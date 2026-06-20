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53 વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામેલા ખેડૂતના નામે 2025માં પાવર ઓફ એટર્ની! અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ

ફરિયાદી પક્ષનો દાવો છે કે છગનભાઈનું અવસાન 14 જાન્યુઆરી, 1972ના રોજ થઈ ગયું હતું અને તેની સત્તાવાર મૃત્યુ નોંધ પણ ઉપલબ્ધ છે.

અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ
અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ (Fb/@YuvrajsinhJadeja)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 6:32 PM IST

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અમદાવાદ: અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના વાસણીરેલ ગામમાં કરોડો રૂપિયાની કિંમત ધરાવતી જમીનના કથિત ગેરકાયદેસર વ્યવહારનો મામલો સામે આવતા ભારે ચકચાર મચી છે. વર્ષ 1972માં મૃત્યુ પામેલા ખેડૂતના નામે વર્ષ 2025માં પાવર ઓફ એટર્ની અને વેચાણ સંબંધિત દસ્તાવેજ નોંધાયા હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે, જેને લઈને સમગ્ર પ્રકરણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

વાસણીરેલ ગામની જમીનના મૂળ ખાતેદાર તરીકે છગનભાઈ જીવણભાઈ પટેલનું નામ વર્ષ 1950થી મહેસૂલી રેકોર્ડમાં નોંધાયેલું છે. ફરિયાદી પક્ષનો દાવો છે કે છગનભાઈનું અવસાન 14 જાન્યુઆરી, 1972ના રોજ થઈ ગયું હતું અને તેની સત્તાવાર મૃત્યુ નોંધ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમ છતાં 8 એપ્રિલ, 2025ના રોજ બાયડ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં તેમના નામે પાવર ઓફ એટર્ની તથા જમીન વેચાણ સંબંધિત દસ્તાવેજ નોંધાયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ
અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે રજૂ કરાયેલા ઓળખપત્રોને લઈને પણ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. ફરિયાદી પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, દસ્તાવેજ સાથે રજૂ કરાયેલા આધાર કાર્ડમાં જન્મતારીખ 1 જાન્યુઆરી, 1971 દર્શાવવામાં આવી છે. જ્યારે મહેસૂલી રેકોર્ડ મુજબ જમીન વર્ષ 1950થી જ છગનભાઈના નામે નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ વિસંગતિને લઈને દસ્તાવેજોની સત્યતા અંગે ગંભીર શંકાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મૂળ ખાતેદારના વારસદારો હયાત હોવા છતાં તેમની વારસાઈ નોંધણી પૂર્ણ કર્યા વગર સીધો જ જમીન વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. ઉપરાંત જમીનના વેચાણ બદલ ચૂકવવામાં આવેલી રકમ, ચેકો કયા ખાતામાં જમા થયા અને આખરે નાણાકીય લાભ કોને મળ્યો તેની પણ તપાસ કરવાની માંગ ઉઠી છે.

આ સમગ્ર મામલે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં જમીન માફિયાઓ અને કેટલાક તત્વોની સાંઠગાંઠથી ગરીબ ખેડૂતોની જમીનો પર કબજો જમાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે જો મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના નામે દસ્તાવેજો નોંધાયા હોય તો તે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને તેની નિષ્પક્ષ તથા ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થવી જોઈએ. તેમણે જવાબદાર લોકો સામે ફોજદારી ગુનો નોંધવાની અને સમગ્ર પ્રકરણની SIT અથવા સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાવવાની માંગ કરી છે.

ફરિયાદી પક્ષે સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી, દસ્તાવેજ સાથે સંકળાયેલા સાક્ષીઓ, નોટરી તેમજ અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. તેમના મતે, જો આક્ષેપો સાચા સાબિત થાય તો મામલો માત્ર મહેસૂલી વિવાદ નહીં પરંતુ છેતરપિંડી, ખોટા દસ્તાવેજો અને સંભવિત ગુનાહિત કાવતરાની શ્રેણીમાં આવી શકે છે.

અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ
અરવલ્લીમાં કરોડોની જમીન કૌભાંડના આક્ષેપોથી ખળભળાટ (ETV Bharat Gujarat)

હાલ આ મામલે સંબંધિત સરકારી વિભાગો, સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી અથવા અન્ય પક્ષકારોનો સત્તાવાર પ્રતિસાદ મળવો બાકી છે. સત્તાવાર તપાસ અને અધિકારીઓના નિવેદનો બાદ જ સમગ્ર હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે. જોકે સ્થાનિક સ્તરે આ મામલાએ ભારે ચર્ચા જગાવી છે અને જમીન વ્યવહારોની પારદર્શિતા અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.

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ARAVALLI LAND SCAM
YUVRAJSINH JADEJA
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અરવલ્લીમાં જમીન કૌભાંડ
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