સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગોમાં પાવર કટની જાહેરાત, જાણો કેવી અસર થશે
સરકાર દ્વારા જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, મોરબી સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં ઉદ્યોગોને મળતી ઔદ્યોગિક વીજળીમાં કાપ મુકવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે
Published : October 19, 2026 at 6:25 PM IST
જામનગર/સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યમાં વીજળીની અછતને પગલે પીજીવીસીએલ (PGVCL) દ્વારા ઉદ્યોગો માટે પાવર કટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, મોરબી સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં ઉદ્યોગોને મળતી ઔદ્યોગિક વીજળીમાં કાપ મુકવામાં આવ્યો છે. આ અંગે માહિતી આપતા જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ રામજીભાઈ ઘેડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પીજીવીસીએલના એમડી (MD) સાથે તેમની વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ચર્ચા થઈ હતી. આ ચર્ચાના અંતે પીજીવીસીએલ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે કે ઉદ્યોગોના 'સ્ટેગરિંગ' (સાપ્તાહિક રજાના) દિવસે બપોરે 4 વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાવરનો વપરાશ કરવો નહીં.
જામનગરના વિશ્વવિખ્યાત બ્રાસ ઉદ્યોગ માટે હાલ પૂરતા રાહતના સમાચાર એ છે કે, આ પાવર કાપની તેમના ઉદ્યોગ પર કોઈ ખાસ નકારાત્મક અસર જોવા મળશે નહીં. આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા રામજીભાઈએ જણાવ્યું કે, જામનગરના બ્રાસ ઉદ્યોગમાં શુક્રવારે રજાનો દિવસ હોય છે અને આમ પણ શુક્રવારે મોટાભાગના કારખાનાઓ આખો દિવસ બંધ જ રહેતા હોય છે. તેથી, શુક્રવારે બપોરે 4 થી 11 વાગ્યા દરમિયાન પાવર ન વાપરવાની સૂચનાથી બ્રાસના ઉત્પાદન પર કોઈ ફરક પડતો નથી. એસોસિએશન દ્વારા તેમના તમામ સભ્યોને આ અંગે માહિતગાર કરી દેવામાં આવ્યા છે અને પીજીવીસીએલને પૂરો સહકાર આપવાની ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે.
પીજીવીસીએલ દ્વારા આ પાવર કાપ પાછળના કારણો આપતા જણાવાયું છે કે, રાત્રિના સમયે સોલાર પાવર જનરેશન શૂન્ય થઈ જાય છે અને હાલમાં પવનની ગતિ પણ ઓછી હોવાથી પવનચક્કીઓ દ્વારા વીજ ઉત્પાદન ઘટી ગયું છે. જોકે, એસોસિએશન પ્રમુખનું માનવું છે કે અગાઉ જ્યારે પાવર સરપ્લસ હતો ત્યારે પણ રાત્રે સોલાર પાવર નહોતો જ મળતો, તેમ છતાં હાલની વીજ અછતની સ્થિતિને સમજીને ઉદ્યોગકારો તંત્રને સહકાર આપી રહ્યા છે.
...તો ઉદ્યોગને માઠી અસર થશે
બીજી તરફ, અત્યારના મંદીના માહોલમાં ઉદ્યોગકારોમાં એક મોટો ડર એ વાતનો છે કે, જો ભવિષ્યમાં ચાલુ દિવસોમાં (Working Days) આ પ્રકારે પાવર કાપ લાદવામાં આવશે, તો જામનગરના બ્રાસ ઉદ્યોગને 100 ટકા માઠી અસર પહોંચશે. ચાલુ દિવસે પાવર કાપ આવવાથી સમયસર પ્રોડક્શન થઈ શકશે નહીં. પરિણામે, સમયસર ઓર્ડર પૂરા કરવામાં વિલંબ થશે, એક્સપોર્ટ (નિકાસ) કરતા એકમોના કન્સાઇનમેન્ટ સમયસર પહોંચશે નહીં અને આખરે પેમેન્ટ આવવામાં પણ વિલંબ થશે. આખી સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ જવાથી કારખાનેદારોને આર્થિક અને વહીવટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હાલ તો જામનગરનો બ્રાસ ઉદ્યોગ તંત્રને સાથ આપી રહ્યો છે, પરંતુ ચાલુ દિવસોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાય નહીં તેવી આશા ઉદ્યોગકારો રાખી રહ્યા છે.
હવે સુરેન્દ્રનગરમાં ઉદ્યોગોનો માત્ર પાંચ દિવસ વીજળી મળશે
સુરેન્દ્રનગર અને સૌરાષ્ટ્રભરમાં વીજળીની અછતને લઈ અને સરકારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. પીજીવીસીએલ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં ગુરૂવારના દિવસે ઔદ્યોગિક એકમોને વીજકાપ આપવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને ઔદ્યોગિક એકમોને પરિપત્રના મારફતે જાણ પણ કરી દેવામાં આવી છે. આને લઈને ઉદ્યોગકારો ચિંતામાં મુકાયા છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરના સૌથી મોટી ગણાતી વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં નાના મોટા 1000 થી વધુ ઉદ્યોગો આવેલા છે, જેમાં મોટાભાગના ફાર્માસિસ્ટ અને ટેક્સટાઇલ, સિરામિક, લોખંડ કટીંગના કારખાનાઓ આવેલા છે અને ત્યાં અંદાજિત 50,000 થી વધુ કર્મચારીઓ ફરજ બજાવી રહ્યા છે. અહીં ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર જેવા રાજ્યોના લોકો કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે તેમના રોજગાર પર આની માઠી અસર થવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2022થી વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં શનિવારના દિવસે વીજકાપ રાખવામાં આવે છે અને આ પ્રથા આગળ પણ યથાવત રહેશે ઉપરાંત હવે દર ગુરુવારે સાંજે 04:00 વાગ્યાથી લઈ અને રાત્રિના 11:00 વાગ્યા સુધી વીજ મુકવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. એક બાજુ ઔદ્યોગિક સિઝનમાં તેજીનો માહોલ છે દિવાળીનો સમય છે અને ઉત્પાદન વધુ થાય તે પ્રકારના પ્રયત્નો ઉદ્યોગકારો હાથ ધરતા હોય છે અને હાલમાં તહેવારના સમયે વિવિધ ઉત્પાદિત વસ્તુઓની માંગ પણ રહેતી હોય છે ત્યારે તેજીના સમયે સરકાર દ્વારા વીજળી કાપનો નિર્ણય કરવામાં આવતા ઉદ્યોગકારોમાં નારાજગી જોવા મળી છે
ઉદ્યોગકારોને દર શનિવારે અને ગુરુવારે વીજ પુરવઠો નહીં મળી શકે જેને લઈને હવે એક સપ્તાહમાં પાંચ દિવસ જ કારખાનાઓ ચાલુ રહે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે જેને લઇને 50,000 થી વધુ કારીગરો અને 1,000 થી વધુ ઉદ્યોગકારોના જીવન ઉપર તેની સીધી અસર જોવા મળવાની છે. ગુજરાત રાજ્યમાં વીજળીનો પુરવઠો ખૂટી રહ્યો છે તેની સામે માંગમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે જેને લઇને સૌથી વધુ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારો પ્રભાવિત બન્યા છે સરકારે પણ આ નિર્ણય કર્યો છે ત્યારે હજુ ઔદ્યોગિક એકમમાં નિર્ણય કરાયો છે. જોકે, ઘર વપરાશ વીજળી યુનિટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
ગુરૂવારે ઉદ્યોગો બંધ રહે તેવી પરિસ્થિતિ - ઉદ્યોગકાર, વઢવાણ જીઆઇડીસી
વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારના ઉદ્યોગકાર યુસુફભાઈ મેતરે જણાવ્યું કે, હાલ તહેવારનો સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે અલગ અલગ વસ્તુઓની અને ઉત્પાદિત થતી વસ્તુઓની માંગમાં વધારો છે. તેમાં મોટાભાગે ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણોથી ચાલતા યંત્ર અને સાધન સામગ્રી વઢવાણ જીઆઇડીસી ઉદ્યોગમાં ઉપલબ્ધ છે ત્યારે જો વીજ પુરવઠો ન મળે તો ઉદ્યોગો બંધ રાખવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે સરકાર પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં વીજ પુરવઠો નથી ત્યારે સરકાર દ્વારા દર ગુરુવારના દિવસે સાંજે 04 વાગ્યાથી લઈ અને 11 વાગ્યા સુધી વીજ પુરવઠો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે કારખાનાઓ બંધ રહે તેવી પરિસ્થિતિ છે. જેને લઈને આર્થિક અસર પણ સર્જાય અને કારીગરોને પણ કાપ મૂકવો પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરે અને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરે તેવી અમારી માંગ છે.
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