ભરૂચ હાંસોટમાં પાવરગ્રીડ કામ રોકાયું: યોગ્ય વળતરની માંગ સાથે 100થી વધુ ખેડૂતોએ કર્યો વિરોધ
Published : April 7, 2026 at 6:49 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ પંથકમાં આજે ખેડૂતોના વિરોધને કારણે તંગદિલી જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પાવરગ્રીડ લાઇનની ચાલી રહેલી કામગીરી સામે ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ વિરોધ નોંધાવતા કામ તાત્કાલિક બંધ કરાવાયું હતું. અંદાજે 100થી વધુ ખેડૂતો સ્થળ પર એકઠા થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, હાંસોટ પંથકમાં પાવરગ્રીડ લાઇન નાખવાની કામગીરી છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહી હતી. આ કામગીરી માટે ખેડૂતોની જમીનમાંથી લાઇન પસાર થવાની હોવાથી અનેક ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી હતી. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે જમીનના બદલામાં તેમને યોગ્ય વળતર આપવામાં આવી રહ્યું નથી અને પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતાનો અભાવ છે.
આ મુદ્દે આજે ખેડૂતો એકત્રિત થઈ કાર્યસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને કામગીરીનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વિરોધ દરમિયાન ખેડૂતો દ્વારા કામ બંધ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોના આંદોલનને કારણે કામદારોને પણ સ્થળ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને કામગીરી સંપૂર્ણપણે અટકી ગઈ હતી.
વિરોધની જાણ થતાં જ પોલીસ તંત્ર પણ તરત હરકતમાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ખેડૂતોને સમજાવીને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી હતી, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને.
ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે કે તેમની જમીન માટે યોગ્ય અને ન્યાયસંગત વળતર આપવામાં આવે. તેઓનું કહેવું છે કે સરકાર વિકાસના નામે ખેડૂતોની જમીનનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તેના બદલામાં યોગ્ય વળતર આપતી નથી. જેના કારણે ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે છે.
આંદોલન દરમિયાન ખેડૂત આગેવાન સુનિલ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, “સરકાર એક તરફ Uniform Civil Code (UCC) લાવી સમાન હક્કોની વાત કરે છે, પરંતુ ખેડૂતોને સમાન વળતર આપવાની બાબતમાં ભેદભાવ રાખે છે. આ દ્વિધારી નીતિ સ્વીકાર્ય નથી.” તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો યોગ્ય વળતર આપવામાં નહીં આવે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે.
આ ઉપરાંત અન્ય ખેડૂત ધર્મેશ પટેલે પણ જણાવ્યું હતું કે, “અમારી જમીન આપણા જીવનનું આધાર છે. યોગ્ય વળતર વગર અમે જમીન આપવા તૈયાર નથી. અમારી સાથે ન્યાય થવો જોઈએ.”
આ સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર વિકાસકાર્યો અને ખેડૂતોના હક્કો વચ્ચેનો સંતુલન જાળવવાની જરૂરિયાત પર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. સરકાર અને તંત્ર માટે હવે આ મુદ્દે સંવાદ દ્વારા ઉકેલ લાવવો જરૂરી બન્યો છે.
હાલ પરિસ્થિતિ તણાવભરી હોવા છતાં નિયંત્રણમાં હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે ખેડૂતોની માંગોને કેટલો પ્રતિસાદ મળે છે અને આ મામલો કેવી રીતે ઉકેલાય છે.
