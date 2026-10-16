સાબરકાંઠાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાતા હાલાકી, ઇડરના કડિયાદરામાં વીજકાપથી ગ્રામજનો પરેશાન
વીજળી ગુલ થવાની સમસ્યાને લઇને ધારાસભ્ય દ્વારા રાજ્યના ઊર્જા મંત્રીને પણ પત્ર લખીને રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતા આ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવ્યું નથી.
Published : October 16, 2026 at 2:52 PM IST
સાબરકાંઠા: સરકાર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 24 કલાક અવિરત વીજળી પૂરી પાડવાના દાવા કરે છે પરંતુ સાબરકાંઠાના અનેક ગામમાં આ દાવા ખોટા સાબિત થયા છે. સાબરકાંઠાના ઇડર તાલુકાના કડિયાદરા ગામમાં નવરાત્રિના સમયે સાંજે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વીજળી ગુલ થઇ જતા ગ્રામજનો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. વીજળી ડૂલ થતા ભક્તો અને ગરબાના આયોજકો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. વીજળી ગુલ થવાની સમસ્યાને લઇને ધારાસભ્ય દ્વારા રાજ્યના ઊર્જા મંત્રીને પણ પત્ર લખીને રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતા આ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવ્યું નથી.
વીજળીની સમસ્યાને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હાલાકી
ઇડરના કડિયાદરા ગામ હાલ વારંવાર થતા વીજકાપની સમસ્યાથી પરેશાન છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા 10થી 15 દિવસથી સાંજે છથી આઠ વાગ્યાની વચ્ચે વારંવાર વીજળી ગુલ થઇ જાય છે. 15-15 મિનિટના વીજકાપને કારણે રોજિંદા કામકાજથી લઇને ધાર્મિક કાર્યક્રમો સુધીની પ્રવૃતિઓ પ્રભાવિત થઇ રહી છે. એક તરફ નવરાત્રિનો પવિત્ર પર્વ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ સંધ્યાકાળે આરતીના સમયે જ વીજળી જતી રહેતાં ભક્તોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ગરબાના આયોજનમાં પણ વિક્ષેપ પડે છે. ગૃહિણીઓનું ઘરકામ ખોરવાય છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મુશ્કેલી પડે છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે વારંવારની ફરિયાદો છતાં વીજળીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
ધારાસભ્યની રજૂઆત છતાં ઉકેલ નહીં?
વીજકાપની સમસ્યા માત્ર ફરિયાદો પૂરતી સીમિત રહી નથી. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમસ્યા અંગે અગાઉ વીજતંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સોશિયલ મીડિયા મારફતે પણ અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. સમસ્યાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઈડરના ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરા દ્વારા પણ રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને પત્ર લખીને જાણ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. જોકે, રજૂઆતના એક સપ્તાહ બાદ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવતાં ગ્રામજનોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ગ્રામજનોની માંગ છે કે વીજપુરવઠો ખોરવાતો હોય તો તેના કારણો સ્પષ્ટ કરવામાં આવે અને સાંજના સમયે વારંવાર થતા વીજકાપની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે.
આ સમગ્ર મામલે હવે સવાલો વીજતંત્રની કામગીરી સામે પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે. જો સ્થાનિક સ્તરે રજૂઆતો થાય, ધારાસભ્ય દ્વારા ઊર્જા મંત્રી સુધી વાત પહોંચાડવામાં આવે, છતાં ગ્રામજનોને રાહ જોવી પડે, તો સામાન્ય નાગરિકે ન્યાય મેળવવા માટે કેટલા દરવાજા ખખડાવવા પડશે? જોકે, વીજકાપ પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે અને આ સમસ્યાનો ઉકેલ ક્યારે આવશે, તે અંગે વીજતંત્રનો સત્તાવાર ખુલાસો પણ મહત્ત્વનો બની રહે છે. જોકે અધિકારીને તમામ બાબતો પૂછતા સહી સલામતના માત્ર થોડી મિનિટો માટે લાઈટ કાપવામાં આવી છે.
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