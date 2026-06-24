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જેતપરમાં વીજલાઈન વળતર આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું: ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં તાલુકા ભાજપ ઉપપ્રમુખનું રાજીનામું

જેતપર છાવણીમાં મોડી રાત્રે ઉપવાસી નેહુલભાઈ અમૃતિયાની અચાનક તબિયત બગડી, વહીવટી તંત્ર દ્વારા એમ્બ્યુલન્સ કે મેડિકલ ટીમ તૈનાત ન હોવાથી ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ.

જેતપરમાં વીજલાઈન વળતર આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું
જેતપરમાં વીજલાઈન વળતર આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:35 PM IST

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મોરબી : જેતપર ગામમાં ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજલાઈનના યોગ્ય વળતરની માંગ સાથે ખેડૂતો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલું આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન હવે વધુ ચિંતાજનક અને ઉગ્ર બની રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ન્યાયની માંગ સાથે ભૂખ હડતાળ પર ઉતરેલા ખેડૂતો પૈકી વધુ એક આંદોલનકારી ખેડૂત નેહુલભાઈ અમૃતિયાની તબિયત મોડી રાત્રે અચાનક લથડતા ઉપવાસ છાવણી પર ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. દિવસો સુધી અન્નનો ત્યાગ કરવાના કારણે શરીરમાં નબળાઈ આવી જતાં તેઓ અસ્વસ્થ થયા હતા. ખેડૂતની સ્થિતિ ગંભીર જણાતા છાવણી પર હાજર અન્ય સાથી ખેડૂતો અને આગેવાનો ચિંતામાં મૂકાયા હતા.

જોકે, આટલું ગંભીર આંદોલન ચાલતું હોવા છતાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા છાવણી સ્થળે કોઈ એમ્બ્યુલન્સ કે મેડિકલ ટીમ તૈનાત રાખવામાં ન આવી હોવાથી ખેડૂતોમાં વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે ભારે રોષ અને આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તંત્ર જાણીજોઈને ખેડૂતોના જીવ સાથે રમત રમી રહ્યું છે. ત્યારબાદ, આંદોલનકારીઓ દ્વારા તાત્કાલિક 108 ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાની સાથે જ 108ની ટીમ એમ્બ્યુલન્સ લઈને ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પેરામેડિકલ સ્ટાફે પ્રાથમિક તપાસ કર્યા બાદ નેહુલભાઈ અમૃતિયાને વધુ સારવાર અર્થે તાકીદે 108 મારફતે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા.

ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં તાલુકા ભાજપ ઉપપ્રમુખનું રાજીનામું! (Etv Bharat Gujarat)

દરમિયાન, આ આંદોલને હવે રાજકીય વળાંક લઈ લીધો છે. મોરબી જિલ્લામાં વીજલાઈનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા આંદોલનની સીધી અસર હેઠળ માળિયા તાલુકા ભાજપના ઉપપ્રમુખ ભાવિકકુમાર કાવરે પોતાના હોદ્દા પરથી રાજીનામું ધરી દીધું છે. ખેડૂતોની વ્યાજબી માંગણીઓ પ્રત્યે સરકારના ઉદાસીન વલણથી નારાજ થઈને તેમણે આ આકરો નિર્ણય લીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સત્તાધારી પક્ષના જ એક જવાબદાર હોદ્દેદારે ખેડૂતોના સમર્થનમાં રાજીનામું આપતાં મોરબી જિલ્લા ભાજપ બેકફૂટ પર આવી ગયું છે.

રાજીનામું
રાજીનામું (Etv Bharat Gujarat)

પોતાના રાજીનામા અંગે પૂર્વ ઉપપ્રમુખ ભાવિકકુમાર કાવરે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, “ખેડૂતો પોતાના હક્ક અને વ્યાજબી વળતર માટે દિવસોથી આકરા અન્ન-જળના ત્યાગ સાથે આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. મને પૂરી આશા હતી કે લોકહિતની વાતો કરતી આપણી સરકાર આ સંવેદનશીલ મુદ્દાનો ખૂબ જ ઝડપથી અને સકારાત્મક ઉકેલ લાવશે. પરંતુ, આટલા દિવસો વીતવા છતાં પણ ખેડૂતોની કોઈ સુધ-બુધ લેવામાં આવી નથી અને પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે. એક તરફ ખેડૂતોની તબિયત સતત લથડી રહી છે અને બીજી તરફ તંત્ર હજુ પણ કોઈ નક્કર ઉકેલ લાવવા તૈયાર નથી. આવા સંજોગોમાં ખેડૂત પુત્ર હોવાના નાતે હું મૂકપ્રેક્ષક બનીને ન જોઈ શકું, તેથી હું આ પદ પરથી રાજીનામું આપું છું.”

ઉપવાસી નેહુલભાઈ અમૃતિયાની અચાનક તબિયત બગડી (Etv Bharat Gujarat)

આમ, જેતપરના ખેડૂત આંદોલનમાં હવે સ્થાનિક રાજકારણ પણ જોડાતા મામલો વધુ ગરમાયો છે. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં લવાય તો આગામી દિવસોમાં આ આંદોલન હજુ વધુ આક્રમક સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.

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