પાંચ વર્ષથી બની રહેલા વલભીપુર ફોરલેન પર પડ્યા ખાડા, વિપક્ષે કહ્યું 'પ્રજા દુખીની દુઃખી રહેશે'
વલભીપુર ફોર ટ્રેક 2019થી બની રહ્યો છે અને કેટલીક જગ્યાએ ખાડા પણ પડવા લાગ્યા છે, જેથી તેની કામગીરીને લઈને સવાલો ઉભા થયા છે.
Published : August 6, 2026 at 8:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરથી અમદાવાદનો નેશનલ હાઈવે બની ચૂક્યો છે. પરંતુ ભાવનગર થી અમદાવાદનો જુનો હાઈવે ધંધુકા થઈને જાય છે, તેને ફોર લેન બનાવવાની કામગીરી વર્ષોથી ચાલી રહી છે. આમ છતાં પણ આ માર્ગ ઉપર પુલ બનીને છેલ્લા વર્ષોથી તૈયાર છે. પરંતુ હજુ આગળ રોડ સંપૂર્ણ બન્યો નથી. માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી સાથે આ સમગ્ર બાબતને લઈને વાતચીત કરી હતી ત્યારે વિપક્ષે પણ પ્રહાર કર્યા છે.
વિપક્ષનો પ્રહાર પ્રજા દુઃખીને દુઃખી જ રહશે
ભાવનગર શહેરમાં પૂર્વ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રહેલા પ્રકાશભાઈ વાઘણીએ જણાવ્યું હતું કે, હું એવું માનું છું કે, ભાવનગરથી વલભીપુરની આજુબાજુના ગામડાના લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે. 2019 માં રોડ પાસ થઈ ગયો છે, 2020માં પુલનું કામ થઈ ગયું છે, પણ હજુ થોડું કામ થાય છે અને થોડું બાકી રહે છે અને ફરી કામ થાય છે. મને એવું લાગે છે કે કંઈક અધિકારી અને રાજકીય આગેવાનોની વચ્ચેના સંકલનનો અભાવ છે. રોડ આખો બનશે ત્યાં પુલ તૂટી જશે. આ રોડ પર હજારો વાહનો ચાલે છે. મને એવું લાગે છે કે આના કારણે અહીંના સ્થાનિક લોકો દુઃખી ના દુઃખી રહેવાના છે.
આ બાબતે ઈટીવી ભારતની ટીમે માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઇન્ચાર્જ અધિકારી ડી.એલ. મેરને કેટલાંક પ્રશ્નો પુછવામાં આવ્યા હતા, જેના તેમણે આ પ્રકારે જવાબો આપ્યા હતાં.
પ્રશ્ન: ભાવનગરથી વલભીપુર, ધંધુકા, અમદાવાદ હાઈવે છે, છેલ્લા દસ વર્ષથી બની રહ્યો છે કારણ શું છે ?
જવાબ: ગવર્મેન્ટ જે વહીવટી મંજૂરી અને તે સ્ટ્રેઇટને ટુકડા ટુકડામાં કામગીરીને ધ્યાને લઈ અગત્યતાને ધ્યાનમાં લઈ સરકારે અમુક કામગીરીને અગત્યતા આપી અને કામગીરી કરી રહી છે. દાખલા તરીકે એક સ્ટ્રેઇટ હતો જે અમરેલી, ભાવનગર બંનેને ફાયદાકારક હતું એટલે 11 કિલોમીટરની કામગીરી કરી. સીડી વર્કમાં, હા એક વખત મોટો અકસ્માત થતા ભાવનગર વલભીપુર વચ્ચે કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી એક વહીવટી મંજૂરી મળતા 10 થી 11 કિલોમીટરની કામગીરી કરવામાં આવી અત્યારે બે કામ ઓલરેડી ચાલુ છે.
પ્રશ્ન: અત્યાર સુધીનો ખર્ચ કેટલો થયો ?
જવાબ: અંદાજે દરેક કામની વહીવટી અલગ અલગ હોય, 2019ની અલગ વહીવટી હતી. અત્યારે કોઈ એક કહો તો બતાવી શકું. બધી વહીવટી માટે કલેક્શન કરવું પડે.
પ્રશ્ન: પુલનો સ્લેબ હોય તેનો ડાયામીટર શું હોય છે ?
જવાબ: ડાયામીટર નહીં પણ થીકનેસ છે બધા મેજર બ્રિજ છે અને ડિઝાઇન પ્રમાણે હોય બધા ગડર વાળા સ્લેબ છે એટલે તેની થીક્નેસ 30 થી 35ની આજુબાજુ હોય, ડિઝાઇન મુજબ હોય.
પ્રશ્ન: સ્ટ્રક્ચરને લઈને તેનો ક્યુબ ટેસ્ટને લઈને શું કહેશો ?
જવાબ: ક્યુબ ટેસ્ટ છે તે જે તે સમયે કામ ચાલુ હોય ત્યારે થયું હોય. આ પુલ છે એ 2020 ની અંદર તૈયાર થઈ ગયા હોય, જે મોટા પુલ હોય તે લોકોને હાલાકી પડે નહિ એટલે પહેલા બનાવેલા છે. ત્યારે હૈયાત રોડ 10 મીટર હતો ત્યારે નવા પુલ બાજુમાં બનાવેલા છે.
પ્રશ્ન: અમુક સ્થળે રોડ ફોર ટ્રેક તો અમુક બાકી ?
જવાબ: એપ્રોચ વહીવટી મંજૂરી માંગવામાં આવી છે અત્યારે જે કામગીરી ચાલુ છે, તેમાં ડામરની શોર્ટેઝ ખૂબ છે એટલે ઉપરની કામગીરી થોડી ઘણી બાકી રહી છે.
પ્રશ્ન: 5 વર્ષથી તૈયાર પુલ પણ ઉપયોગ નહી ત્યારે કશું થાય ?
જવાબ: કશું થાય નહીં, કોઈ વસ્તુ ન થાય
પ્રશ્ન: રોડ ક્યાં સુધીનો છે ?
જવાબ: ભાવનગર થી 147 થી 187 આખે આખો ફોરલેન હાલે પછી નેશનલ આઠ થશે. હવે પછીનો સ્ટોક એપ્રોચનું એક જ છે, ડામરની શોર્ટેઝ આખા ગુજરાતમાં છે.
પ્રશ્ન: યુદ્ધની અસર ડામરના સ્ટોક પર પડી રહી છે ?
જવાબ: કદાચ
હાલમાં પુલની સ્થિતિ અને તૈયાર રોડ
ભાવનગર થી વલભીપુર વચ્ચે ફોરેલેન રોડની કામગીરી શરૂ છે, ત્યારે કરદેજ ગામ પછી ફોરટ્રેકની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે વરતેજ રંગોલી થી કરદેજ નજીક ફોરટ્રેક હજુ થયો નથી. વાત કરીએ ફોરટ્રેક રોડની તો રોડ બંને બાજુ ફોરટ્રેક વલભીપુર સુધી હાલમાં બન્યો છે. પરંતુ 2020થી ફોરટ્રેકમાં આવતા પુલ બનાવીને મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. જેને હજુ જોડવામાં આવ્યા નથી. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ પુલો અડીખમ ઊભા છે. પાંચ વર્ષમાં તડકો છાયો અને ચોમાસાને તેઓ જીલી ચૂક્યા છે અને ઉપયોગ થયો નથી. ત્યારે રોડ ડામરના બની ગયા છે જેમાં પણ અધૂરું કામ છે. પરંતુ હજી પુલનું જોડાણ થયું નથી.