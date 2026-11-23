નવા વર્ષે બટાકાની વાવણીનો પ્રારંભઃ ઓછા વરસાદ વચ્ચે ખેડૂતોને સારા ભાવની આશા
અરવલ્લી જિલ્લામાં નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ ખેડૂતો બટાકાની વાવણીની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે.
Published : November 23, 2026 at 10:16 PM IST
અરવલ્લીઃ નવા વર્ષની આસપાસ બટાકાની વાવણીની કામગીરી શરૂ થઈ જાય છે. આગામી દસેક દિવસ સુધી ખેડૂતો ખેતરોમાં બટાકાની વાવણીની કામગીરીમાં વ્યસ્ત રહેશે. જિલ્લામાં 80 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં બટાકાનું વાવેતર થતું હોવાથી બટાકાની ખેતી અહીંના ખેડૂતો માટે મહત્વનો પાક બની રહ્યો છે. ખાસ કરીને જિલ્લામાં પ્રોસેસિંગ બટાકાનું વાવેતર વધુ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. ચિપ્સ સહિતની વિવિધ ખાદ્ય ચીજોના ઉત્પાદન માટે આ બટાકાનો ઉપયોગ થાય છે. બજારમાં પ્રોસેસિંગ બટાકાની સારી માંગ રહેતી હોવાથી ખેડૂતો પણ આ પાકને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.
ગત વર્ષે બટાકાના પૂરતા ભાવ ન મળતાં ખેડૂતોને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઉત્પાદન ખર્ચની સામે યોગ્ય વળતર ન મળતાં ખેડૂતો નિરાશ થયા હતા. ત્યારે આ વર્ષે બટાકાના સારા ભાવ મળે અને ખેતી ખર્ચનું યોગ્ય વળતર મળે તેવી આશા ખેડૂતો રાખી રહ્યા છે.
ઓછા વરસાદ વચ્ચે ખેડૂતોને સારા ભાવની આશા
એક તરફ ઓછા વરસાદ વચ્ચે પણ સિંચાઈના પાણીની સુવિધા મળતા ખેડૂતો બટાકાના સારા ઉત્પાદનની આશા રાખી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ગત વર્ષની ભાવની નિરાશા આ વર્ષે ન થાય તેવી અપેક્ષા પણ સેવી રહ્યા છે. 80 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં થતી બટાકાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનું મહત્વનું માધ્યમ છે. ત્યારે આ વર્ષે બટાકાના ઉત્પાદનની સાથે બજારમાં યોગ્ય ભાવ મળે તો જ ખેડૂતોની મહેનત સફળ સાબિત થશે. હવે ખેડૂતોની નજર બટાકાના બજારભાવ પર મંડાઈ છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓછા વરસાદ વચ્ચે પણ ખેડૂતોએ આગામી સીઝનમાં સારા ભાવની આશા સાથે બટાકાનું વાવેતર શરૂ કર્યું છે. ગત વર્ષે સારું ઉત્પાદન મળવા છતાં બજારમાં મોનોપોલીના કારણે ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતાં આર્થિક નુકસાન થયું હતું. ખેડૂત કાંતિભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે સરકાર, મોટી ખાનગી કંપનીઓ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ સંચાલકો ખેડૂતોને પોષાય તેવા યોગ્ય ભાવ આપે તેવી આશા છે. જેથી ખેડૂતોને તેમની મહેનતનું યોગ્ય વળતર મળી શકે.
અરવલ્લી જિલ્લામાં અંદાજિત 80 હજાર હેક્ટર જમીનમાં બટાકાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ગત વર્ષે બટાકાના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. તેમ છતાં ચાલુ વર્ષે પાણીની અછત વચ્ચે પણ ખેડૂતોએ બટાકાનું વાવેતર કર્યું છે. ખેડૂત પટેલ મહેશભાઈ રમાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષની ખોટ બાદ આ વર્ષે ખેડૂતોને બટાકાના પોષણક્ષમ ભાવ મળે તેવી આશા છે. જો યોગ્ય ભાવ મળશે તો ખેડૂતોને મોટી રાહત મળશે.
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