયુઓને મજબૂતી આપવાનું કામ કરે છે. સાથે સાથે પવનમુક્તાસનથી પેટ પર જામેલી ચરબીમાં ઘટાડો થાય છે અને કબજિયાત જેવી વ્યાધિઓમાંથી પણ તે મુક્તિ અપાવે છે.

માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ

આધુનિક યુગમાં બદલાયેલી જીવન પદ્ધતિ અને જંક ફૂડની સાથે ખાણીપીણીની અયોગ્ય ચીજ વસ્તુઓ અને તેની આદતોને કારણે યુવાન વયના મહિલા અને પુરુષોમાં પણ અનેક વ્યાધી કે સમસ્યા જોવા મળે છે જે આગળ જતા બિમારી નું રૂપ ધારણ કરે છે. આવી અનેક સમસ્યાઓ માંથી યોગ અને પ્રાણાયામ મુક્તિ અપાવે છે, જેને કારણે આજે યોગ અને પ્રાણાયામ સાથે યુવાન વયના મહિલા અને પુરુષો પણ જોડાઈ રહ્યા છે. આધુનિક યુગમાં એક જ જગ્યા પર બેસીને કામ કરવાથી વ્યક્તિના શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધતાં અનેક રોગો આપોઆપ આવતા હોય છે જેને યોગ અને પ્રાણાયામ રોકી શકવા માટે આજે પણ સમર્થ હોવાનું માનવામાં આવે છે. સાથે સાથે યોગ અને પ્રાણાયામ દ્વારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય કે જેમાં તાણ અનિદ્રા જેવી આધુનિક યુગની સૌથી મોટી સમસ્યા પણ પ્રાણાયામ દ્વારા ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.

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