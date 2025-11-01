દરરોજ 1 હજાર લોકોની આતરડી ઠારતું 'પ્રભાબાનું રસોડું', માતાની યાદમાં શરૂ કરેલો પુત્રનો સેવાયજ્ઞ
ગોધરા શહેરમાં હરતું ફરતું પ્રભાબાનું રસોડું ગરીબોને ભરપેટ ભોજન વિનામુલ્યે જમાડે છે. વાંચો ETV Bharat નો ખાસ અહેવાલ...
Published : November 1, 2025 at 3:19 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 3:39 PM IST
પંચમહાલ : ભૂખ્યાને ભોજન અને તરસ્યાને પાણીની ઉક્તિ સાર્થક કરતું ગોધરા શહેરમાં હરતું ફરતું પ્રભાબાનું રસોડું, આજે પણ જરૂરિયાતમંદ, ગરીબો તેમજ હોસ્પિટલના દર્દીઓને વિનામૂલ્યે ભોજન પૂરું પાડે છે. ત્રણ વર્ષ પહેલા શરુ થયેલી આ સામાજિક સેવાની સફર દરરોજ એક હજારથી વધુ લોકોના પેટની જઠરાગ્ની ઠારે છે.
"પ્રભાબાનું રસોડુ" નામ સાંભળતા એવુ લાગે કે આ કોઈ રસોડાની વાત હશે, પણ એવું નથી. આ રસોડું બધા કરતા અલગ છે, અને હરતું ફરતું છે. જે જરૂરિયાતમંદ લોકોને વિનામુલ્યે ભોજન પૂરું પાડે છે.
માતાની યાદમાં શરૂ કરેલો સેવાયજ્ઞ : ગોધરા શહેરના સામાજિક સેવાદાર જંયતિભાઈ શેઠ દ્વારા પોતાના માતાની યાદમાં આ પહેલ શરુ કરવામાં આવી હતી. એક પણ દિવસ ચૂક્યા વગર નિરંતર રોજ સાત્વિક ભોજન પૂરું પાડવામાં આવે છે. પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેરના સામાજીક અગ્રણી અને સેવાદાર જંયતિભાઈ શેઠ દ્વારા આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલા સેવાકીય પ્રવૃતિનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો.
સાત્વિક ગુજરાતી વાનગી
રવડી ખાતે આવેલા રસોડામાં સવારે ભોજન બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જે ભોજન રથ બનાવવામાં આવ્યો હોય તેમાં રસોઈ મૂકવામાં આવે છે. રસોઈમાં દાળ, ભાત, શાક અને રોટલી સહિતની સાત્વિક ગુજરાતી વાનગી બનાવવામાં આવે છે.
પ્રભાબાનું રસોડું શરુ કરનારા જંયતિભાઈ શેઠે ETV Bharat ને જણાવ્યું કે “ મારા માતાજી પ્રભા કહેતા કે ભુખ્યાને ભોજન અને તરસ્યાને પાણી આપવું. અમે પહેલા નાસ્તાના પેકેટ આપતા હતા. અમને બાની પ્રેરણા મળી અને આ નવી શરૂઆત કરી. જેમાં ગરીબ, વિકલાંગ અને રસોઈ બનાવી ન શકતા હોય તેવા લોકોને જમવાનું આપીએ છીએ. સમાજની સેવા કરીએ છે, તેમાં લોકોનો પણ સાથ અને સહકાર મળી રહે છે.”
હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સેવા
ગોધરા શહેરમાં સાત જેટલા સેન્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં આ ભોજન રથ સાથે કર્મચારીઓ જાય છે અને લોકોને ભોજન પૂરું પાડે છે. ગોધરામાં આવેલી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ તેમજ તેની સાથે રહેલા સગાવહાલા તથા ગોધરાના રેનબસેરા ખાતે રહેતા ગરીબ પરિવારોને વિનામૂલ્યે ભોજન પૂરું પાડવામાં આવે છે.
